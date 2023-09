Os 10 principais países para trabalhadores remotos

Parece que foi há muito tempo, mas a pandemia da COVID-19 teve um impacto duradouro em nossas vidas profissionais. Em geral, as atitudes em relação à forma como trabalhamos e o foco em um maior equilíbrio entre vida pessoal e profissional são grandes conversas que continuamos a ter hoje.

Para muitos, a possibilidade de trabalhar em casa é algo de que não queriam abrir mão quando a COVID-19 diminuiu. Uma liberdade recém-descoberta que permitia flexibilidade tornou-se tão importante para muitos quanto o salário que recebiam.

No início, muitas empresas ficaram felizes em permitir alguma forma de trabalho remoto, pois estatísticas mostraram que os funcionários eram quase 30% mais produtivos quando trabalhavam em casa.

No entanto, à medida que avançamos em 2023, surgiram cada vez mais histórias de empresas que exigiam que os funcionários voltassem ao escritório, seja em tempo integral ou parcial.

Portanto, com tudo isso em mente, analisamos milhões de reuniões nos últimos três anos para apresentar a você a lista definitiva dos principais locais do mundo para trabalhadores remotos. Vamos lá.

1. Costa Rica

Esse país da América Central conquistou nosso primeiro lugar com um aumento de 44% nas reuniões remotas nos últimos três anos. Conhecida por suas paisagens naturais deslumbrantes e belas praias, é fácil ver por que as pessoas se dirigem a esse país.

No entanto, não se trata apenas da paisagem, muitas pessoas adoram a atitude descontraída em relação à vida e a ênfase real em aproveitar o tempo de lazer e fazer uma separação firme entre trabalho e diversão.

Além disso, para as pessoas que desejam desfrutar do estilo de vida do trabalhador remoto, a Costa Rica oferece um visto de Nômade Digital que permite que os trabalhadores remotos vivam no país sem ter que pagar imposto de renda e permaneçam por até dois anos.

2. Porto Rico, EUA

Uma pequena parte dos EUA escondida no Caribe, Porto Rico ocupa o segundo lugar no nosso top 10. O país registrou um aumento de 42% nas reuniões remotas nos últimos três anos.

Assim como a Costa Rica, Porto Rico oferece grandes incentivos fiscais para os cidadãos americanos que se mudam para lá - com subsídios de até US$ 40.000 para startups e uma taxa de imposto corporativo de 4%.

Além disso, como parte dos EUA, o país ainda usa o dólar, está no mesmo fuso horário da cidade de Nova York e tem um custo de vida significativamente mais baixo em comparação com muitas outras partes do território continental dos Estados Unidos.

É provável que essa seja a razão pela qual a ilha tenha registrado um boom no número de startups de tecnologia.

3. Eslováquia

O primeiro país europeu a entrar na lista, a Eslováquia, país sem litoral, registrou um aumento de 38% nas reuniões remotas nos últimos três anos.

Embora a Eslováquia não ofereça um visto de nômade digital ou incentivos fiscais, sua popularidade pode ser explicada pelo custo de vida relativamente baixo em comparação com outras nações europeias. Qualquer cidadão de um estado membro da UE pode se mudar para a Eslováquia sem a necessidade de visto.

Além disso, o fato de estar localizada no centro do continente facilita para os trabalhadores remotos conhecerem mais da Europa sem precisar tirar muito tempo de folga.

4. Índia

O primeiro dos dois países asiáticos a figurar em nossa lista, a Índia registrou um aumento de 32% nas reuniões remotas desde 2020.

Por muitos anos, o país mais populoso do mundo forneceu terceirização para vários países ao redor do mundo, incluindo os EUA e o Reino Unido. No entanto, mais recentemente, houve um crescimento nos serviços de tecnologia, incluindo soluções da Web e marketing digital.

O custo de vida na Índia também é incrivelmente baixo em comparação com muitos outros países, especialmente para quem trabalha com TI. Por exemplo, um apartamento médio de um quarto em Nova York custa quase 570% a mais do que um apartamento comparável em Mumbai.

5. Argentina

Como um dos países sul-americanos mais fáceis de obter um visto, a Argentina registrou um aumento de 31% nas reuniões remotas nos últimos três anos.

Em 2022, o governo argentino introduziu um visto de nômade digital. Assim como o visto da Costa Rica, desde que o trabalho realizado seja para uma empresa fora do país, o imposto de renda não precisa ser pago. Um possível motivo para o aumento das reuniões remotas.

A Argentina também é um dos países sul-americanos mais baratos para se viver, proporcionando um ótimo estilo de vida para quem ganha uma renda decente.

Além disso, a nação possui uma beleza natural incrível e uma cultura vibrante.

6. Polônia

O segundo país europeu a figurar na lista, a Polônia testemunhou uma transformação de sua economia desde que entrou para a UE em 2004. Portanto, não é de surpreender que tenha havido um aumento de 30% nas reuniões virtuais desde 2020.

Assim como a Eslováquia, qualquer cidadão membro da UE pode viver e trabalhar na Polônia sem a necessidade de visto.

Em 2023, a Polônia fortaleceu os direitos das pessoas de trabalhar em casa. Os empregadores estão proibidos de recusar uma solicitação de pais de crianças pequenas, cuidadores de pessoas com deficiência e qualquer pessoa que esteja grávida.

A Polônia também tem um crescente setor de tecnologia, sendo descrito por alguns como um dos mais rápidos do mundo. Graças às suas conexões europeias e à abundância de talentos disponíveis. Isso também pode explicar, de certa forma, por que a Polônia ocupa o sexto lugar em nossa lista.

7. Marrocos

A única nação africana a figurar em nossa lista, o Marrocos ocupa o sétimo lugar, com um aumento de 30% nas reuniões remotas nos últimos três anos.

Como outros países da nossa lista, o Marrocos oferece um visto de nômade digital que permite que os trabalhadores remotos permaneçam no país por até um ano.

Nas grandes cidades, como Marrakesh, há uma abundância de espaços de coworking e de convivência, o que pode ser perfeito para um nômade digital que deseja fazer novos amigos.

Além disso, o Marrocos oferece paisagens incríveis e uma cultura imersiva que deixará os trabalhadores remotos com memórias únicas e duradouras.

8. Taiwan

Como um dos centros de trabalho remoto que mais crescem no mundo, Taiwan é o nosso segundo país asiático e o oitavo da lista, com um crescimento de 28% nas reuniões virtuais desde 2020.

Embora a nação insular não ofereça um visto de nômade digital, ela oferece uma alternativa que está disponível para pessoas que trabalham em setores selecionados, incluindo educação, finanças e tecnologia.

Há vários motivos pelos quais Taiwan poderia estar em nossa lista, incluindo algumas das velocidades de Internet mais rápidas do mundo, um setor de tecnologia em expansão, delícias culinárias e culturais incríveis e habitantes locais amigáveis.

9. Guadalupe

Esse departamento ultramarino francês segue Taiwan e ocupa o nono lugar em nossa lista, também com um aumento de 28% nas reuniões remotas desde 2020.

Como parte da França, é fácil ver por que muitos europeus se reuniriam nesse paraíso caribenho. Isso também significa que houve uma forte influência francesa na vida cotidiana da ilha, desde o idioma até a cultura.

Para o nômade digital que busca um estilo de vida descontraído, Guadalupe oferece águas cristalinas, um clima tropical e praias deslumbrantes para aproveitar ao máximo seu tempo pessoal.

10. Chile

O último país da nossa lista é a nação sul-americana do Chile, que registrou um aumento de 27% nas reuniões remotas nos últimos três anos.

Há vários motivos para isso, mas um deles pode ser o fato de que, para os cidadãos americanos que trabalham remotamente para um empregador americano, não é necessário um visto. Ainda há algumas obrigações fiscais a serem cumpridas (o que torna esse visto um pouco diferente do visto de nômade digital oferecido por países como a Costa Rica), mas com um custo de vida muito mais baixo, você definitivamente obtém mais retorno pelo seu investimento.

Além disso, Santiago, a capital do país, está subindo nas classificações mundiais das maiores cidades com um centro tecnológico em crescimento, custo de vida acessível e um fuso horário semelhante ao do oeste dos Estados Unidos.

Nossa metodologia

Analisamos dados anônimos que mostravam o número de reuniões remotas agendadas durante o auge da COVID e se esse número havia aumentado ou diminuído em comparação com um período semelhante deste ano. Com base nesses dados, conseguimos produzir uma classificação dos países e investigar por que o trabalho remoto estava crescendo em popularidade ou diminuindo.

Em nosso top 10, excluímos qualquer país que esteja atualmente em um estado de agitação política, pois, por razões óbvias, o trabalho remoto aumentou exponencialmente. Embora eles não estejam em nossa lista dos dez primeiros, nós os incluímos na tabela.

Também gostaríamos de salientar que, embora Omã não esteja em um estado de agitação civil, foi fortemente afetado pelo número de refugiados do vizinho Iêmen (atualmente em estado de guerra civil). Acreditamos que esse fluxo de pessoas deslocadas distorceu muito os resultados de Omã, por isso estamos destacando esse fato com os países em estado de distúrbio civil.

Para verificar se um país estava em estado de distúrbio civil, usamos várias fontes, incluindo: ONU, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e Anistia Internacional, além de fontes de notícias locais confiáveis.

Nossa pesquisa