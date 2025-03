Own Your Time - Une enquête sur les travailleurs à distance

Pour ceux d'entre nous qui travaillent à domicile depuis un an, les nouveaux défis à relever sont légion. Certains d'entre eux - comme le bruit de fond ou une mauvaise connectivité - peuvent être surmontés relativement rapidement. D'autres, comme la fatigue Zoom ou les tensions sur notre santé mentale, nécessitent plus de temps et d'efforts de la part des employeurs et des employés. Selon un récent rapport d'Asana, l'épuisement professionnel a augmenté de 71 % en 2020, car les gens ont dû faire face à de nouvelles méthodes de travail.

Dans le cadre de notre enquête "Own your Time", nous avons interrogé 1 000 personnes travaillant à distance aux États-Unis sur leurs expériences de travail à domicile. Voici quelques-unes de leurs conclusions :

Les jours sans réunion et le temps de concentration sont importants.

Bien qu'il présente de nombreux avantages, le travail à distance crée également de nouveaux problèmes auxquels de nombreux employés n'ont jamais eu à faire face auparavant. L'augmentation du nombre d'invitations à des réunions et le sentiment d'obligation d'y assister en sont un exemple. En conséquence, de nombreuses entreprises ont signalé une augmentation du nombre d'employés souffrant d'épuisement professionnel.

Zoom Fatigue a connu une croissance exponentielle en 2020 grâce à COVID et au besoin de travailler à distance. Laura Dudley, analyste du comportement clinique, explique que cette condition provient d'une "sur-taxation" de notre cerveau - devant compenser les indices non verbaux auxquels nous nous fions normalement lorsque nous parlons à quelqu'un en face à face.

De nombreuses entreprises prennent désormais des mesures pour lutter contre l'épuisement professionnel et trouver de nouveaux moyens de garantir le bonheur et la santé de leurs employés.

Dans notre enquête, 58 % des personnes interrogées ont déclaré que leur entreprise avait décrété un jour sans réunion - où aucune réunion interne ou externe ne devait être programmée. Un peu plus de la moitié de ces réunions (55 %) ont lieu chaque semaine, tandis qu'environ 30 % ont lieu chaque mois.

Les journées sans réunion ne sont peut-être pas la solution miracle au problème de l'épuisement professionnel et de la lassitude des réunions, mais il est prouvé qu'elles sont utiles.

En moyenne, il faut 23 minutes pour se remettre dans la "zone" lorsque vous êtes interrompu. Si vous n'avez que deux réunions par jour (et nous savons tous que c'est souvent au moins le double), cela représente plus de 45 minutes perdues simplement pour essayer de remettre les niveaux de productivité sur les rails.

Facebook et Asana ont une politique d'absence de réunions le mercredi et affirment que cela a aidé le personnel à se concentrer sur des projets exigeants en sachant qu'ils ne seraient pas interrompus. Chez Doodle, nous sommes également conscients de la façon dont nous pouvons nous assurer que nos équipes maximisent leur temps et ne s'épuisent pas avec des tas de réunions inutiles. Nous examinons constamment le nombre de réunions de nos employés et leur utilité.

En ce qui concerne la concentration, notre enquête a révélé que les personnes qui travaillent à distance sont beaucoup plus conscientes de réserver du temps dans leur agenda pour le faire. Plus de 80 % des personnes interrogées ont déclaré le faire.

Près de la moitié (52 %) des personnes interrogées ont déclaré avoir réservé au moins une heure pour se concentrer sur leur travail - 65 % d'entre elles le font tous les jours. Même si un tiers des personnes interrogées s'attendaient à être interrompues pendant leur temps de concentration, plus de 80 % d'entre elles ont déclaré avoir accompli davantage de travail.

Bien qu'il ne s'agisse pas nécessairement d'un sujet dont nous aurions parlé lorsque nous travaillions dans un bureau, le temps de concentration et, plus important encore, l'acte de le réserver, sont cruciaux pour le travail à domicile.

Contrairement à l'époque où vous alliez au travail, vous vous asseyiez à votre bureau et vous vous mettiez au travail, à la maison vous êtes entouré de distractions. Il est facile de se laisser distraire et de passer la journée à faire la lessive ou à jouer avec les enfants alors qu'un environnement de bureau structuré ne dit pas à votre cerveau qu'il est temps de travailler.

Bien sûr, il existe des moyens d'essayer de se concentrer, comme un espace de travail dédié ou le fait de ne pas utiliser les médias sociaux, ainsi que l'utilisation des bons outils pour maximiser votre temps. Si vous êtes dans la vente, vous pouvez utiliser un CRM comme Salesforce ou Hubspot. Ou disons que vous êtes un recruteur occupé et que vous devez interviewer de nombreux candidats tout au long de la journée. La de Doodle (https://doodle.com/en/features/booking-page/) vous permettra de rationaliser ce processus, de libérer de l'espace et de réserver le temps dont vous avez besoin pour faire autre chose.

Lorsqu'il s'agit d'éviter l'épuisement à la maison, les pauses sont essentielles. Notre enquête a révélé que 72 % des personnes interrogées se sentent revigorées et moins épuisées après avoir fait une pause.

Lorsqu'on leur demande combien de temps ils prennent pour leur pause, la majorité des personnes (38 %) réservent 30 minutes, suivies de 15 minutes (33 %) et de 45 minutes (15 %). Seuls 13 % des personnes se réservent une heure de pause par jour.

Lorsque les gens travaillent à domicile, ils ont souvent l'impression qu'ils doivent travailler constamment pour que leurs patrons ne pensent pas qu'ils perdent du temps. Pourtant, les psychologues ont souligné que des pauses régulières sont importantes pour la santé physique et mentale - sans compter qu'elles peuvent vous rendre plus productif.

Chez Doodle, nous encourageons les employés à travailler de la manière qu'ils trouvent productive. Si cela signifie prendre une heure ou deux au milieu de la journée pour aller courir et se concentrer à nouveau, par exemple, nous en sommes heureux. Nous offrons également un accès à des outils tels que Headspace et nous encourageons nos équipes à les utiliser de manière à se détendre. Nous travaillons comme une grande équipe et nous voulons que chacun soit ouvert et parle de ses préoccupations, y compris s'il se sent surmené ou épuisé.

