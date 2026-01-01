Przeprowadziliśmy ankietę wśród setek pracowników, aby ustalić, jakie czynniki mają największy wpływ na wydajność w miejscu pracy.

Amerykanie pracują ciężej niż kiedykolwiek, a mimo to mają mniej do pokazania

Badanie „Work-Life” przeprowadzone wśród kadry kierowniczej zatrudnionej w pełnym wymiarze godzin w firmach z listy Fortune 500 ujawnia niepokojącą tendencję: Amerykanie poświęcają coraz więcej czasu na sprawy związane z pracą, zaniedbując życie prywatne, a przy tym nie zwiększają swojej wydajności. Poczucie presji związanej z pracą w nadgodzinach nie jest rzadkością – jedna czwarta wszystkich respondentów uważa, że jest to niezbędne do rozwoju kariery.

Większość pracowników pracuje poza normalnymi godzinami pracy i uczestniczyła w spotkaniach w dni świąteczne

Obecnie 44% kadry kierowniczej pracuje średnio 52 godziny tygodniowo, a wśród pracowników wyższego szczebla liczba ta wzrasta do 58 godzin – 65% z nich przyznaje, że pracuje w nadgodzinach. Nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę, że ponad jedna czwarta ankietowanych pracowników przyznaje, że w ciągu jednego tygodnia spędziła 20 godzin lub więcej na spotkaniach. Te dodatkowe godziny niekoniecznie są spędzane w biurze – wkraczają one również w życie prywatne:

Prawie wszyscy ankietowani członkowie kadry kierowniczej wyższego szczebla (99%) uczestniczyli w spotkaniu, korzystając z urlopu wypoczynkowego, a w przypadku pracowników niższych szczebli odsetek ten wyniósł 85%.

Ponad połowa członków kierownictwa wyższego szczebla (53%) uczestniczyła w spotkaniu w dzień ustawowo wolny od pracy.

W przypadku kadry kierowniczej spoza najwyższego szczebla 57% uczestniczyło w spotkaniu podczas osobistej wizyty, a 40% połączyło się telefonicznie, będąc na urlopie.

Kierownictwo odwołuje swoje prywatne plany średnio dwa razy w miesiącu, a w przypadku 20% kadry kierowniczej wyższego szczebla liczba ta gwałtownie wzrasta do pięciu lub więcej razy w miesiącu.

Chociaż plany z przyjaciółmi i rodziną można przełożyć, a wakacje wznowić po zakończeniu rozmowy, istnieją pewne ważne wydarzenia i okazje, które zdarzają się tylko raz w życiu i których nie da się odłożyć z powodu pracy. Badanie przeprowadzone przez Doodle wykazało, że:

Ponad jedna czwarta (28%) respondentów nie uczestniczyła w ślubie członka rodziny lub bliskiego przyjaciela.

Prawie jedna trzecia (29%) ankietowanych przyznaje, że opuściła uroczystość ukończenia szkoły.

Najczęstszym powodem rezygnacji z obchodów urodzin było to, że po prostu się na nie nie pojawiło (45%).

Najbardziej poruszającym odkryciem było to, że 26% rodziców przegapiło pierwsze słowa swojego dziecka, pracując w nadgodzinach.

Spotkania, w których biorą udział, nie przynoszą żadnych rezultatów

Szczególnie frustrujące dla osób rezygnujących z własnych planów jest to, że spotkania, w których biorą udział, są często źle prowadzone i nie przynoszą żadnych rezultatów (59%) – a czasem nawet takie, w których w ogóle nie musiały uczestniczyć (60%). Źle prowadzone spotkania powodują spadek zaangażowania pracowników, a uczestnicy zajmują się innymi czynnościami, aby zabić czas, m.in.:

Oglądanie filmów

Robienie selfie

Zasypianie

Wysyłanie SMS-ów

Wychodzę z pokoju, żeby odebrać kolejną rozmowę

Praca nad innymi zadaniami

Niesprawiedliwe jest obarczanie winą samych spotkań – niektóre z największych innowacji, pomysłów i firm naszych czasów powstały właśnie dzięki spotkaniu. Niewłaściwie wykorzystujemy spotkania i organizujemy je bez jasno określonych ram i celów. W firmach eksperymentujących z czterodniowym tygodniem pracy wydajność faktycznie wzrosła, ponieważ pracownicy musieli znacznie efektywniej gospodarować swoim czasem; znaczne korzyści przyniosło ograniczenie czasu trwania spotkań, zmniejszenie liczby uczestników oraz ustalenie jasnego porządku obrad i celu spotkania.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak prowadzić lepsze spotkania i zapewnić pracownikom więcej wolnego czasu, zapoznaj się z poradami serwisu Doodle blog.