Encuestamos a cientos de empleados para descubrir los factores que más influyen en la productividad laboral.

Los estadounidenses trabajan más que nunca y tienen menos para demostrarlo.

La encuesta Work-Life realizada a ejecutivos a tiempo completo de empresas de la lista Fortune 500 pone de manifiesto una tendencia preocupante: Los estadounidenses pasan más horas conectados al trabajo y dejan de lado su vida personal para no ser más productivos. Sentir la presión de trabajar horas extras no es raro, una cuarta parte de los encuestados piensa que es fundamental para avanzar en su carrera.

La mayoría de los empleados trabajan más allá del horario laboral normal y han asistido a reuniones durante un día festivo.

El 44% de los ejecutivos trabaja ahora una media de 52 horas semanales y esa cifra aumenta a 58 entre el personal de alto nivel, el 65% de los cuales afirma trabajar horas extras. Y no es de extrañar si tenemos en cuenta que más de una cuarta parte de los empleados encuestados admiten que han pasado 20 horas o más en reuniones en una sola semana. Estas horas extra tampoco tienen lugar necesariamente en la oficina: se inmiscuyen en la vida personal:

Casi todos los altos ejecutivos encuestados (99%) han acudido a una reunión en su tiempo libre, frente al 85% de los no altos ejecutivos.

Más de la mitad de los altos ejecutivos (53%) asistieron a una reunión en un día festivo.

En el caso de los ejecutivos que no pertenecen al nivel senior, el 57% participó en una reunión durante una cita personal y el 40% marcó mientras estaba de vacaciones.

Los ejecutivos cancelan sus planes personales una media de dos veces al mes; en el caso del 20% de los altos ejecutivos, esta cifra se dispara a cinco o más al mes.

Aunque los planes con amigos y familiares pueden reprogramarse y las vacaciones pueden reanudarse una vez finalizada una llamada, hay ciertos hitos y acontecimientos únicos en la vida que no pueden detenerse por trabajo. Así lo revela la encuesta de Doodle:

Más de una cuarta parte (28%) de los encuestados se ha perdido la boda de un familiar o amigo cercano.

Casi un tercio (29%) de los encuestados indica que se ha perdido una graduación.

Saltarse las celebraciones de cumpleaños fue lo más común (45%).

El dato más desolador fue el 26% que se perdió las primeras palabras de su hijo por trabajar horas extras.

Las reuniones a las que asisten no sirven para nada

Especialmente frustrante para quienes renuncian a sus planes personales es que, a menudo, las reuniones a las que asisten están mal gestionadas y no consiguen nada (59%), o incluso no necesitan asistir a ellas (60%). Las reuniones mal gestionadas hacen que los empleados no se comprometan y que los participantes recurran a otras actividades para ocupar el tiempo:

Ver vídeos

Hacerse selfies

Dormirse

Enviar mensajes de texto

Salir de la habitación para atender otra llamada

Trabajar en otras tareas

Es injusto culpar a las reuniones en sí: algunas de las mayores innovaciones, ideas y empresas de nuestro tiempo empezaron en una reunión. Estamos haciendo un mal uso de las reuniones y participando en ellas sin parámetros ni objetivos claros. En las empresas que experimentaron con la semana laboral de cuatro días, la productividad aumentó porque la gente tenía que ser mucho más eficiente con su tiempo; se consiguieron grandes avances limitando el tiempo de las reuniones, limitando el número de participantes y estableciendo un orden del día y un objetivo claros.

Para obtener consejos sobre cómo organizar mejores reuniones y devolver el tiempo a los empleados, consulta el de Doodle (https://doodle.com/en/resources/blog/).