Pesquisamos centenas de funcionários para descobrir os fatores que mais impactam a produtividade do local de trabalho.

Os americanos estão trabalhando mais do que nunca, e têm menos a mostrar para isso

A pesquisa Trabalho-vida dos executivos em tempo integral das empresas da Fortune 500 destacando uma tendência preocupante: Os americanos estão gastando mais horas ligadas ao trabalho e perdendo suas vidas pessoais para não serem mais produtivos. Sentir pressão para trabalhar horas extras não é incomum, um quarto de todos os entrevistados acha que é fundamental avançar em suas carreiras.

A maioria dos funcionários trabalha além do horário comercial normal e participou de reuniões durante um feriado

Quarenta e quatro por cento dos executivos trabalham agora uma média de 52 horas por semana e esse número aumenta para 58 entre o pessoal de nível sênior, 65% dos quais declaram trabalhar horas extras. E não é surpresa quando se considera que mais de um quarto dos funcionários pesquisados admitem ter passado 20 horas ou mais em reuniões em uma única semana. Essas horas extras também não acontecem necessariamente no escritório - elas estão se intrometendo na vida pessoal:

Quase todos os executivos seniores pesquisados (99%) participaram de uma reunião sobre o PTO, 85% para o pessoal não-sênior.

Mais da metade dos executivos seniores (53%) participaram de uma reunião em um feriado observado.

Para executivos fora do nível sênior, 57% participaram de uma reunião durante uma nomeação pessoal e 40% discaram para uma reunião durante as férias.

Os executivos cancelam planos pessoais em média duas vezes por mês, para 20% dos executivos seniores que disparam para cinco ou mais por mês.

Enquanto os planos com amigos e familiares podem ser remarcados e as férias podem ser retomadas após o término de uma chamada, há certos marcos e eventos únicos que não podem parar para trabalhar. A pesquisa do Doodle revelou:

Mais de um quarto (28%) dos entrevistados perdeu o casamento de um membro da família ou amigo íntimo.

Quase um terço (29%) dos entrevistados indica que faltou uma formatura.

Faltar às celebrações de aniversário foi o mais comum (45%).

A constatação mais triste foi a de 26% que perderam as primeiras palavras de seus filhos enquanto trabalhavam horas extras.

As reuniões a que eles assistem não realizam nada

Particularmente frustrante para aquelas pessoas que deixam passar os planos pessoais é que muitas vezes as reuniões em que participam são mal administradas e não conseguiram nada (59%) - ou mesmo aquelas em que não precisavam estar (60%). Reuniões mal administradas levam a funcionários desligados e os participantes se voltam para outras atividades para preencher o tempo, inclusive:

Assistir a vídeos

Tomar selfies

Adormecendo

Envio de textos

Deixando a sala para atender outra chamada

Trabalhando em outras tarefas

É injusto colocar a culpa nas próprias reuniões - algumas das maiores inovações, idéias e empresas de nosso tempo começaram todas com uma reunião. Estamos fazendo mau uso das reuniões e nos engajando nelas sem parâmetros e objetivos claros. Para as empresas que experimentaram com a semana de trabalho de quatro dias, a produtividade realmente aumentou porque as pessoas tiveram que ser muito mais eficientes com seu tempo; grandes ganhos foram obtidos ao limitar os horários das reuniões, limitando os participantes e tendo uma agenda e um objetivo claros.

Para dicas sobre como realizar melhores reuniões e devolver seu tempo aos funcionários, consulte o da Doodle (https://doodle.com/en/resources/blog/).