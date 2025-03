Abbiamo intervistato centinaia di dipendenti per scoprire i fattori che incidono maggiormente sulla produttività del posto di lavoro.

Gli americani lavorano più duramente che mai, ma hanno meno da mostrare per questo

L'indagine Work-Life condotta su dirigenti a tempo pieno di aziende Fortune 500 ha evidenziato una tendenza preoccupante: Gli americani trascorrono più ore legati al lavoro e perdono tempo nella loro vita personale per non essere più produttivi. Sentire la pressione di fare straordinari non è raro, un quarto di tutti gli intervistati pensa che sia fondamentale per far progredire la propria carriera.

La maggior parte dei dipendenti lavora oltre il normale orario di lavoro e ha partecipato a riunioni durante le vacanze.

Il 44% dei dirigenti lavora in media 52 ore alla settimana e il numero sale a 58 tra il personale di livello superiore, il 65% del quale dichiara di fare straordinari. E non c'è da sorprendersi se si considera che oltre un quarto dei dipendenti intervistati ammette di aver trascorso 20 o più ore in riunione in una sola settimana. Queste ore extra non si svolgono necessariamente in ufficio, ma si intromettono nella vita privata:

Quasi tutti i dirigenti senior intervistati (99%) hanno partecipato a una riunione durante la pausa pranzo, l'85% per il personale non senior.

Oltre la metà dei dirigenti senior (53%) ha partecipato a una riunione durante una festività osservata.

Per quanto riguarda i dirigenti di livello non superiore, il 57% ha partecipato a una riunione durante un appuntamento personale e il 40% si è collegato durante una vacanza.

I dirigenti annullano i loro impegni personali in media due volte al mese, e per il 20% dei dirigenti senior la percentuale sale a cinque o più volte al mese.

Mentre i piani con amici e familiari possono essere riprogrammati e le vacanze possono riprendere dopo la fine di una chiamata, ci sono alcune pietre miliari ed eventi irripetibili che non possono essere interrotti per lavoro. L'indagine di Doodle ha rivelato che:

Più di un quarto (28%) degli intervistati ha perso il matrimonio di un familiare o di un amico stretto.

Quasi un terzo (29%) degli intervistati ha dichiarato di aver perso una laurea.

Il 45% degli intervistati ha saltato le feste di compleanno.

La scoperta più straziante è stata quella del 26% che si è perso le prime parole del proprio figlio mentre faceva gli straordinari.

Le riunioni a cui partecipano non portano a nulla

Particolarmente frustrante per le persone che rinunciano ai loro piani personali è il fatto che spesso le riunioni a cui partecipano sono gestite male e non portano a nulla (59%), o addirittura non hanno bisogno di partecipare (60%). Le riunioni mal gestite portano a un disimpegno dei dipendenti e i partecipanti si rivolgono ad altre attività per riempire il tempo, tra cui:

Guardare video

Scattare selfie

Addormentarsi

Inviare messaggi

Uscire dalla stanza per rispondere a un'altra chiamata

Lavorare ad altre attività

È ingiusto dare la colpa alle riunioni in sé: alcune delle più grandi innovazioni, idee e aziende del nostro tempo sono iniziate con una riunione. Stiamo facendo un uso improprio delle riunioni e ci impegniamo in esse senza parametri e obiettivi chiari. Nelle aziende che hanno sperimentato la settimana lavorativa di quattro giorni, la produttività è aumentata perché le persone dovevano essere molto più efficienti con il loro tempo; grandi guadagni sono stati ottenuti limitando gli orari delle riunioni, limitando i partecipanti e avendo un ordine del giorno e uno scopo chiari.

