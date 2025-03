Own Your Time - Um levantamento dos trabalhadores remotos

Para aqueles de nós que trabalharam em casa durante o último ano, os novos desafios que tivemos de enfrentar não tiveram fim. Alguns deles - como o ruído de fundo ou a má conectividade - podem ser superados com relativa rapidez. Outros, como o Zoom Fatigue ou as pressões sobre nossa saúde mental, exigem mais tempo e esforço tanto dos empregadores quanto dos funcionários. De acordo com um relatório recent report by Asana, o burnout aumentou 71% em 2020, pois as pessoas tiveram que lidar com novas formas de trabalho.

Em nossa pesquisa 'Own your Time', perguntamos a 1.000 pessoas que trabalham remotamente nos Estados Unidos sobre suas experiências de trabalho em casa. Aqui estão algumas das conclusões:

Nenhum dia de reunião e tempo de foco são importantes

Apesar de trazer muitos benefícios, trabalhar remotamente também cria novos problemas - muitos dos funcionários nunca tiveram que lidar com isso antes. Um aumento no número de convites para reuniões e um senso de obrigação de participar é apenas um deles. Isto, por sua vez, levou muitas empresas a relatar um aumento no número de funcionários que estão se esgotando.

O Zoom Fatigue cresceu exponencialmente em 2020 graças à COVID e à necessidade de trabalho remoto. A Analista de Comportamento Clínico, Laura Dudley, explica que a condição vem de uma "sobrecarga fiscal" de nossos cérebros - tendo que compensar as dicas não-verbais com as quais normalmente contamos quando falamos com alguém cara a cara.

Muitas empresas estão agora tomando medidas para enfrentar a queima e encontrar novas maneiras de garantir que os funcionários sejam felizes e saudáveis.

Em nossa pesquisa, 58% das pessoas disseram que sua empresa havia declarado um dia sem reuniões - onde nenhuma reunião interna ou externa deveria ser agendada. Um pouco mais da metade delas (55%) acontecia todas as semanas, enquanto cerca de 30% acontecia mensalmente.

Nenhum dia de reunião pode não ser a bala de prata para resolver o esgotamento e o cansaço da reunião, mas há boas evidências para mostrar que eles ajudam.

Em média, leva 23 minutos para voltar à 'zona' quando você é interrompido. Se você tem apenas duas reuniões em um dia (e todos sabemos que muitas vezes é pelo menos o dobro), são mais de 45 minutos perdidos só para tentar colocar os níveis de produtividade de volta no caminho certo.

Facebook e Asana têm uma política de não haver reuniões quartas-feiras e argumentam que tem ajudado o pessoal a se concentrar em projetos exigentes sabendo que não seriam interrompidos. Na Doodle, também estamos conscientes de como podemos garantir que nossas equipes estejam maximizando seu tempo e não se queimando com montes de reuniões desnecessárias. Revisamos constantemente quantas reuniões nossos funcionários têm e se elas são necessárias.

Quando se trata de concentração, nossa pesquisa descobriu que quando as pessoas trabalham remotamente, elas estão muito mais conscientes sobre a reserva de tempo em seus calendários para fazê-lo. Mais de 80% de nossos entrevistados disseram que sim.

Quase metade (52%) dos entrevistados disseram ter reservado pelo menos uma hora para se concentrar no trabalho - 65% deles o faziam todos os dias. Mesmo que um terço das pessoas esperasse ser interrompido durante seu tempo de foco - mais de 80% das pessoas disseram ter mais trabalho feito.

Embora não seja necessariamente algo sobre o qual teríamos falado ao trabalhar a partir de um escritório, o tempo de foco e, mais importante, o ato de reservá-lo, é crucial ao trabalhar a partir de casa.

Ao contrário dos velhos tempos, quando você ia para o trabalho, sentava-se à sua mesa e prosseguia com as coisas, em casa você estava cercado de distrações. É fácil cair na toca do coelho e passar o dia lavando a roupa ou brincando com as crianças quando um ambiente de escritório estruturado não está dizendo a seu cérebro que é hora de trabalhar.

É claro que existem maneiras de tentar focalizar, such como um espaço de trabalho dedicado ou ficar fora da mídia social, bem como usar as ferramentas certas para maximizar seu tempo. Se você está em vendas que poderiam estar usando um CRM como Salesforce ou Hubspot. Ou dizer que você é um recrutador ocupado e tem que entrevistar inúmeros candidatos ao longo do dia. Doodle's Booking Page lhe permitirá agilizar esse processo, liberar espaço e reservar o tempo que você precisa para fazer outras coisas.

Quando se trata de evitar queimaduras em casa, as pausas são fundamentais. Nossa pesquisa constatou que 72% das pessoas relatam sentir-se refrescadas e menos queimadas depois de fazer uma pausa.

Quando perguntados quanto tempo levam para o intervalo, a maioria das pessoas (38%) reservam 30 minutos, seguidos de 15 minutos (33%) e 45 minutos (15%). Apenas 13% das pessoas reservam uma hora de folga para um intervalo por dia.

Muitas vezes pode ser o caso quando as pessoas trabalham em casa, elas sentem que precisam trabalhar constantemente para que os patrões não pensem que estão perdendo tempo. Entretanto, psicólogos enfatizaram que intervalos regulares são importantes tanto para a saúde física quanto mental - sem mencionar que eles podem torná-lo mais produtivo.

Na Doodle, encorajamos os funcionários a trabalhar de forma a serem produtivos. Se isso significa levar uma ou duas horas no meio do dia para correr e reiniciar seu foco, por exemplo, estamos felizes com isso. Também oferecemos acesso a coisas como Headspace e incentivamos nossas equipes a usá-lo de maneiras que os ajudem a relaxar. Trabalhamos como uma grande equipe e queremos que todos estejam abertos e falem sobre quaisquer preocupações que tenham - inclusive se se sentirem sobrecarregados ou queimados.

Em nosso recente Relatório sobre o Estado das Reuniões, exploramos algumas das formas que as reuniões podem ter no futuro. Você pode lê-lo here.