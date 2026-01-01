Los 10 países con más trabajadores a distancia

Parece que fue hace toda una vida, pero la pandemia de COVID-19 tuvo un impacto duradero en nuestras vidas laborales. En general, la actitud ante el trabajo y la búsqueda de un mayor equilibrio entre la vida laboral y la personal son temas de los que seguimos hablando hoy en día.

Para muchos, la posibilidad de trabajar desde casa es algo a lo que no querían renunciar cuando la COVID-19 remitió. Una nueva libertad que permitiera flexibilidad se convirtió para muchos en algo tan importante como los salarios que percibían.

Al principio, muchas empresas se alegraban de permitir alguna forma de trabajo a distancia, ya que las estadísticas demostraban que los empleados eran casi un 30% más productivos cuando trabajaban desde casa.

Sin embargo, a medida que nos acercamos a 2023, cada vez son más las historias de empresas que exigen a sus trabajadores que vuelvan a la oficina, ya sea a tiempo completo o parcial.

Así que, con todo esto en mente, hemos analizado millones de reuniones en los últimos tres años para traerte la lista definitiva de los mejores lugares del mundo para los trabajadores remotos. Vamos allá.

1. Costa Rica

Esta nación centroamericana se ha hecho con nuestro primer puesto, con un aumento del 44% en reuniones a distancia en los últimos tres años. Conocida por sus impresionantes paisajes naturales y sus hermosas playas, es fácil entender por qué la gente acude en masa a sus costas.

Pero no se trata sólo del paisaje, a mucha gente le encanta la actitud relajada ante la vida y el énfasis que se pone en disfrutar del tiempo libre y en separar el trabajo del ocio.

Además, para quienes deseen disfrutar del estilo de vida del trabajador a distancia, Costa Rica ofrece un visado para nómadas digitales que permite a los trabajadores a distancia vivir en el país sin tener que pagar impuestos y permanecer en él hasta dos años.

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2. Puerto Rico, USA.

Puerto Rico, una pequeña parte de USA. escondida en el Caribe, ocupa el segundo lugar en nuestro top ten. En los últimos tres años, el número de reuniones a distancia ha aumentado un 42%.

Al igual que Costa Rica, Puerto Rico ofrece grandes incentivos fiscales a los ciudadanos estadounidenses que se trasladen allí, con subvenciones de hasta 40.000 dólares para startups y un tipo del impuesto de sociedades del cuatro por ciento.

Además, como parte de USA, sigue utilizando el dólar, está en la misma zona horaria que Nueva York y tiene un coste de vida significativamente más bajo que muchas otras partes del territorio continental estadounidense.

Es probable que esta sea la razón por la que la isla ha experimentado un auge en el número de nuevas empresas tecnológicas.

3. Eslovaquia

Eslovaquia, el primer país europeo de la lista, ha registrado un aumento del 38% en el número de reuniones a distancia en los últimos tres años.

Aunque Eslovaquia no ofrece un visado para nómadas digitales ni incentivos fiscales, su popularidad podría explicarse por el coste de la vida relativamente bajo en comparación con otras naciones europeas. Cualquier ciudadano de un Estado miembro de la UE puede trasladarse a Eslovaquia sin necesidad de visado.

Además, su céntrica ubicación en el continente facilita que los trabajadores remotos puedan ver más de Europa sin tener que tomarse demasiado tiempo libre.

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4. India

La primera de las dos naciones asiáticas que figuran en nuestra lista, India ha visto un aumento del 32% en las reuniones remotas desde 2020.

Durante muchos años, el país más poblado del mundo ha proporcionado subcontratación a numerosos países de todo el mundo, incluidos Estados Unidos y Reino Unido. Sin embargo, más recientemente, ha experimentado un crecimiento en los servicios tecnológicos, incluidas las soluciones web y el marketing digital.

El coste de la vida en la India es también increíblemente bajo en comparación con muchos otros países, especialmente para quienes trabajan en TI. Por ejemplo, un apartamento medio de un dormitorio en Nueva York cuesta casi un 570% más que uno comparable en Bombay.

5. Argentina

Argentina, uno de los países sudamericanos donde es más fácil obtener un visado, ha registrado un aumento del 31% en las reuniones a distancia en los últimos tres años.

En 2022, el gobierno argentino introdujo un visado para nómadas digitales. Al igual que su homólogo costarricense, siempre que el trabajo realizado sea para una empresa fuera del país, no hay que pagar impuesto sobre la renta. Una posible razón del aumento de las reuniones a distancia.

Argentina es también uno de los países sudamericanos más baratos para vivir, lo que proporciona un estilo de vida excelente para cualquiera que tenga unos ingresos decentes.

Además, la nación cuenta con una belleza natural asombrosa y una cultura vibrante.

6. Polonia

El segundo país europeo en la lista, Polonia ha sido testigo de una transformación de su economía desde que se unió a la UE en 2004. Por lo tanto, no es de extrañar que se haya producido un aumento del 30% en las reuniones virtuales desde 2020.

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Al igual que Eslovaquia, cualquier ciudadano miembro de la UE puede vivir y trabajar en Polonia sin necesidad de visado.

En 2023, Polonia reforzó los derechos de las personas a trabajar desde casa. Se prohíbe a los empresarios rechazar una solicitud de los padres de niños pequeños, los cuidadores de personas discapacitadas y cualquier persona embarazada.

Polonia también cuenta con una industria tecnológica en crecimiento que algunos describen como una de las más rápidas del mundo. Gracias a sus conexiones europeas y a la abundancia de talento disponible. Esto también podría explicar en parte por qué Polonia ocupa el sexto puesto de nuestra lista.

7. Marruecos

Marruecos, el único país africano de nuestra lista, ocupa el séptimo puesto, con un aumento del 30% de las reuniones a distancia en los últimos tres años.

Al igual que otros países de nuestra lista, Marruecos ofrece un visado para nómadas digitales que permite a los trabajadores a distancia permanecer en el país hasta un año.

En las grandes ciudades, como Marrakech, abundan los espacios de coworking y coliving, que podrían ser perfectos para un nómada digital que busque hacer nuevos amigos.

Además, Marruecos ofrece paisajes increíbles y una cultura envolvente que dejará a los trabajadores remotos recuerdos únicos y para toda la vida.

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8. Taiwán

Como uno de los centros de trabajo remoto de más rápido crecimiento en el mundo, Taiwán es nuestro segundo país asiático y el número ocho en la lista con un crecimiento del 28% en reuniones virtuales desde 2020.

Aunque la nación insular no ofrece una visa de nómada digital, ofrece una alternativa que está disponible para personas que trabajan en industrias selectas, incluidas la educación, las finanzas y la tecnología.

Hay varias razones por las que Taiwán podría entrar en nuestra lista, entre ellas algunas de las velocidades de Internet más rápidas del mundo, una industria tecnológica en auge, increíbles delicias culinarias y culturales y gente amable.

9. Guadalupe

Este departamento francés de ultramar sigue a Taiwán y ocupa el noveno puesto de nuestra lista, también con un aumento del 28% en las reuniones a distancia desde 2020.

Como parte de Francia, es fácil ver por qué muchos europeos acuden a este paraíso caribeño. Eso también significa que ha habido una fuerte influencia francesa en la vida cotidiana de la isla, desde el idioma hasta la cultura.

Para los nómadas digitales que buscan un estilo de vida relajado, Guadalupe ofrece aguas cristalinas, un clima tropical e impresionantes playas para disfrutar al máximo de su tiempo libre.

10. Chile

El último país de nuestra lista es la nación sudamericana de Chile, que ha experimentado un aumento del 27% en las reuniones a distancia en los últimos tres años.

Hay varias razones para ello, pero una podría ser que los ciudadanos estadounidenses que trabajan a distancia para un empleador estadounidense no necesitan visado. Todavía hay que cumplir algunas obligaciones fiscales (lo que lo hace un poco diferente del visado para nómadas digitales que ofrecen países como Costa Rica), pero con un coste de la vida mucho más bajo, sin duda sacas más partido a tu dinero.

Además, Santiago, la capital del país, está subiendo como la espuma en las clasificaciones mundiales de las mejores ciudades, con un centro tecnológico en expansión, un coste de vida asequible y un huso horario similar al del oeste de Estados Unidos.

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Nuestra metodología

Examinamos datos anónimos que mostraban el número de reuniones a distancia reservadas durante el apogeo de la COVID y si ese número había aumentado o disminuido en comparación con un período similar de este año. A partir de estos datos, pudimos elaborar una clasificación de países e investigar por qué el trabajo a distancia estaba creciendo en popularidad o disminuyendo.

En nuestro top ten, hemos excluido a los países que se encuentran actualmente en estado de agitación política, ya que, por razones obvias, el trabajo a distancia aumentó exponencialmente. Aunque no figuran en nuestro desglose de los diez primeros, los hemos incluido en la tabla.

También queremos señalar que, aunque Omán no se encuentra en estado de agitación civil, se ha visto muy afectado por el número de refugiados procedentes del vecino Yemen (actualmente en estado de guerra civil). Creemos que esta afluencia de desplazados ha distorsionado enormemente los resultados de Omán, por lo que lo destacamos con los países en estado de disturbios civiles.

A la hora de comprobar si un país se encontraba en estado de agitación civil, recurrimos a varias fuentes: la ONU, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y Amnistía Internacional, así como a fuentes de noticias locales de confianza.

Nuestra investigación