Own Your Time - Una encuesta a trabajadores a distancia

Para los que hemos trabajado desde casa durante el último año, los nuevos retos a los que hemos tenido que enfrentarnos no han tenido fin. Algunos de ellos -como el ruido de fondo o la mala conectividad- pueden superarse con relativa rapidez. Otros, como la fatiga de Zoom o las tensiones en nuestra salud mental, requieren más tiempo y esfuerzo tanto por parte de los empresarios como de los empleados. Según un informe reciente de Asana, el burnout aumentó un 71% en 2020, ya que la gente tuvo que enfrentarse a nuevas formas de trabajar.

En nuestra encuesta "Own your Time", preguntamos a 1000 personas que trabajan a distancia en Estados Unidos sobre sus experiencias trabajando desde casa. He aquí algunas de las conclusiones:

Los días sin reuniones y el tiempo de concentración son importantes

Aunque conlleva muchas ventajas, trabajar a distancia también crea nuevos problemas, a los que muchos de los empleados no habían tenido que enfrentarse antes. El aumento del número de invitaciones a reuniones y la sensación de obligación de asistir es sólo uno de ellos. Esto, a su vez, ha hecho que muchas empresas informen de un aumento de los empleados que experimentan agotamiento.

Zoom La fatiga creció exponencialmente en 2020 gracias a COVID y la necesidad de trabajar a distancia. La analista clínica del comportamiento, Laura Dudley, explica que la condición proviene de una "sobrecarga" de nuestros cerebros: tener que compensar las señales no verbales en las que normalmente confiamos cuando hablamos con alguien cara a cara.

Muchas empresas están tomando medidas para combatir el agotamiento y encontrar nuevas formas de garantizar la felicidad y la salud de sus empleados.

En nuestra encuesta, el 58% de los encuestados afirmó que su empresa había declarado un día sin reuniones, en el que no se programaban reuniones internas ni externas. Algo más de la mitad (55%) se reunía todas las semanas, mientras que alrededor del 30% lo hacía mensualmente.

Puede que los días sin reuniones no sean la panacea para resolver el agotamiento y la fatiga de las reuniones, pero hay pruebas fehacientes de que ayudan.

Por término medio, se tarda 23 minutos en volver a "la zona" cuando te interrumpen. Si solo tienes dos reuniones al día (y todos sabemos que a menudo son al menos el doble), pierdes más de 45 minutos intentando recuperar la productividad.

Facebook y Asana tienen una política de no reuniones los miércoles y argumentan que ha ayudado al personal a centrarse en proyectos exigentes sabiendo que no serían interrumpidos. En Doodle, también somos conscientes de cómo podemos garantizar que nuestros equipos aprovechen al máximo su tiempo y no se agoten con un montón de reuniones innecesarias. Revisamos constantemente cuántas reuniones tienen nuestros empleados y si son necesarias.

Cuando se trata de concentrarse, nuestra encuesta reveló que cuando las personas trabajan a distancia, son mucho más conscientes de reservar tiempo en sus calendarios para hacerlo. Más del 80 por ciento de nuestros encuestados dijeron que lo hacían.

Casi la mitad (52%) de los entrevistados afirmaron haber reservado al menos una hora para centrarse en el trabajo, y el 65% de ellos lo hacía todos los días. A pesar de que un tercio de los encuestados esperaba ser interrumpido durante su tiempo de concentración, más del 80% afirmó haber realizado más trabajo.

Aunque no es necesariamente algo de lo que hubiéramos hablado cuando trabajamos desde una oficina, el tiempo de concentración y, lo que es más importante, el hecho de reservarlo, es crucial cuando se trabaja desde casa.

A diferencia de los viejos tiempos, cuando uno iba al trabajo, se sentaba en su mesa y se ponía manos a la obra, en casa uno está rodeado de distracciones. Es fácil caer en la rutina y pasarse el día haciendo la colada o jugando con los niños cuando una oficina estructurada no le dice al cerebro que es hora de trabajar.

Por supuesto, hay formas de intentar concentrarse, como un espacio de trabajo dedicado o mantenerse alejado de las redes sociales, así como utilizar las herramientas adecuadas para maximizar tu tiempo. Si te dedicas a las ventas, puedes utilizar un CRM como Salesforce o Hubspot. O digamos que eres un ocupado reclutador y tienes que entrevistar a numerosos candidatos a lo largo del día. Doodle's Booking Page te permitirá agilizar ese proceso, liberar espacio y reservar el tiempo que necesitas para hacer otras cosas.

Cuando se trata de evitar el agotamiento en casa, los descansos son la clave. Según nuestra encuesta, el 72% de las personas afirman sentirse más frescas y menos agotadas después de tomarse un descanso.

Cuando se les pregunta cuánto tiempo se toman para descansar, la mayoría (38%) reserva 30 minutos, seguidos de 15 minutos (33%) y 45 minutos (15%). Sólo el 13% reserva una hora de descanso al día.

A menudo, cuando se trabaja desde casa, se tiene la sensación de que hay que trabajar constantemente para que los jefes no piensen que se está perdiendo el tiempo. Sin embargo, los psicólogos han subrayado que las pausas regulares son importantes tanto para la salud física como para la mental - por no mencionar que pueden hacer que seas más productivo.

En Doodle, animamos a los empleados a trabajar de la forma que consideren más productiva. Si eso significa tomarse una o dos horas al mediodía para salir a correr y volver a concentrarse, por ejemplo, nos parece bien. También ofrecemos acceso a programas como Headspace y animamos a nuestros equipos a que lo utilicen para relajarse. Trabajamos como un gran equipo y queremos que todo el mundo sea sincero y hable de lo que le preocupa, incluso si se siente sobrecargado de trabajo o agotado.

En nuestro reciente Informe sobre el estado de las reuniones, exploramos algunas de las formas que podrían adoptar las reuniones en el futuro. Puede leerlo aquí.