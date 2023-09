Les 10 meilleurs pays pour les travailleurs à distance

Il semble que ce soit il y a une éternité, mais la pandémie de COVID-19 a eu un impact durable sur nos vies professionnelles. D'une manière générale, les attitudes à l'égard de la manière dont nous travaillons et l'accent mis sur un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée sont des conversations importantes que nous continuons d'avoir aujourd'hui.

Pour beaucoup, la possibilité de travailler à domicile est quelque chose qu'ils n'ont pas voulu abandonner lorsque le COVID-19 s'est calmé. La liberté retrouvée qui permet la flexibilité est devenue tout aussi importante pour beaucoup que les salaires qu'ils perçoivent.

Au début, de nombreuses entreprises étaient heureuses d'autoriser une certaine forme de travail à distance, car les statistiques ont montré que les employés étaient presque 30 % plus productifs lorsqu'ils travaillaient à domicile.

Toutefois, à mesure que nous avançons dans l'année 2023, de plus en plus d'entreprises exigent que les travailleurs reviennent au bureau, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.

C'est pourquoi nous avons analysé des millions de réunions au cours des trois dernières années afin de vous présenter la liste définitive des meilleurs endroits au monde pour les travailleurs à distance. C'est parti.

1. Le Costa Rica

Ce pays d'Amérique centrale a décroché notre première place avec une augmentation de 44 % des réunions à distance au cours des trois dernières années. Connu pour ses paysages naturels époustouflants et ses plages magnifiques, il est facile de comprendre pourquoi les gens affluent sur ses côtes.

Mais il n'y a pas que le paysage, beaucoup de gens aiment l'attitude décontractée de la vie et l'accent mis sur le fait de profiter de son temps libre et d'établir une séparation ferme entre le travail et le loisir.

De plus, pour les personnes qui souhaitent profiter du mode de vie des travailleurs à distance, le Costa Rica propose un visa de nomade numérique qui permet aux travailleurs à distance de vivre dans le pays sans avoir à payer d'impôt sur le revenu et d'y rester jusqu'à deux ans.

2. Porto Rico, États-Unis

Petite partie des États-Unis nichée dans les Caraïbes, Porto Rico occupe la deuxième place de notre top 10. Le nombre de réunions à distance y a augmenté de 42 % au cours des trois dernières années.

Comme le Costa Rica, Porto Rico offre des incitations fiscales importantes aux citoyens américains qui s'y installent - avec des subventions pouvant atteindre 40 000 dollars pour les start-ups et un taux d'imposition sur les sociétés de 4 %.

De plus, en tant que partie des États-Unis, Porto Rico utilise toujours le dollar, se trouve dans le même fuseau horaire que la ville de New York et a un coût de la vie nettement inférieur à celui de nombreuses autres régions de la partie continentale des États-Unis.

C'est probablement la raison pour laquelle l'île a connu un boom du nombre de startups technologiques.

3. La Slovaquie

Premier pays européen à figurer sur la liste, la Slovaquie, pays enclavé, a vu le nombre de réunions à distance augmenter de 38 % au cours des trois dernières années.

Bien que la Slovaquie n'offre pas de visa pour les nomades numériques ni d'incitations fiscales, sa popularité pourrait s'expliquer par le coût de la vie relativement bas par rapport à d'autres pays européens. Tout citoyen d'un État membre de l'UE peut s'installer en Slovaquie sans avoir besoin d'un visa.

En outre, sa situation centrale sur le continent permet aux travailleurs à distance de visiter plus facilement l'Europe sans avoir à prendre trop de congés.

4. L'Inde

Premier des deux pays asiatiques à figurer sur notre liste, l'Inde a connu une augmentation de 32 % des réunions à distance depuis 2020.

Pendant de nombreuses années, le pays le plus peuplé du monde a fourni des services d'externalisation à de nombreux pays, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni. Toutefois, plus récemment, il a connu une croissance dans les services technologiques, notamment les solutions web et le marketing numérique.

Le coût de la vie en Inde est également incroyablement bas par rapport à de nombreux autres pays, en particulier pour ceux qui travaillent dans le secteur des technologies de l'information. Par exemple, un appartement moyen d'une chambre à New York coûte près de 570 % de plus qu'un appartement comparable à Mumbai.

5. L'Argentine

L'Argentine, l'un des pays d'Amérique du Sud où il est le plus facile d'obtenir un visa, a vu le nombre de réunions à distance augmenter de 31 % au cours des trois dernières années.

En 2022, le gouvernement argentin a introduit un visa de nomade numérique. À l'instar de son homologue costaricain, l'impôt sur le revenu ne doit pas être payé tant que le travail est effectué pour une entreprise située à l'extérieur du pays. Une raison possible de l'augmentation des réunions à distance.

L'Argentine est également l'un des pays d'Amérique du Sud où la vie est la moins chère, ce qui offre un mode de vie agréable à toute personne gagnant un revenu décent.

En outre, le pays offre une beauté naturelle étonnante et une culture dynamique.

6. La Pologne

Deuxième pays européen à figurer sur la liste, la Pologne a vu son économie se transformer depuis son adhésion à l'UE en 2004. Il n'est donc pas surprenant que le nombre de réunions virtuelles ait augmenté de 30 % depuis 2020.

À l'instar de la Slovaquie, tout ressortissant d'un État membre de l'UE peut vivre et travailler en Pologne sans avoir besoin de visa.

En 2023, la Pologne a renforcé les droits des personnes à travailler à domicile. Les employeurs n'ont pas le droit de refuser une demande émanant de parents de jeunes enfants, de personnes s'occupant de personnes handicapées ou de femmes enceintes.

La Pologne possède également une industrie technologique en pleine croissance, que certains décrivent comme l'une des plus rapides au monde. Grâce à ses connexions européennes et à l'abondance de talents disponibles. Cela pourrait également expliquer en partie pourquoi la Pologne occupe la sixième place de notre liste.

7. Le Maroc

Seul pays africain à figurer sur notre liste, le Maroc occupe la septième place avec une augmentation de 30 % des réunions à distance au cours des trois dernières années.

Comme d'autres pays de notre liste, le Maroc offre un visa de nomade numérique qui permet aux travailleurs à distance de rester dans le pays pour une durée maximale d'un an.

Dans les grandes villes, comme Marrakech, il y a une abondance d'espaces de coworking et de coliving, qui pourraient être parfaits pour un nomade numérique cherchant à se faire de nouveaux amis.

De plus, le Maroc offre des paysages étonnants et une culture immersive qui laisseront aux travailleurs à distance des souvenirs uniques et durables.

8. Taïwan

En tant que l'un des centres de travail à distance à la croissance la plus rapide au monde, Taïwan est notre deuxième pays asiatique et le huitième de la liste avec une croissance de 28 % des réunions virtuelles depuis 2020.

Bien que l'île-nation ne propose pas de visa de nomade numérique, elle offre une alternative disponible pour les personnes qui travaillent dans certains secteurs, notamment l'éducation, la finance et la technologie.

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles Taïwan pourrait figurer sur notre liste, notamment des vitesses d'Internet parmi les plus rapides au monde, une industrie technologique en plein essor, des délices culinaires et culturels étonnants et une population locale accueillante.

9. La Guadeloupe

Ce département français d'outre-mer suit Taïwan et occupe la neuvième place de notre liste, avec également une augmentation de 28 % des réunions à distance depuis 2020.

En tant que partie intégrante de la France, il est facile de comprendre pourquoi de nombreux Européens affluent vers ce paradis des Caraïbes. Cela signifie également que l'influence française est très présente dans la vie quotidienne de l'île, qu'il s'agisse de la langue ou de la culture.

Pour les nomades numériques à la recherche d'un mode de vie décontracté, la Guadeloupe offre des eaux cristallines, un climat tropical et des plages magnifiques dont ils peuvent profiter pendant leur temps libre.

10. Le Chili

Le dernier pays de notre liste est la nation sud-américaine du Chili, qui a connu une augmentation de 27 % des réunions à distance au cours des trois dernières années.

Il y a plusieurs raisons à cela, mais l'une d'entre elles est que les citoyens américains qui travaillent à distance pour un employeur américain n'ont pas besoin de visa. Il y a encore quelques obligations fiscales à remplir (ce qui rend cette situation un peu différente du visa de nomade numérique proposé par des pays comme le Costa Rica), mais avec un coût de la vie beaucoup plus bas, vous en aurez certainement plus pour votre argent.

De plus, Santiago, la capitale du pays, est en train de monter en flèche dans le classement mondial des meilleures villes, avec un pôle technologique en pleine expansion, un coût de la vie abordable et un fuseau horaire similaire à celui de l'ouest des États-Unis.

Notre méthodologie

Nous avons examiné des données anonymes indiquant le nombre de réunions à distance réservées au plus fort de COVID et si ce nombre avait augmenté ou diminué par rapport à une période similaire cette année. À partir de ces données, nous avons pu établir un classement des pays et étudier les raisons pour lesquelles le travail à distance gagnait en popularité ou diminuait.

Dans notre top 10, nous avons exclu les pays qui connaissent actuellement des troubles politiques car, pour des raisons évidentes, le travail à distance y a connu une croissance exponentielle. Bien qu'ils ne figurent pas dans notre classement, nous les avons inclus dans le tableau.

Nous tenons également à souligner que, bien qu'Oman ne soit pas en proie à des troubles civils, il a été fortement touché par le nombre de réfugiés en provenance du Yémen voisin (actuellement en proie à une guerre civile). Nous pensons que cet afflux de personnes déplacées a fortement faussé les résultats d'Oman, c'est pourquoi nous le mettons en évidence avec les pays en proie à des troubles civils.

Pour vérifier si un pays est en proie à des troubles civils, nous avons utilisé plusieurs sources, dont les Nations unies, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et Amnesty International, ainsi que des sources d'information locales fiables.

Nos recherches