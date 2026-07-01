De 10 bästa länderna för distansarbetare

Det känns som en evighet sedan, men covid-19-pandemin har haft en genomgripande och bestående inverkan på vårt arbetsliv. Generellt sett är synen på hur vi arbetar och strävan efter en bättre balans mellan arbete och fritid viktiga frågor som vi fortfarande diskuterar idag.

För många var möjligheten att arbeta hemifrån något de inte ville avstå från när covid-19-situationen lättade. Den nyvunna friheten, som gav dem flexibilitet, blev för många lika viktig som deras lön.

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Inledningsvis var många företag positiva till att tillåta någon form av distansarbete eftersom statistiken visade De anställda var nästan 30 procent mer produktiva när de arbetade hemifrån.

Men allteftersom 2023 har gått har det dykt upp allt fler rapporter om företag som kräver att de anställda återvänder till kontoret – antingen på heltid eller deltid.

Med allt detta i åtanke har vi analyserat miljontals möten under de senaste tre åren för att kunna presentera den definitiva listan över världens bästa platser för distansarbetare. Då kör vi.

1. Costa Rica

Detta centralamerikanska land har tagit förstaplatsen tack vare en ökning på 44 procent av antalet distansmöten under de senaste tre åren. Landet är känt för sina fantastiska naturlandskap och vackra stränder, och det är lätt att förstå varför människor strömmar till dess kuster.

Men det handlar inte bara om naturen – många uppskattar den avslappnade livsstilen och den starka betoningen på att njuta av fritiden samt att göra en tydlig åtskillnad mellan arbete och fritid.

Dessutom erbjuder Costa Rica ett visum för digitala nomader till dem som vill njuta av livet som distansarbetare. Detta visum gör det möjligt för distansarbetare att bo i landet utan att behöva betala inkomstskatt och stanna i upp till två år.

2. Puerto Rico, USA

Puerto Rico, en liten del av USA som ligger undangömd i Karibien, hamnar på andra plats på vår topp tio-lista. Antalet distansmöten där har ökat med 42 procent under de senaste tre åren.

Precis som Costa Rica erbjuder Puerto Rico förmånliga skatteförmåner för amerikanska medborgare som flyttar dit – med bidrag på upp till 40 000 dollar till nystartade företag och en bolagsskattesats på fyra procent.

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Dessutom använder man där, som en del av USA, fortfarande dollarn, ligger i samma tidszon som New York City och har betydligt lägre levnadskostnader jämfört med många andra delar av det kontinentala USA.

Det är troligtvis anledningen till att antalet tech-startups på ön har ökat kraftigt.

3. Slovakien

Slovakien, det första europeiska landet på listan och en nation utan kust, har sett en ökning på 38 procent av antalet distansmöten under de senaste tre åren.

Även om Slovakien inte erbjuder något visum för digitala nomader eller skatteförmåner, kan landets popularitet förklaras av de relativt låga levnadskostnaderna jämfört med andra europeiska länder. Alla medborgare från ett EU-land kan flytta till Slovakien utan att behöva visum.

Dessutom gör det centrala läget på kontinenten det enkelt för distansarbetare att upptäcka mer av Europa utan att behöva ta för mycket ledigt.

4. Indien

Indien, det första av två asiatiska länder på vår lista, har sett en ökning på 32 procent av antalet distansmöten sedan 2020.

Under många år har världens folkrikaste land tillhandahållit outsourcing till ett stort antal länder runt om i världen, däribland USA och Storbritannien. På senare tid har man dock sett en tillväxt inom tekniktjänster, bland annat webblösningar och digital marknadsföring.

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Levnadskostnaderna i Indien är också otroligt låga jämfört med många andra länder – särskilt för dem som arbetar inom IT-branschen. Till exempel kostar en genomsnittlig lägenhet med ett sovrum i New York nästan 570 procent mer än en motsvarande lägenhet i Mumbai.

5. Argentina

Argentina, som är ett av de sydamerikanska länder där det är enklast att få visum, har sett en ökning på 31 procent av antalet distansmöten under de senaste tre åren.

År 2022 införde den argentinska regeringen ett visum för digitala nomader. Precis som i Costa Rica behöver man inte betala inkomstskatt så länge arbetet utförs för ett företag utanför landet. Detta kan vara en möjlig orsak till ökningen av distansmöten.

Argentina är dessutom ett av de billigaste länderna i Sydamerika att bo i och erbjuder en fantastisk livsstil för alla som har en hyfsad inkomst.

Dessutom har landet en fantastisk natur och en livfull kultur.

6. Polen

Polen, som är det andra europeiska landet på listan, har genomgått en ekonomisk omvandling sedan landet gick med i EU 2004. Det är därför inte förvånande att antalet virtuella möten har ökat med 30 procent sedan 2020.

Precis som i Slovakien kan medborgare i alla EU-länder bo och arbeta i Polen utan att behöva visum.

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År 2023 stärkte Polen rätten till distansarbete. Arbetsgivare får inte avslå en begäran från föräldrar till småbarn, anhörigvårdare till personer med funktionsnedsättning eller gravida kvinnor.

Polen har också en den växande teknikbranschen och vissa beskriver det som ett av världens snabbaste. Detta tack vare landets europeiska kontakter och det stora utbudet av tillgänglig talang. Detta kan också till viss del förklara varför Polen hamnar på sjätte plats på vår lista.

7. Marocko

Marocko, det enda afrikanska landet på vår lista, hamnar på sjunde plats med en ökning på 30 procent av antalet distansmöten under de senaste tre åren.

Precis som andra länder på vår lista erbjuder Marocko ett visum för digitala nomader som gör det möjligt för distansarbetare att vistas i landet i upp till ett år.

I de stora städerna, till exempel Marrakesh, finns det ett stort utbud av coworking- och coliving-utrymmen, vilket kan vara perfekt för en digital nomad som vill träffa nya vänner.

Dessutom erbjuder Marocko fantastiska landskap och en uppslukande kultur som kommer att ge distansarbetare unika och oförglömliga minnen.

8. Taiwan

Taiwan, som är ett av världens snabbast växande centrum för distansarbete, är vårt andra asiatiska land och hamnar på åttonde plats på listan med en tillväxt på 28 procent när det gäller virtuella möten sedan 2020.

Även om ö-nationen inte erbjuder något visum för digitala nomader, finns det ett alternativ för personer som arbetar inom vissa branscher, bland annat utbildning, finans och teknik.

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Det finns flera skäl till varför Taiwan skulle kunna hamna på vår lista, bland annat några av världens snabbaste internethastigheter, en blomstrande teknikbransch, fantastiska kulinariska och kulturella upplevelser samt vänliga invånare.

9. Guadeloupe

Detta franska utomeuropeiska departement hamnar efter Taiwan på nionde plats på vår lista, med en ökning på 28 procent av antalet distansmöten sedan 2020.

Eftersom ön tillhör Frankrike är det lätt att förstå varför många européer strömmar till detta karibiska paradis. Det innebär också att det franska inflytandet har varit starkt i det dagliga livet på ön – allt från språk till kultur.

För den digitala nomaden som söker en avslappnad livsstil erbjuder Guadeloupe kristallklart vatten, ett tropiskt klimat och fantastiska stränder att njuta av på fritiden.

10. Chile

Det sista landet på vår lista är det sydamerikanska landet Chile, där antalet distansmöten har ökat med 27 procent under de senaste tre åren.

Det finns flera möjliga orsaker till detta, men en av dem kan vara att amerikanska medborgare som arbetar på distans för en amerikansk arbetsgivare inte behöver något visum.

Det finns fortfarande vissa skatteförpliktelser att uppfylla (vilket gör att detta skiljer sig något från det visum för digitala nomader som till exempel Costa Rica erbjuder), men med betydligt lägre levnadskostnader får man definitivt mer för pengarna.

Dessutom klättrar Santiago, landets huvudstad, snabbt uppåt på världsrankingen över de bästa städerna tack vare ett växande teknikcentrum, överkomliga levnadskostnader och en tidszon som ligger nära den i västra USA.

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Vår metodik

Vi granskade anonymiserade uppgifter som visade antalet bokade distansmöten under covidpandemins höjdpunkt och huruvida detta antal hade ökat eller minskat jämfört med en motsvarande period i år. Utifrån dessa uppgifter kunde vi ta fram en rangordning av länder och undersöka varför distansarbete antingen blev allt populärare eller minskade i omfattning.

I vår topp tio-lista har vi uteslutit alla länder som för närvarande befinner sig i ett tillstånd av politisk oro, eftersom distansarbetet av uppenbara skäl ökade exponentiellt där. Även om de inte ingår i vår topp tio-lista har vi tagit med dem i tabellen.

Vi vill också påpeka att även om Oman i sig inte befinner sig i ett tillstånd av inre oroligheter, har landet påverkats kraftigt av det stora antalet flyktingar från grannlandet Jemen (som för närvarande befinner sig i inbördeskrig). Vi anser att denna tillströmning av flyktingar i hög grad har snedvridit Omans resultat, och därför lyfter vi fram landet tillsammans med länder som befinner sig i ett tillstånd av inre oroligheter.

När vi skulle undersöka om ett land befann sig i ett tillstånd av inre oroligheter använde vi oss av ett antal källor, däribland FN, Världsbanken, Internationella valutafonden och Amnesty International, samt lokala, pålitliga nyhetskällor.

Vår forskning