Top 10 lande for fjernarbejdere

Det føles som en menneskealder siden, men COVID-19-pandemien har grundlæggende haft en varig indvirkning på vores arbejdsliv. Generelt er holdningen til, hvordan vi arbejder, og fokus på en bedre balance mellem arbejde og privatliv store samtaler, som vi fortsætter med at have i dag.

For mange er muligheden for at arbejde hjemmefra noget, de ikke ønskede at opgive, da COVID-19 lettede. En nyfunden frihed, der gav mulighed for fleksibilitet, blev lige så vigtig for mange som den løn, de fik udbetalt.

I starten var mange virksomheder glade for at tillade en eller anden form for fjernarbejde, da statistikker viste, at medarbejderne var næsten 30 procent mere produktive, når de arbejdede hjemmefra.

Men efterhånden som vi er kommet frem til 2023, er der dukket flere og flere historier op om virksomheder, der kræver, at medarbejderne vender tilbage til kontoret - enten på fuld tid eller deltid.

Så med alt dette i tankerne har vi analyseret millioner af møder i løbet af de sidste tre år for at give dig den endelige liste over verdens bedste steder for fjernarbejdere. Lad os komme i gang.

1. Costa Rica

Denne mellemamerikanske nation har snuppet vores førsteplads med en stigning på 44 procent i fjernmøder i løbet af de sidste tre år. Det er kendt for sine fantastiske naturlandskaber og smukke strande, så det er let at se, hvorfor folk strømmer til.

Det er dog ikke kun landskabet, mange mennesker elsker den afslappede indstilling til livet og en reel vægt på at nyde din fritid og sætte en fast adskillelse mellem arbejde og fritid.

Desuden tilbyder Costa Rica et Digital Nomad-visum til folk, der ønsker at nyde livsstilen som fjernarbejdere, og som lader fjernarbejdere bo i landet uden at skulle betale indkomstskat og blive i op til to år.

2. Puerto Rico, USA

En lille del af USA gemt væk i Caribien, Puerto Rico, indtager andenpladsen på vores top ti. Der har været en stigning i antallet af fjernmøder på 42 procent i løbet af de sidste tre år.

Ligesom Costa Rica tilbyder Puerto Rico store skatteincitamenter for amerikanske borgere, der flytter dertil - med tilskud på op til 40.000 dollars til startups og en selskabsskat på fire procent.

Derudover bruger Puerto Rico som en del af USA stadig dollaren, er i samme tidszone som New York City og har betydeligt lavere leveomkostninger sammenlignet med mange andre dele af det kontinentale USA.

Det er sandsynligvis grunden til, at øen har oplevet et boom i antallet af tech-startups.

3. Slovakiet

Som det første europæiske land på listen har indlandsstaten Slovakiet oplevet en stigning på 38 procent i antallet af fjernmøder i løbet af de sidste tre år.

Selvom Slovakiet ikke tilbyder et digitalt nomadevisum eller skatteincitamenter, kan dets popularitet forklares med de relativt lave leveomkostninger sammenlignet med andre europæiske lande. Enhver borger fra et EU-medlemsland kan flytte til Slovakiet uden at skulle have et visum.

Den centrale placering på kontinentet gør det også nemt for fjernarbejdere at se mere af Europa uden at skulle tage for meget fri.

4. Indien

Den første af to asiatiske nationer på vores liste, Indien, har oplevet en stigning på 32 procent i antallet af fjernmøder siden 2020.

I mange år har verdens mest folkerige land leveret outsourcing til adskillige lande rundt om i verden, herunder USA og Storbritannien. Men på det seneste har landet oplevet en vækst i teknologitjenester, herunder webløsninger og digital markedsføring.

Leveomkostningerne i Indien er også utroligt lave sammenlignet med mange andre lande - især for dem, der arbejder inden for IT. For eksempel koster en gennemsnitlig etværelses lejlighed i New York næsten 570 procent mere end en tilsvarende i Mumbai.

5. Argentina

Som et af de sydamerikanske lande, hvor det er lettest at få visum, har Argentina oplevet en stigning på 31 procent i antallet af fjernmøder i løbet af de sidste tre år.

I 2022 indførte den argentinske regering et digitalt nomadevisum. Ligesom i Costa Rica skal der ikke betales indkomstskat, så længe arbejdet udføres for en virksomhed uden for landet. En mulig årsag til stigningen i fjernmøder.

Argentina er også et af de billigste sydamerikanske lande at bo i, hvilket giver en god livsstil for alle, der tjener en anstændig indkomst.

Dertil kommer, at landet har en fantastisk naturskønhed og en levende kultur.

6. Polen

Polen er det andet europæiske land på listen og har været vidne til en transformation af økonomien, siden landet blev medlem af EU i 2004. Det er derfor ikke overraskende, at der har været en stigning på 30 procent i virtuelle møder siden 2020.

Ligesom Slovakiet kan alle EU-borgere bo og arbejde i Polen uden at skulle have visum.

I 2023 styrkede Polen rettighederne for folk til at arbejde hjemmefra. Det er forbudt for arbejdsgivere at afvise en anmodning fra forældre til små børn, plejere af handicappede og alle, der er gravide.

Polen har også en voksende tech-industri, og nogle beskriver den som en af verdens hurtigste. Takket være sine europæiske forbindelser og en overflod af tilgængelige talenter. Det kan også være en del af forklaringen på, at Polen ligger nummer seks på vores liste.

7. Marokko

Som den eneste afrikanske nation på vores liste indtager Marokko syvendepladsen med en stigning på 30 procent i antallet af fjernmøder i løbet af de sidste tre år.

Ligesom andre lande på vores liste tilbyder Marokko et digitalt nomadevisum, der giver fjernarbejdere mulighed for at blive i landet i op til et år.

I de store byer, såsom Marrakesh, er der en overflod af coworking- og coliving spaces, som kan være perfekte for en digital nomade, der ønsker at få nye venner.

Desuden byder Marokko på fantastiske landskaber og en fordybende kultur, der vil give fjernarbejdere unikke og livslange minder.

8. Taiwan

Som et af de hurtigst voksende knudepunkter for fjernarbejde i verden er Taiwan vores andet asiatiske land og nummer otte på listen med en vækst på 28 procent i virtuelle møder siden 2020.

Selvom ønationen ikke tilbyder et digitalt nomadevisum, tilbyder den et alternativ, der er tilgængeligt for folk, der arbejder i udvalgte brancher, herunder uddannelse, finans og teknologi.

Der er en række grunde til, at Taiwan kunne komme på vores liste, herunder nogle af verdens hurtigste internethastigheder, en blomstrende teknologibranche, fantastiske kulinariske og kulturelle lækkerier og en venlig lokalbefolkning.

9. Guadeloupe

Dette franske oversøiske departement følger efter Taiwan og indtager den niende plads på vores liste, også med en stigning på 28 procent i fjernmøder siden 2020.

Som en del af Frankrig er det let at se, hvorfor mange europæere strømmer til dette caribiske paradis. Det betyder også, at der har været en stærk fransk indflydelse på dagliglivet på øen - alt fra sprog til kultur.

For den digitale nomade, der ønsker en afslappet livsstil, byder Guadeloupe på krystalklart vand, et tropisk klima og fantastiske strande, som man kan få mest muligt ud af i sin fritid.

10. Chile

Det sidste land på vores liste er den sydamerikanske nation Chile, som har oplevet en stigning på 27 procent i antallet af fjernmøder i løbet af de sidste tre år.

Det kan der være flere grunde til, men en af dem kan være, at der ikke kræves visum for amerikanske statsborgere, der arbejder eksternt for en amerikansk arbejdsgiver. Der er stadig nogle skatteforpligtelser (hvilket gør dette lidt anderledes end det digitale nomadevisum, der tilbydes af Costa Rica), men med meget lavere leveomkostninger får du helt sikkert mere for pengene.

Derudover flyver Santiago, landets hovedstad, op ad verdensranglisten over de største byer med et voksende teknologisk knudepunkt, overkommelige leveomkostninger og en tidszone, der ligner det vestlige USA's.

Vores metodologi

Vi kiggede på anonymiserede data, der viste antallet af bookede fjernmøder under COVID, og om dette antal var steget eller faldet sammenlignet med en lignende periode i år. Ud fra disse data var vi i stand til at lave en rangordning af lande og undersøge, hvorfor fjernarbejde enten voksede i popularitet eller faldt.

I vores top ti har vi udelukket alle lande, der i øjeblikket befinder sig i en tilstand af politisk uro, da fjernarbejde af indlysende årsager er steget eksponentielt. Selvom de ikke er med i vores top ti, har vi inkluderet dem i tabellen.

Vi vil også gerne påpege, at selvom Oman ikke selv er i en tilstand af borgerlige uroligheder, har det været stærkt påvirket af antallet af flygtninge fra nabolandet Yemen (i øjeblikket i en tilstand af borgerkrig). Vi mener, at denne tilstrømning af fordrevne mennesker i høj grad har skævvredet Omans resultater, så vi fremhæver det sammen med lande i en tilstand af borgerlige uroligheder.

Da vi skulle tjekke, om et land befandt sig i en tilstand af borgerlige uroligheder, brugte vi en række kilder, herunder: FN, Verdensbanken, Den Internationale Valutafond og Amnesty International samt lokale, pålidelige nyhedskilder.

Vores forskning