Top-10-Länder für Telearbeiter

Es kommt mir wie eine Ewigkeit vor, aber die COVID-19-Pandemie hat unser Arbeitsleben nachhaltig beeinflusst. Generell sind die Einstellung zur Arbeit und das Streben nach einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben wichtige Themen, die uns auch heute noch beschäftigen.

Für viele ist die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten, etwas, das sie nicht aufgeben wollten, als COVID-19 nachließ. Eine neu gewonnene Freiheit, die Flexibilität ermöglicht, wurde für viele genauso wichtig wie das Gehalt, das sie erhielten.

Anfangs waren viele Unternehmen froh, eine Form der Fernarbeit zuzulassen, da Statistiken zeigten, dass Arbeitnehmer fast 30 Prozent produktiver waren, wenn sie von zu Hause aus arbeiteten.

Im Laufe des Jahres 2023 häufen sich jedoch die Berichte über Unternehmen, die ihre Mitarbeiter zur Rückkehr ins Büro zwingen - entweder in Voll- oder in Teilzeit.

Vor diesem Hintergrund haben wir Millionen von Meetings in den letzten drei Jahren analysiert, um Ihnen die endgültige Liste der weltweit besten Orte für Telearbeiter zu präsentieren. Los geht's.

1. Costa Rica

Dieses mittelamerikanische Land hat sich mit einem Anstieg von 44 % bei den Fernmeetings in den letzten drei Jahren den ersten Platz gesichert. Bekannt für seine atemberaubenden Naturlandschaften und schönen Strände, ist es leicht zu verstehen, warum die Menschen an seine Küsten strömen.

Aber es ist nicht nur die Landschaft, sondern auch die entspannte Lebenseinstellung und die Tatsache, dass man seine Freizeit genießen und Arbeit und Freizeit strikt trennen kann.

Darüber hinaus bietet Costa Rica ein Visum für digitale Nomaden an, das es Fernarbeitern ermöglicht, im Land zu leben, ohne Einkommenssteuer zahlen zu müssen, und bis zu zwei Jahre zu bleiben.

2. Puerto Rico, USA

Puerto Rico, ein kleiner, in der Karibik versteckter Teil der USA, nimmt den zweiten Platz in unserer Top Ten ein. In den letzten drei Jahren ist die Zahl der Fernsitzungen um 42 Prozent gestiegen.

Wie Costa Rica bietet auch Puerto Rico großartige steuerliche Anreize für US-Bürger, die sich dort niederlassen - mit Zuschüssen von bis zu 40.000 Dollar für Startups und einem Unternehmenssteuersatz von vier Prozent.

Außerdem wird in Puerto Rico als Teil der USA immer noch der Dollar verwendet, es liegt in der gleichen Zeitzone wie New York City und die Lebenshaltungskosten sind im Vergleich zu vielen anderen Teilen des amerikanischen Festlands deutlich niedriger.

Wahrscheinlich ist dies der Grund für den Boom von Tech-Start-ups auf der Insel.

3. Slowakei

Das erste europäische Land auf der Liste ist die Slowakei, ein Binnenstaat, in dem die Zahl der Remote-Meetings in den letzten drei Jahren um 38 Prozent gestiegen ist.

Obwohl die Slowakei weder ein Visum für digitale Nomaden noch steuerliche Anreize bietet, könnte ihre Beliebtheit auf die im Vergleich zu anderen europäischen Ländern relativ niedrigen Lebenshaltungskosten zurückzuführen sein. Jeder Bürger aus einem EU-Mitgliedstaat kann ohne Visum in die Slowakei ziehen.

Auch die zentrale Lage auf dem Kontinent macht es Fernarbeitern leicht, mehr von Europa zu sehen, ohne zu viel Urlaub nehmen zu müssen.

4. Indien

Indien, das erste der beiden asiatischen Länder auf unserer Liste, hat seit 2020 einen Anstieg der Remote-Meetings um 32 Prozent zu verzeichnen.

Viele Jahre lang hat das bevölkerungsreichste Land der Welt zahlreiche Länder auf der ganzen Welt mit Outsourcing-Dienstleistungen versorgt, darunter die USA und Großbritannien. In jüngster Zeit hat das Land jedoch ein Wachstum bei technischen Dienstleistungen, einschließlich Web-Lösungen und digitalem Marketing, zu verzeichnen.

Auch die Lebenshaltungskosten in Indien sind im Vergleich zu vielen anderen Ländern unglaublich niedrig - vor allem für diejenigen, die im IT-Bereich arbeiten. So kostet beispielsweise eine durchschnittliche Einzimmerwohnung in New York fast 570 Prozent mehr als eine vergleichbare Wohnung in Mumbai.

5. Argentinien

Argentinien ist eines der südamerikanischen Länder, in denen es am einfachsten ist, ein Visum zu erhalten, und hat in den letzten drei Jahren einen Anstieg der Fernsitzungen um 31 % verzeichnet.

Im Jahr 2022 führte die argentinische Regierung ein Visum für digitale Nomaden ein. Wie das Pendant in Costa Rica muss auch hier keine Einkommenssteuer gezahlt werden, solange die Arbeit für ein Unternehmen außerhalb des Landes geleistet wird. Ein möglicher Grund für den Anstieg der Fernsitzungen.

Argentinien ist außerdem eines der günstigsten Länder Südamerikas und bietet einen großartigen Lebensstil für alle, die ein angemessenes Einkommen erzielen.

Darüber hinaus verfügt das Land über eine erstaunliche natürliche Schönheit und eine lebendige Kultur.

6. Polen

Polen, das zweite europäische Land auf der Liste, hat seit seinem EU-Beitritt im Jahr 2004 einen wirtschaftlichen Wandel erlebt. Es ist daher nicht überraschend, dass die Zahl der virtuellen Meetings seit 2020 um 30 Prozent gestiegen ist.

Wie die Slowakei kann jeder EU-Bürger in Polen leben und arbeiten, ohne ein Visum zu benötigen.

Im Jahr 2023 hat Polen die Rechte der Menschen, von zu Hause aus zu arbeiten, gestärkt. Arbeitgebern ist es untersagt, Eltern von Kleinkindern, Betreuern von Menschen mit Behinderungen und Schwangeren eine Anfrage zu verweigern.

Polen hat auch eine wachstumsstarke Tech-Industrie, die von einigen als eine der schnellsten der Welt bezeichnet wird. Dank seiner europäischen Verbindungen und der Fülle an verfügbaren Talenten. Dies könnte auch eine Erklärung dafür sein, warum Polen den sechsten Platz auf unserer Liste einnimmt.

7. Marokko

Als einziges afrikanisches Land auf unserer Liste belegt Marokko den siebten Platz mit einem 30-prozentigen Anstieg der Fernsitzungen in den letzten drei Jahren.

Wie andere Länder auf unserer Liste bietet auch Marokko ein Visum für digitale Nomaden an, das es Fernarbeitern ermöglicht, bis zu einem Jahr im Land zu bleiben.

In den großen Städten wie Marrakesch gibt es eine Fülle von Coworking- und Coliving-Spaces, die für einen digitalen Nomaden, der neue Freunde finden möchte, perfekt sein könnten.

Darüber hinaus bietet Marokko atemberaubende Landschaften und eine faszinierende Kultur, die Fernarbeitern einzigartige und lebenslange Erinnerungen bescheren wird.

8. Taiwan

Als eines der am schnellsten wachsenden Zentren für Telearbeit weltweit ist Taiwan unser zweites asiatisches Land und die Nummer acht auf der Liste mit einem Wachstum von 28 Prozent bei virtuellen Meetings bis 2020.

Obwohl der Inselstaat kein Visum für digitale Nomaden anbietet, gibt es eine Alternative für Personen, die in ausgewählten Branchen wie Bildung, Finanzen und Technologie arbeiten.

Es gibt eine Reihe von Gründen, warum Taiwan es auf unsere Liste geschafft hat, darunter einige der schnellsten Internetgeschwindigkeiten der Welt, eine boomende Tech-Industrie, erstaunliche kulinarische und kulturelle Köstlichkeiten und freundliche Einheimische.

9. Guadeloupe

Dieses französische Überseedepartement folgt auf Taiwan und nimmt den neunten Platz auf unserer Liste ein, ebenfalls mit einem Anstieg von 28 Prozent bei den Remote-Meetings seit 2020.

Da es zu Frankreich gehört, ist es leicht zu verstehen, warum viele Europäer in dieses karibische Paradies strömen. Das bedeutet auch, dass das tägliche Leben auf der Insel stark französisch geprägt ist - von der Sprache bis hin zur Kultur.

Für digitale Nomaden, die einen entspannten Lebensstil suchen, bietet Guadeloupe kristallklares Wasser, ein tropisches Klima und atemberaubende Strände, die sie in ihrer Freizeit optimal nutzen können.

10. Chile

Das letzte Land auf unserer Liste ist das südamerikanische Land Chile, das in den letzten drei Jahren einen 27-prozentigen Anstieg der Remote-Meetings verzeichnet hat.

Dafür gibt es eine Reihe von Gründen, aber einer könnte sein, dass für US-Bürger, die für einen amerikanischen Arbeitgeber aus der Ferne arbeiten, kein Visum erforderlich ist. Es sind zwar immer noch einige steuerliche Verpflichtungen zu erfüllen (und das unterscheidet sich ein wenig von dem Visum für digitale Nomaden, das z. B. in Costa Rica angeboten wird), aber angesichts der viel niedrigeren Lebenshaltungskosten bekommt man definitiv mehr für sein Geld.

Hinzu kommt, dass Santiago, die Hauptstadt des Landes, in der Weltrangliste der größten Städte mit einem wachsenden Tech-Hub, erschwinglichen Lebenshaltungskosten und einer ähnlichen Zeitzone wie im Westen der USA ganz oben steht.

Unsere Methodik

Wir untersuchten anonymisierte Daten, die die Anzahl der während der Hochphase des COVID gebuchten Remote-Meetings zeigen und ob diese Anzahl im Vergleich zu einem ähnlichen Zeitraum in diesem Jahr gestiegen oder gesunken ist. Anhand dieser Daten konnten wir eine Rangliste der Länder erstellen und untersuchen, warum die Beliebtheit der Fernarbeit entweder zu- oder abgenommen hat.

In unserer Top-Ten-Liste haben wir alle Länder ausgeschlossen, in denen derzeit politische Unruhen herrschen, da dort aus offensichtlichen Gründen die Fernarbeit exponentiell zugenommen hat. Obwohl sie nicht in unserer Top-Ten-Aufstellung enthalten sind, haben wir sie in die Tabelle aufgenommen.

Wir möchten auch darauf hinweisen, dass der Oman, obwohl er sich selbst nicht in einem Zustand ziviler Unruhen befindet, stark von der Zahl der Flüchtlinge aus dem benachbarten Jemen (der sich derzeit in einem Bürgerkrieg befindet) betroffen ist. Wir sind der Meinung, dass dieser Zustrom von Vertriebenen die Ergebnisse Omans stark verzerrt hat, und heben ihn daher bei den Ländern hervor, die sich in einem Zustand ziviler Unruhen befinden.

Um zu überprüfen, ob sich ein Land in einem Zustand ziviler Unruhen befindet, haben wir eine Reihe von Quellen herangezogen, darunter die UNO, die Weltbank, den Internationalen Währungsfonds und Amnesty International, sowie lokale, vertrauenswürdige Nachrichtenquellen.

Unsere Forschung