10 najlepszych krajów dla osób pracujących zdalnie

Wydaje się, że minęło całe życie, ale pandemia COVID-19 wywarła zasadniczy i trwały wpływ na nasze życie zawodowe. Ogólnie rzecz biorąc, podejście do sposobu pracy oraz dążenie do lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym to ważne tematy, o których nadal dyskutujemy.

Dla wielu osób możliwość pracy z domu była czymś, z czego nie chcieli rezygnować nawet po ustąpieniu pandemii COVID-19. Ta nowo odkryta swoboda, która zapewniała elastyczność, stała się dla wielu równie ważna jak wynagrodzenie, które otrzymywali.

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Początkowo wiele firm chętnie zezwalało na pewne formy pracy zdalnej, ponieważ statystyki wykazały, że pracownicy byli o prawie 30 procent bardziej wydajni, pracując z domu.

Jednak w miarę jak rok 2023 powoli dobiega końca, pojawia się coraz więcej doniesień o firmach wymagających od pracowników powrotu do biura – w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin.

Mając to wszystko na uwadze, przeanalizowaliśmy miliony spotkań z ostatnich trzech lat, aby przedstawić Wam ostateczną listę najlepszych miejsc na świecie dla osób pracujących zdalnie. Zaczynamy.

1. Kostaryka

Ten kraj Ameryki Środkowej znalazł się na pierwszym miejscu naszego rankingu dzięki 44-procentowemu wzrostowi liczby spotkań zdalnych w ciągu ostatnich trzech lat. Słynie z zachwycających krajobrazów i pięknych plaż, więc łatwo zrozumieć, dlaczego ludzie tłumnie przybywają na jego wybrzeża.

Nie chodzi jednak tylko o krajobrazy – wiele osób ceni sobie swobodne podejście do życia oraz to, że kładzie się tu duży nacisk na czerpanie radości z czasu wolnego i wyraźne oddzielenie pracy od rozrywki.

Co więcej, osobom pragnącym cieszyć się stylem życia pracownika zdalnego Kostaryka oferuje wizę dla cyfrowych nomadów, która pozwala pracownikom zdalnym mieszkać w tym kraju bez konieczności płacenia podatku dochodowego i przebywać tam nawet przez dwa lata.

2. Portoryko, USA

Portoryko, niewielka część Stanów Zjednoczonych położona na Karaibach, zajmuje drugie miejsce w naszym rankingu dziesięciu najlepszych miejsc. W ciągu ostatnich trzech lat odnotowano tam 42-procentowy wzrost liczby spotkań zdalnych.

Podobnie jak Kostaryka, Portoryko oferuje obywatelom Stanów Zjednoczonych, którzy się tam przenoszą, atrakcyjne ulgi podatkowe – w postaci dotacji w wysokości do 40 000 dolarów dla start-upów oraz stawki podatku od osób prawnych wynoszącej cztery procent.

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Co więcej, jako część Stanów Zjednoczonych nadal posługuje się dolarem, znajduje się w tej samej strefie czasowej co Nowy Jork i charakteryzuje się znacznie niższymi kosztami życia w porównaniu z wieloma innymi regionami kontynentalnej części Stanów Zjednoczonych.

Prawdopodobnie właśnie to jest przyczyną gwałtownego wzrostu liczby start-upów technologicznych na wyspie.

3. Słowacja

Słowacja, pierwsze państwo europejskie na tej liście – kraj pozbawiony dostępu do morza – odnotowała w ciągu ostatnich trzech lat 38-procentowy wzrost liczby spotkań zdalnych.

Chociaż Słowacja nie oferuje wizy dla cyfrowych nomadów ani ulg podatkowych, jej popularność można tłumaczyć stosunkowo niskimi kosztami życia w porównaniu z innymi krajami europejskimi. Każdy obywatel państwa członkowskiego UE może przenieść się na Słowację bez konieczności uzyskania wizy.

Ponadto centralne położenie na kontynencie sprawia, że pracownicy zdalni mogą łatwo zwiedzać Europę, nie tracąc przy tym zbyt wiele czasu wolnego.

4. Indie

Indie, pierwszy z dwóch krajów azjatyckich znajdujących się na naszej liście, odnotowały od 2020 roku 32-procentowy wzrost liczby spotkań zdalnych.

Od wielu lat ten najbardziej zaludniony kraj świata świadczy usługi outsourcingowe na rzecz wielu krajów na całym świecie, w tym Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Jednak w ostatnim czasie odnotowano tam wzrost w sektorze usług technologicznych, w tym rozwiązań internetowych i marketingu cyfrowego.

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Koszty utrzymania w Indiach są również niezwykle niskie w porównaniu z wieloma innymi krajami – zwłaszcza dla osób pracujących w branży IT. Na przykład średnia cena mieszkania z jedną sypialnią w Nowym Jorku jest o prawie 570 procent wyższa niż cena podobnego mieszkania w Bombaju.

5. Argentyna

Argentyna, jako jeden z krajów Ameryki Południowej, w którym najłatwiej jest uzyskać wizę, odnotowała w ciągu ostatnich trzech lat 31-procentowy wzrost liczby spotkań zdalnych.

W 2022 roku rząd Argentyny wprowadził wizę dla cyfrowych nomadów. Podobnie jak w przypadku jej kostarykańskiego odpowiednika, o ile praca jest wykonywana na rzecz firmy spoza kraju, nie trzeba płacić podatku dochodowego. Być może jest to jedna z przyczyn wzrostu popularności spotkań zdalnych.

Argentyna jest również jednym z najtańszych krajów Ameryki Południowej pod względem kosztów życia, zapewniając doskonałą jakość życia każdemu, kto zarabia przyzwoite pieniądze.

Co więcej, kraj ten szczyci się niesamowitymi walorami przyrodniczymi i bogatą kulturą.

6. Polska

Polska, drugi kraj europejski znajdujący się na tej liście, od momentu przystąpienia do UE w 2004 roku przeszła transformację gospodarczą. Nic więc dziwnego, że od 2020 roku odnotowano 30-procentowy wzrost liczby spotkań wirtualnych.

Podobnie jak obywatele Słowacji, obywatele wszystkich państw członkowskich UE mogą mieszkać i pracować w Polsce bez konieczności posiadania wizy.

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W 2023 roku Polska wzmocniła prawa pracowników do pracy z domu. Pracodawcy nie mogą odrzucać wniosków składanych przez rodziców małych dzieci, opiekunów osób niepełnosprawnych oraz kobiety w ciąży.

Polska posiada również rozwijająca się branża technologiczna Niektórzy określają ją jako jedną z najszybszych na świecie. Wynika to z jej powiązań z Europą oraz bogatej puli dostępnych talentów. Może to również częściowo wyjaśniać, dlaczego Polska zajmuje szóste miejsce na naszej liście.

7. Maroko

Maroko, jedyne państwo afrykańskie, które znalazło się na naszej liście, zajmuje siódme miejsce, odnotowując 30-procentowy wzrost liczby spotkań zdalnych w ciągu ostatnich trzech lat.

Podobnie jak inne kraje z naszej listy, Maroko oferuje wizę dla cyfrowych nomadów, umożliwiającą osobom pracującym zdalnie pobyt w tym kraju przez okres do jednego roku.

W dużych miastach, takich jak Marrakesz, nie brakuje przestrzeni coworkingowych i colivingowych, które mogą być idealnym rozwiązaniem dla cyfrowych nomadów pragnących nawiązać nowe znajomości.

Co więcej, Maroko oferuje niesamowite krajobrazy i bogatą kulturę, które zapewnią osobom pracującym zdalnie wyjątkowe i niezapomniane wrażenia na całe życie.

8. Tajwan

Jako jedno z najszybciej rozwijających się centrów pracy zdalnej na świecie, Tajwan jest naszym drugim krajem azjatyckim i zajmuje ósme miejsce na liście, odnotowując 28-procentowy wzrost liczby spotkań wirtualnych od 2020 roku.

Chociaż to państwo wyspiarskie nie oferuje wizy dla cyfrowych nomadów, udostępnia jednak alternatywę przeznaczoną dla osób pracujących w wybranych branżach, takich jak edukacja, finanse i technologia.

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Istnieje wiele powodów, dla których Tajwan mógłby znaleźć się na naszej liście, w tym jedne z najszybszych łączy internetowych na świecie, dynamicznie rozwijający się sektor technologiczny, niesamowite atrakcje kulinarne i kulturalne oraz przyjaźni mieszkańcy.

9. Gwadelupa

Ten francuski departament zamorski plasuje się na dziewiątym miejscu naszej listy, tuż za Tajwanem, odnotowując również 28-procentowy wzrost liczby spotkań zdalnych od 2020 roku.

Biorąc pod uwagę, że wyspa ta należy do Francji, łatwo zrozumieć, dlaczego wielu Europejczyków chętnie przyjeżdża do tego karaibskiego raju. Oznacza to również, że w codziennym życiu na wyspie odczuwalny jest silny wpływ francuski – od języka po kulturę.

Dla cyfrowych nomadów poszukujących spokojnego stylu życia Gwadelupa oferuje krystalicznie czyste wody, tropikalny klimat i przepiękne plaże, z których mogą w pełni korzystać w wolnym czasie.

10. Chile

Ostatnim krajem na naszej liście jest Chile – państwo w Ameryce Południowej, w którym w ciągu ostatnich trzech lat odnotowano 27-procentowy wzrost liczby spotkań zdalnych.

Może to wynikać z wielu przyczyn, ale jedną z nich może być fakt, że obywatele USA pracujący zdalnie dla amerykańskiego pracodawcy nie potrzebują wizy.

Wciąż trzeba wywiązać się z pewnych obowiązków podatkowych (co nieco odróżnia ten program od wizy dla cyfrowych nomadów oferowanej np. przez Kostarykę), ale biorąc pod uwagę znacznie niższe koszty utrzymania, zdecydowanie bardziej opłaca się tu każdy wydany dolar.

Co więcej, Santiago, stolica kraju, pnie się w górę światowych rankingów najlepszych miast dzięki rozwijającemu się ośrodkowi technologicznemu, przystępnym kosztom życia oraz strefie czasowej zbliżonej do zachodniej części Stanów Zjednoczonych.

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Nasza metodologia

Przeanalizowaliśmy zanonimizowane dane dotyczące liczby zarezerwowanych spotkań zdalnych w szczytowym okresie pandemii COVID oraz tego, czy liczba ta wzrosła, czy spadła w porównaniu z analogicznym okresem bieżącego roku. Na podstawie tych danych udało nam się stworzyć ranking krajów oraz zbadać, dlaczego popularność pracy zdalnej albo rosła, albo malała.

W naszym zestawieniu dziesięciu najlepszych krajów pominęliśmy wszystkie państwa, w których obecnie panuje niepokój polityczny, ponieważ – z oczywistych względów – liczba osób pracujących zdalnie wzrosła tam wykładniczo. Chociaż kraje te nie znalazły się w naszym zestawieniu dziesięciu najlepszych, uwzględniliśmy je w tabeli.

Chcielibyśmy również zaznaczyć, że choć sam Oman nie znajduje się w stanie niepokojów społecznych, to odczuł on poważne skutki napływu uchodźców z sąsiedniego Jemenu (który obecnie znajduje się w stanie wojny domowej). Uważamy, że ten napływ wysiedleńców w znacznym stopniu zafałszował wyniki dotyczące Omanu, dlatego umieszczamy go w tej samej kategorii co kraje znajdujące się w stanie niepokojów społecznych.

Aby sprawdzić, czy w danym kraju panowały niepokoje społeczne, korzystaliśmy z wielu źródeł, w tym: ONZ, Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Amnesty International, a także z lokalnych, wiarygodnych źródeł informacyjnych.

Nasze badania