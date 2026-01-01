अनुसंधान और रिपोर्टें
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बैठकों की स्थिति रिपोर्ट 2023
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रिमोट वर्कर्स के लिए शीर्ष 10 देश
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2020 Doodle कार्य-जीवन संतुलन सर्वेक्षण
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बैठकों की स्थिति 2019
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द्वितीय तिमाही 2020 में बैठकों की स्थिति रिपोर्ट
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महामारी में करियर विकास
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शिक्षा में समय प्रबंधन
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समय अवरोधन रिपोर्ट
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Growing Client Loyalty Remotely
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State of Meetings Report 2021