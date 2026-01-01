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2020 Doodle कार्य-जीवन संतुलन सर्वेक्षण

पढ़ने का समय: 6 मिनट
Doodle Editorial Team
Doodle Editorial Team

अपडेट किया गया: 30 जुल॰ 2026

The 2020 Doodle Work-Life Balance Survey

हमने कार्यस्थल उत्पादकता पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले कारकों का पता लगाने के लिए सैकड़ों कर्मचारियों का सर्वेक्षण किया।

अमेरिकी लोग पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और उनके पास दिखाने के लिए कम ही है।

Fortune 500 कंपनियों में पूर्णकालिक अधिकारियों पर किए गए कार्य-जीवन सर्वेक्षण में एक चिंताजनक प्रवृत्ति उजागर हुई है: अमेरिकी लोग अधिक घंटे काम से जुड़े रहते हैं और अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी की कीमत पर अधिक उत्पादक नहीं हो पा रहे हैं। ओवरटाइम काम करने का दबाव महसूस करना असामान्य नहीं है, सर्वे में शामिल एक चौथाई उत्तरदाता मानते हैं कि यह उनके करियर को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।

अधिकांश कर्मचारी सामान्य कार्य समय से परे काम करते हैं और छुट्टी के दौरान बैठकों में शामिल हो चुके हैं।

अब 44 प्रतिशत कार्यकारी औसतन सप्ताह में 52 घंटे काम करते हैं और वरिष्ठ-स्तरीय कर्मचारियों में यह संख्या बढ़कर 58 हो जाती है, जिनमें से 65% ओवरटाइम काम करने की रिपोर्ट करते हैं। और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है जब आप विचार करते हैं कि सर्वेक्षण में शामिल एक चौथाई से अधिक कर्मचारी स्वीकार करते हैं कि उन्होंने एक ही सप्ताह में 20 घंटे या उससे अधिक समय बैठकें करने में बिताया है। ये अतिरिक्त घंटे जरूरी नहीं कि कार्यालय में ही हों - वे व्यक्तिगत जीवन में दखल दे रहे हैं:

  • सर्वेक्षण में शामिल लगभग सभी वरिष्ठ अधिकारियों (99%) ने पीटीओ पर एक बैठक में भाग लिया, और गैर-वरिष्ठ कर्मचारियों में से 85% ने।

  • आधे से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों (53%) ने किसी अवलोकित छुट्टी पर बैठक ली।

  • वरिष्ठ स्तर से बाहर के अधिकारियों में से 57% ने व्यक्तिगत नियुक्ति के दौरान बैठक में भाग लिया और 40% ने छुट्टी के दौरान डायल-इन किया।

  • कार्यकारी औसतन महीने में दो बार अपनी व्यक्तिगत योजनाएँ रद्द करते हैं, जबकि 20% वरिष्ठ कार्यकारी महीने में पाँच या उससे अधिक बार ऐसा करते हैं।

जबकि दोस्तों और परिवार के साथ योजनाएँ पुनर्निर्धारित की जा सकती हैं और कॉल समाप्त होने के बाद छुट्टियाँ फिर से शुरू की जा सकती हैं, कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव और जीवन में एक बार होने वाले आयोजन ऐसे होते हैं जो काम के लिए रुक नहीं सकते। Doodle के सर्वेक्षण से पता चला:

  • एक चौथाई से अधिक (28%) उत्तरदाताओं ने किसी परिवार के सदस्य या करीबी दोस्त की शादी में शामिल होने से चूक गए हैं।

  • सर्वेक्षण में शामिल लगभग एक तिहाई (29%) ने बताया कि उन्होंने किसी स्नातक समारोह में भाग नहीं लिया है।

  • जन्मदिन समारोहों में शामिल न होना सबसे आम था (45%)।

  • सबसे दिल दहला देने वाली बात यह थी कि ओवरटाइम काम करते समय 26% लोग अपने बच्चे के पहले शब्द सुन नहीं पाए।

जिन बैठकों में वे शामिल होते हैं, उनसे कुछ भी हासिल नहीं होता।

व्यक्तिगत योजनाओं को छोड़कर बैठकों में शामिल होने वाले लोगों के लिए विशेष रूप से निराशाजनक यह है कि अक्सर वे बैठकें खराब तरीके से संचालित होती हैं और उनमें कुछ भी हासिल नहीं होता (59%) - या फिर ऐसी बैठकें भी होती हैं जिनमें उन्हें शामिल होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी (60%)। खराब तरीके से संचालित बैठकें कर्मचारियों की निष्क्रियता का कारण बनती हैं और प्रतिभागी समय भरने के लिए अन्य गतिविधियों की ओर मुड़ जाते हैं, जिनमें शामिल हैं:

  • वीडियो देखना

  • सेल्फी लेना

  • सोना

  • टेक्स्ट भेजना

  • दूसरी कॉल लेने के लिए कमरे से जा रहा हूँ

  • अन्य कार्यों पर काम कर रहा हूँ

मीटिंग्स को ही दोष देना अनुचित है - हमारे समय की कुछ महानतम नवाचारों, विचारों और कंपनियों की शुरुआत एक मीटिंग से ही हुई थी। हम बैठकों का दुरुपयोग कर रहे हैं और बिना स्पष्ट मापदंडों और उद्देश्यों के उनमें शामिल हो रहे हैं। चार-दिवसीय कार्य सप्ताह के साथ प्रयोग कर रही कंपनियों में उत्पादकता वास्तव में बढ़ी क्योंकि लोगों को अपने समय के साथ कहीं अधिक कुशल होना पड़ा; बैठक समय की सीमा तय करने, प्रतिभागियों को सीमित करने और एक स्पष्ट एजेंडा व उद्देश्य रखने से बड़े लाभ हुए।

बेहतर मीटिंग्स चलाने और कर्मचारियों को उनका समय वापस देने के टिप्स के लिए, Doodle देखें। ब्लॉग.

क्या आप शुरू करने के लिए तैयार हैं?

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