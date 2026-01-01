रिमोट वर्कर्स के लिए शीर्ष 10 देश

ऐसा लगता है जैसे यह बहुत समय पहले की बात हो, लेकिन COVID-19 महामारी ने हमारे कामकाजी जीवन पर एक मौलिक और स्थायी प्रभाव डाला। आम तौर पर, हम कैसे काम करते हैं इस बारे में रवैये और बेहतर कार्य-जीवन संतुलन पर ध्यान केंद्रित करना, ये ऐसी बड़ी चर्चाएँ हैं जो आज भी जारी हैं।

कई लोगों के लिए, COVID-19 के कम होने के बाद भी घर से काम करने की सुविधा को छोड़ना वे नहीं चाहते थे। लचीलेपन की यह नई स्वतंत्रता कई लोगों के लिए वेतन जितनी ही महत्वपूर्ण हो गई थी।

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शुरुआत में, कई कंपनियाँ किसी न किसी रूप में दूरस्थ कार्य की अनुमति देने के लिए खुश थीं क्योंकि आँकड़ों ने दिखाया घर से काम करते समय कर्मचारी लगभग 30 प्रतिशत अधिक उत्पादक थे।

हालाँकि, जैसे-जैसे 2023 बीतता गया, ऐसे और भी मामले सामने आए हैं जहाँ व्यवसाय कर्मचारियों को कार्यालय लौटने के लिए कह रहे हैं - चाहे वह पूर्णकालिक हो या अंशकालिक।

तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, हमने पिछले तीन वर्षों में लाखों बैठकों का विश्लेषण किया ताकि आपको दूरस्थ कर्मचारियों के लिए दुनिया के शीर्ष स्थानों की निर्णायक सूची मिल सके। चलिए शुरू करते हैं।

1. कोस्टा रिका

इस मध्य अमेरिकी राष्ट्र ने पिछले तीन वर्षों में दूरस्थ बैठकों में 44 प्रतिशत की वृद्धि के साथ हमारा शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। अपने मनमोहक प्राकृतिक परिदृश्यों और खूबसूरत समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध, यह समझना आसान है कि लोग इसके तटों पर क्यों उमड़ पड़ते हैं।

यह सिर्फ नज़ारे ही नहीं हैं, बल्कि कई लोग जीवन के प्रति आरामदेह रवैये और अपने खाली समय का आनंद लेने तथा काम और खेल के बीच स्पष्ट विभाजन करने पर दिए जाने वाले वास्तविक जोर को भी पसंद करते हैं।

इसके अलावा, दूरस्थ कार्यकर्ता जीवनशैली का आनंद लेने के इच्छुक लोगों के लिए कोस्टा रिका एक डिजिटल नोमैड वीजा प्रदान करता है, जो दूरस्थ कार्यकर्ताओं को आयकर का भुगतान किए बिना देश में रहने और दो साल तक रहने की अनुमति देता है।

2. प्यूर्टो रिको, यूएसए

कैरिबियन में छिपा हुआ अमेरिका का एक छोटा सा हिस्सा, प्यूर्टो रिको हमारी शीर्ष दस में दूसरे स्थान पर है। पिछले तीन वर्षों में इसकी दूरस्थ बैठकें 42 प्रतिशत बढ़ी हैं।

कोस्टा रिका की तरह, प्यूर्टो रिको वहां जाने वाले अमेरिकी नागरिकों के लिए शानदार कर प्रोत्साहन प्रदान करता है – स्टार्टअप्स के लिए $40,000 तक की अनुदान राशि और चार प्रतिशत कॉर्पोरेट कर दर।

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इसके अलावा, अमेरिका का हिस्सा होने के नाते यह अभी भी डॉलर का उपयोग करता है, न्यूयॉर्क शहर के समान समय क्षेत्र में है और महाद्वीपीय संयुक्त राज्य अमेरिका के कई अन्य हिस्सों की तुलना में यहाँ रहने की लागत काफी कम है।

संभावना है कि इसीलिए द्वीप पर तकनीकी स्टार्टअप्स की संख्या में उछाल आया है।

3. स्लोवाकिया

सूची में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश, भूमि से घिरा स्लोवाकिया ने पिछले तीन वर्षों में दूरस्थ बैठकों में 38 प्रतिशत की वृद्धि देखी है।

हालांकि स्लोवाकिया डिजिटल नोमैड वीज़ा या कर प्रोत्साहन नहीं देता है, इसकी लोकप्रियता अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में अपेक्षाकृत कम जीवन-यापन लागत से समझी जा सकती है। किसी भी ईयू सदस्य देश का नागरिक बिना वीज़ा के स्लोवाकिया जा सकता है।

इसके अलावा, महाद्वीप के केंद्र में स्थित होने से दूरस्थ कर्मचारियों के लिए बहुत अधिक अवकाश लिए बिना यूरोप के अधिक हिस्से को देखना आसान हो जाता है।

४. भारत

हमारी सूची में शामिल दो एशियाई देशों में से पहला देश भारत है, जहाँ 2020 से दूरस्थ बैठकों में 32 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है।

कई वर्षों से, दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश अमेरिका और ब्रिटेन सहित दुनिया भर के कई देशों को आउटसोर्सिंग प्रदान करता रहा है। हालांकि, हाल ही में इसमें वेब समाधान और डिजिटल मार्केटिंग सहित तकनीकी सेवाओं में वृद्धि देखी गई है।

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भारत में जीवनयापन की लागत कई अन्य देशों की तुलना में बेहद कम है – खासकर आईटी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए। उदाहरण के लिए, न्यूयॉर्क में एक औसत एक-बेडरूम अपार्टमेंट की कीमत मुंबई में उसी जैसी अपार्टमेंट की तुलना में लगभग 570 प्रतिशत अधिक है।

5. अर्जेंटीना

दक्षिण अमेरिका के उन देशों में से एक होने के नाते जहाँ वीज़ा प्राप्त करना सबसे आसान है, अर्जेंटीना में पिछले तीन वर्षों में दूरस्थ बैठकों में 31 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है।

2022 में, अर्जेंटीना सरकार ने डिजिटल नोमैड वीज़ा पेश किया। कोस्टा रिका के समकक्ष की तरह, जब तक किया गया काम देश के बाहर की किसी कंपनी के लिए होता है, आयकर का भुगतान नहीं करना पड़ता। दूरस्थ बैठकों में वृद्धि का एक संभावित कारण।

अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका के सबसे सस्ते देशों में से एक है जहाँ रहना आसान है, और यह अच्छी आय कमाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक शानदार जीवनशैली प्रदान करता है।

इसके अलावा, यह राष्ट्र कुछ अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और जीवंत संस्कृति से भरपूर है।

6. पोलैंड

सूची में शामिल होने वाला दूसरा यूरोपीय देश, पोलैंड ने 2004 में यूरोपीय संघ में शामिल होने के बाद से अपनी अर्थव्यवस्था में एक परिवर्तन देखा है। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि 2020 के बाद से वर्चुअल बैठकों में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

स्लोवाकिया की तरह, कोई भी यूरोपीय संघ का राष्ट्रीय बिना वीज़ा के पोलैंड में रह और काम कर सकता है।

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2023 में, पोलैंड ने घर से काम करने के अधिकारों को मजबूत किया। नियोक्ताओं को छोटे बच्चों के माता-पिता, विकलांग लोगों के देखभाल करने वालों और गर्भवती महिलाओं के अनुरोध को अस्वीकार करने से प्रतिबंधित किया गया है।

पोलैंड के पास भी एक है विकसित हो रहा प्रौद्योगिकी उद्योग कुछ लोग इसे दुनिया की सबसे तेज़ में से एक बताते हैं। इसके यूरोपीय संबंधों और उपलब्ध प्रतिभा की प्रचुरता के कारण। यह कुछ हद तक यह भी समझा सकता है कि पोलैंड हमारी सूची में छठे स्थान पर क्यों है।

7. मोरक्को

हमारी सूची में शामिल एकमात्र अफ्रीकी राष्ट्र मोरक्को पिछले तीन वर्षों में दूरस्थ बैठकों में 30 प्रतिशत की वृद्धि के साथ सातवें स्थान पर है।

हमारी सूची में शामिल अन्य देशों की तरह, मोरक्को भी डिजिटल नोमैड वीजा प्रदान करता है, जो दूरस्थ कर्मचारियों को एक वर्ष तक देश में रहने की अनुमति देता है।

माराकेच जैसे बड़े शहरों में कोवर्किंग और कोलिविंग स्पेस की भरमार है, जो नए दोस्त बनाने की चाह रखने वाले डिजिटल नोमैड के लिए एकदम उपयुक्त हो सकते हैं।

इसके अलावा, मोरक्को अद्भुत परिदृश्य और एक गहन संस्कृति प्रदान करता है, जो दूरस्थ कर्मचारियों को अनूठी और जीवन भर की यादें देगी।

8. ताइवान

दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते रिमोट वर्किंग हब में से एक के रूप में, ताइवान हमारा दूसरा एशियाई देश और सूची में आठवें स्थान पर है, जहाँ 2020 से वर्चुअल मीटिंग्स में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

हालांकि यह द्वीपीय राष्ट्र डिजिटल नोमैड वीजा प्रदान नहीं करता है, यह एक वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान करता है जो शिक्षा, वित्त और प्रौद्योगिकी सहित चुनिंदा उद्योगों में काम करने वाले लोगों के लिए उपलब्ध है।

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ताइवान हमारे सूची में शामिल हो सकता है इसके कई कारण हैं, जिनमें दुनिया की कुछ सबसे तेज़ इंटरनेट गति, एक फलता-फूलता तकनीकी उद्योग, अद्भुत पाक और सांस्कृतिक आनंद और मिलनसार स्थानीय लोग शामिल हैं।

9. गुआदेलूप

यह फ्रांसीसी विदेशी विभाग ताइवान के बाद हमारी सूची में नौवें स्थान पर आता है, और 2020 से दूरस्थ बैठकों में इसमें भी 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

फ्रांस का हिस्सा होने के नाते, यह समझना आसान है कि कई यूरोपीय इस कैरिबियाई स्वर्ग की ओर क्यों आकर्षित होंगे। इसका यह भी मतलब है कि द्वीप के दैनिक जीवन में भाषा से लेकर संस्कृति तक फ्रांसीसी प्रभाव गहरा रहा है।

एक आरामदायक जीवनशैली की चाह रखने वाले डिजिटल नोमैड के लिए, गुआदेलूप क्रिस्टल-साफ़ पानी, उष्णकटिबंधीय जलवायु और शानदार समुद्र तट प्रदान करता है, जिनका वे अपने निजी समय में भरपूर आनंद ले सकते हैं।

10. चिली

हमारी सूची का अंतिम देश दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र चिली है, जहाँ पिछले तीन वर्षों में दूरस्थ बैठकों में 27 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है।

ऐसा होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण यह हो सकता है कि अमेरिकी नियोक्ता के लिए दूरस्थ रूप से काम करने वाले अमेरिकी नागरिकों को वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती।

अभी भी कुछ कर देनदारियाँ हैं (जो इसे कोस्टा रिका जैसे देशों द्वारा दिए जाने वाले डिजिटल नोमैड वीजा से थोड़ा अलग बनाती हैं), लेकिन यहाँ रहने की लागत बहुत कम होने के कारण आपको अपने पैसे का अधिक मूल्य मिलता है।

इसके अलावा, सैंटियागो, जो देश की राजधानी है, बढ़ते तकनीकी केंद्र, किफायती जीवन-यापन लागत और पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के समान समय क्षेत्र के कारण दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों की रैंकिंग में तेजी से ऊपर चढ़ रहा है।

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हमारी कार्यप्रणाली

हमने अनाम किए गए डेटा का अध्ययन किया, जिसमें COVID के चरम के दौरान बुक की गई दूरस्थ बैठकों की संख्या और इस वर्ष की समान अवधि की तुलना में उस संख्या में वृद्धि या कमी दिखाई गई थी। इस डेटा से, हम देशों की एक रैंकिंग तैयार करने और यह जांचने में सक्षम हुए कि दूरस्थ कार्य की लोकप्रियता क्यों बढ़ रही थी या घट रही थी।

हमारे शीर्ष दस में, हमने किसी भी ऐसे देश को शामिल नहीं किया है जो वर्तमान में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में है, क्योंकि स्पष्ट कारणों से दूरस्थ कार्य में तीव्र वृद्धि हुई है। हालांकि वे हमारे शीर्ष दस के विवरण में शामिल नहीं हैं, हमने उन्हें तालिका में शामिल किया है।

हम यह भी बताना चाहते हैं कि यद्यपि ओमान स्वयं नागरिक अशांति की स्थिति में नहीं है, फिर भी यह पड़ोसी यमन (जो वर्तमान में गृहयुद्ध की स्थिति में है) से आए शरणार्थियों की बड़ी संख्या से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हमारा मानना है कि विस्थापित लोगों के इस आगमन ने ओमान के परिणामों को बहुत प्रभावित किया है, इसलिए हम इसे नागरिक अशांति की स्थिति वाले देशों के साथ उजागर कर रहे हैं।

जब यह जांचने की बात आती थी कि कोई देश नागरिक अशांति की स्थिति में है या नहीं, तो हम संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और एमनेस्टी इंटरनेशनल सहित कई स्रोतों का उपयोग करते थे, साथ ही स्थानीय, विश्वसनीय समाचार स्रोतों का भी।

हमारा शोध