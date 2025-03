Ejer din tid - en undersøgelse af fjernarbejdere

For de af os, der arbejder hjemmefra i det seneste år, har vi været udsat for mange nye udfordringer. Nogle af dem - som f.eks. baggrundsstøj eller dårlig forbindelse - kan overvindes relativt hurtigt. Andre, som f.eks. zoomtræthed eller belastningen af vores mentale sundhed, kræver mere tid og kræfter fra både arbejdsgivere og arbejdstagere. Ifølge en nyere rapport fra Asana steg udbrændthed med 71 procent i 2020, da folk skulle håndtere nye måder at arbejde på.

I vores "Own your Time"-undersøgelse spurgte vi 1.000 personer, der arbejder eksternt i USA, om deres erfaringer med at arbejde hjemmefra. Her er nogle af resultaterne:

Ingen mødedage og fokustid er vigtige

Selv om det har mange fordele, skaber fjernarbejde også nye problemer, som mange af medarbejderne ikke har været udsat for før. En stigning i antallet af mødeinvitationer og en følelse af at være forpligtet til at deltage er blot et af dem. Dette har igen ført til, at mange virksomheder rapporterer om en stigning i antallet af medarbejdere, der oplever udbrændthed.

Zoom Fatigue voksede eksponentielt i 2020 takket være COVID og behovet for fjernarbejde. Klinisk adfærdsanalytiker, Laura Dudley, forklarer, at tilstanden kommer fra en "overbelastning" af vores hjerne - at skulle kompensere for nonverbale signaler, som vi normalt stoler på, når vi taler med nogen ansigt til ansigt.

Mange virksomheder gør nu noget for at bekæmpe udbrændthed og finde nye måder at sikre, at medarbejderne er glade og sunde.

I vores undersøgelse svarede 58 % af de adspurgte, at deres virksomhed havde erklæret en mødedagsfri dag - hvor der ikke skulle afholdes interne eller eksterne møder. Lidt over halvdelen af disse (55 procent) fandt sted hver uge, mens omkring 30 procent fandt sted hver måned.

Mødefrie dage er måske ikke den eneste løsning på udbrændthed og mødetræthed, men der er gode beviser for, at de hjælper.

I gennemsnit tager det 23 minutter at komme tilbage i "zonen", når man bliver afbrudt. Hvis du kun har to møder på en dag (og vi ved alle, at det ofte er mindst det dobbelte), er det over 45 minutter, der går tabt bare i forsøget på at få produktivitetsniveauet tilbage på rette spor.

Facebook og Asana har en politik om ingen møder om onsdagen og hævder, at det har hjulpet medarbejderne til at fokusere på krævende projekter, fordi de ved, at de ikke bliver afbrudt. Hos Doodle er vi også bevidste om, hvordan vi kan sikre, at vores teams maksimerer deres tid og ikke bliver udbrændt med masser af unødvendige møder. Vi gennemgår konstant, hvor mange møder vores medarbejdere har, og om de er nødvendige.

Når det gælder fokusering, viste vores undersøgelse, at når folk arbejder eksternt, er de meget mere bevidste om at reservere tid i deres kalendere til at gøre det. Over 80 procent af vores respondenter sagde, at de gjorde det.

Næsten halvdelen (52 procent) af de adspurgte sagde, at de havde booket mindst en time til at fokusere på arbejdet - 65 procent af dem gjorde det hver dag. Selv om en tredjedel af personerne forventede at blive afbrudt i løbet af deres fokustid - sagde over 80 procent af personerne, at de fik mere arbejde udført.

Selv om det ikke nødvendigvis er noget, vi ville have talt om, når vi arbejdede fra et kontor, er fokustid og endnu vigtigere det at reservere den afgørende, når man arbejder hjemmefra.

I modsætning til dengang, hvor man tog på arbejde, satte sig ved sit skrivebord og kom i gang, er man hjemme omgivet af distraktioner. Det er let at falde ned i kaninhullet og bruge dagen på at vaske tøj eller spille spil med børnene, når et struktureret kontormiljø ikke fortæller din hjerne, at det er tid til at arbejde.

Der er selvfølgelig måder at forsøge at fokusere på, som f.eks. en dedikeret arbejdsplads eller at holde sig væk fra sociale medier, samt at bruge de rigtige værktøjer til at maksimere din tid. Hvis du er i salgsbranchen, kan det være at bruge et CRM som Salesforce eller Hubspot. Eller lad os sige, at du er en travl rekrutteringsmedarbejder og skal interviewe mange kandidater i løbet af dagen. Doodles Booking Page giver dig mulighed for at strømline denne proces, frigøre plads og booke den tid, du har brug for til andre ting.

Når det gælder om at undgå udbrændthed i hjemmet, er pauser nøglen. Vores undersøgelse viste, at 72 % af folk rapporterer, at de føler sig friskere og mindre udbrændte efter at have taget en pause.

Når man spørger dem, hvor lang tid de tager deres pause, booker flertallet (38 procent) 30 minutter, efterfulgt af 15 minutter (33 procent) og 45 minutter (15 procent). Kun 13 procent af folk booker en time til en pause hver dag.

Det kan ofte være tilfældet, når folk arbejder hjemmefra, at de føler, at de er nødt til at arbejde konstant, så cheferne ikke tror, at de spilder tiden. Men psykologer har understreget, at regelmæssige pauser er vigtige for både den fysiske og mentale sundhed - for ikke at nævne, at de kan gøre dig mere produktiv.

Hos Doodle opfordrer vi medarbejderne til at arbejde på måder, som de finder produktive. Hvis det f.eks. betyder, at de tager en time eller to midt på dagen for at løbe en tur og genoprette deres fokus, så er vi glade for det. Vi tilbyder også adgang til ting som Headspace og opfordrer vores teams til at bruge det på måder, der hjælper dem til at slappe af. Vi arbejder som ét stort team og ønsker, at alle skal være åbne og tale om eventuelle bekymringer, de har - også hvis de føler sig overbebyrdet eller udbrændte.

