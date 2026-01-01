अपने समय के मालिक बनें – दूरस्थ कर्मचारियों का एक सर्वेक्षण

पिछले एक साल से घर से काम कर रहे हम लोगों के लिए, हमें जिन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, उनका कोई अंत नहीं है। इनमें से कुछ – जैसे पृष्ठभूमि शोर या खराब कनेक्टिविटी – को अपेक्षाकृत जल्दी दूर किया जा सकता है। अन्य, जैसे ज़ूम थकान या हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दबाव, नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों से अधिक समय और प्रयास मांगते हैं। एक के अनुसार असाना की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में बर्नआउट में 71 प्रतिशत की वृद्धि हुई। , क्योंकि लोगों को काम करने के नए तरीकों से निपटना पड़ा।

हमारे 'Own your Time' सर्वेक्षण में, हमने संयुक्त राज्य अमेरिका में दूरस्थ रूप से काम कर रहे 1,000 लोगों से घर से काम करने के अपने अनुभवों के बारे में पूछा। यहाँ कुछ निष्कर्ष हैं:

नो मीटिंग डेज़ और फोकस टाइम महत्वपूर्ण हैं।

हालांकि इसमें कई फायदे हैं, दूरस्थ रूप से काम करने से नई समस्याएँ भी उत्पन्न होती हैं – कई कर्मचारियों को इससे पहले कभी निपटना नहीं पड़ा। मीटिंग निमंत्रणों की संख्या में वृद्धि और उपस्थित होने की बाध्यता की भावना इनमें से एक है। इसके परिणामस्वरूप कई कंपनियों ने कर्मचारियों में बर्नआउट की बढ़ती घटनाओं की रिपोर्ट की है।

2020 में ज़ूम थकान कोविड और दूर से काम करने की ज़रूरत के कारण तेजी से बढ़ी। क्लिनिकल बिहेवियर एनालिस्ट, लॉरा डडली, स्पष्ट करता है कि यह स्थिति यह हमारे मस्तिष्क पर पड़ने वाले 'अतिरिक्त बोझ' से होता है - क्योंकि हमें उन गैर-मौखिक संकेतों की भरपाई करनी पड़ती है, जिन पर हम आम तौर पर किसी से आमने-सामने बात करते समय भरोसा करते हैं।

कई कंपनियाँ अब बर्नआउट से निपटने और कर्मचारियों को खुश व स्वस्थ रखने के नए तरीके खोजने के लिए कदम उठा रही हैं।

हमारे सर्वेक्षण में, 58 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उनकी कंपनी ने एक 'मीटिंग रहित दिन' घोषित किया था – जिसमें कोई भी आंतरिक या बाहरी बैठक निर्धारित नहीं की जानी थी। इनमें से आधे से थोड़ा अधिक (55 प्रतिशत) हर सप्ताह होते थे, जबकि लगभग 30 प्रतिशत मासिक रूप से होते थे।

नो मीटिंग डेज़ बर्नआउट और मीटिंग थकान को दूर करने का जादुई समाधान नहीं हो सकते, लेकिन यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि ये मदद करते हैं।

औसतन, इसमें लगता है 'ज़ोन' में वापस आने में 23 मिनट जब आपका ध्यान भंग होता है। अगर आपके पास एक दिन में सिर्फ दो बैठकें हैं (और हम सभी जानते हैं कि अक्सर यह संख्या कम से कम दोगुनी होती है), तो उत्पादकता के स्तर को वापस पटरी पर लाने की कोशिश में ही 45 मिनट से अधिक का समय बर्बाद हो जाता है।

फेसबुक और असाना की नीति है कि बुधवार को कोई बैठक नहीं होती। और यह तर्क देते हैं कि इससे कर्मचारियों को यह जानकर कि उन्हें बाधित नहीं किया जाएगा, चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिली है। Doodle में, हम यह भी सुनिश्चित करते हैं कि हमारी टीमें अपना समय अधिकतम रूप से उपयोग करें और अनावश्यक बैठकों की भरमार से थकान का शिकार न हों। हम लगातार यह समीक्षा करते रहते हैं कि हमारे कर्मचारियों की कितनी बैठकें हो रही हैं और क्या वे आवश्यक हैं।

जब ध्यान केंद्रित करने की बात आती है, तो हमारे सर्वेक्षण में पाया गया कि जब लोग दूरस्थ रूप से काम करते हैं, तो वे ऐसा करने के लिए अपने कैलेंडर में समय आरक्षित करने को लेकर कहीं अधिक सचेत होते हैं। हमारे 80 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं ने कहा कि वे ऐसा करते हैं।

लगभग आधे (52 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्होंने काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कम से कम एक घंटे का समय बुक किया था – उनमें से 65 प्रतिशत ने यह हर दिन किया। हालांकि एक तिहाई लोगों को अपने ध्यान केंद्रित करने के समय में बाधा आने की उम्मीद थी – फिर भी 80 प्रतिशत से अधिक लोगों ने कहा कि उन्होंने अधिक काम पूरा किया।

हालांकि ऑफिस से काम करते समय हम ज़रूरी तौर पर इस पर बात नहीं करते थे, लेकिन घर से काम करते समय फोकस टाइम और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, उसे बुक करने की प्रक्रिया, बेहद अहम है।

पहले के दिनों की तरह जब आप काम पर जाते थे, अपनी मेज़ पर बैठते थे और काम में लग जाते थे, घर पर आप विचलनों से घिरे होते हैं। जब एक संरचित कार्यालय वातावरण आपका मस्तिष्क यह नहीं बताता कि अब काम करने का समय है, तो आसानी से आप ध्यान भटक कर सारा दिन कपड़े धोने या बच्चों के साथ खेलने में बिता सकते हैं।

बेशक, ध्यान केंद्रित करने के तरीके हैं। जैसे कि एक समर्पित कार्यक्षेत्र या सोशल मीडिया से दूर रहना , साथ ही अपने समय का अधिकतम उपयोग करने के लिए सही उपकरणों का उपयोग करना। यदि आप बिक्री में हैं तो आप Salesforce या HubSpot जैसे CRM का उपयोग कर सकते हैं। या मान लीजिए कि आप एक व्यस्त भर्तीकर्ता हैं और आपको दिन भर कई उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेना होता है। Doodle के बुकिंग पेज यह आपको उस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, जगह खाली करने और अन्य काम करने के लिए आवश्यक समय निकालने में मदद करेगा।

घर पर बर्नआउट से बचने के लिए ब्रेक लेना महत्वपूर्ण है। हमारे सर्वेक्षण में पाया गया कि 72 प्रतिशत लोग ब्रेक लेने के बाद खुद को ताज़ा और कम थका हुआ महसूस करते हैं।

जब उनसे पूछा गया कि वे अपनी ब्रेक के लिए कितना समय लेते हैं, तो अधिकांश लोग (38 प्रतिशत) 30 मिनट बुक करते हैं, इसके बाद 15 मिनट (33 प्रतिशत) और 45 मिनट (15 प्रतिशत) बुक करते हैं। केवल 13 प्रतिशत लोग ही हर दिन ब्रेक के लिए एक घंटा बुक करते हैं।

जब लोग घर से काम करते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि उन्हें लगता है कि उन्हें लगातार काम करते रहना चाहिए ताकि बॉस यह न सोचें कि वे समय बर्बाद कर रहे हैं। हालांकि, मनोवैज्ञानिकों ने इस बात पर जोर दिया है कि नियमित ब्रेक शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। - यह तो और बात है कि वे आपको अधिक उत्पादक बना सकते हैं।

Doodle में, हम कर्मचारियों को उन तरीकों से काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जिन्हें वे उत्पादक मानते हैं। उदाहरण के लिए, यदि इसका मतलब दिन के बीच में एक या दो घंटे दौड़ने और अपना ध्यान फिर से केंद्रित करने के लिए निकालना है, तो हमें इससे खुशी होती है। हम Headspace जैसी चीज़ों तक भी पहुँच प्रदान करते हैं और अपनी टीमों को इसे इस तरह से उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि उन्हें आराम मिले। हम एक बड़ी टीम की तरह काम करते हैं और चाहते हैं कि हर कोई खुलकर अपनी किसी भी चिंता के बारे में बात करे - चाहे उन्हें अधिक काम के बोझ या थकान महसूस हो रही हो।

हमारी हालिया स्टेट ऑफ मीटिंग्स रिपोर्ट में, हमने कुछ तरीकों का पता लगाया कि भविष्य में बैठकें कैसी दिख सकती हैं। आप इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ बिंदु