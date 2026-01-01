शिक्षा में प्रौद्योगिकी की भूमिका और महत्व को साबित करने वाले 5 आँकड़े

शैक्षणिक जगत पारंपरिक रूप से प्रौद्योगिकी को अपनाने में धीमा रहा है। यह किसी के लिए भी कोई बड़ी खबर नहीं है। शैक्षणिक संस्थानों के काम करने के अपने तरीके हैं और ये दशकों से काम कर रहे हैं। अगर कुछ टूटा नहीं है, तो उसे ठीक क्यों करें, है ना? जरूरी नहीं।

जैसा कि हमने अन्य उद्योगों में देखा है, प्रौद्योगिकी के कई लाभ हैं। शिक्षा क्षेत्र में विशेष रूप से, प्रौद्योगिकी छात्रों, शिक्षकों, प्रोफेसरों, संकाय सदस्यों, प्रशासकों और सहायक कर्मचारियों के जीवन को बहुत आसान बना सकती है। एक तो यह कि यह आपके समय का प्रबंधन करने में अत्यंत उपयोगी हो सकता है, जिसे कई शिक्षकों के लिए अत्यधिक मूल्यवान और अक्सर सीमित माना जाता है। यही हमने अपने शोध अध्ययन में पाया, जहाँ हमने 1,109 अमेरिकी कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों का सर्वेक्षण किया।

यह और भी स्पष्ट करने के लिए कि प्रौद्योगिकी कितनी महत्वपूर्ण है और सीखने के अनुभव में इसकी क्या भूमिका है, यहाँ पाँच आँकड़ों की एक सूची दी गई है जो इसे दर्शाएगी।

तथ्य #1: अमेरिका के 65% कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्र प्रतिदिन 6 से 15 डिजिटल उपकरणों और ऐप्स का उपयोग करते हैं।

हमारे "शिक्षा में समय प्रबंधन" अध्ययन के अनुसार, 65 प्रतिशत कॉलेज और विश्वविद्यालय प्रतिदिन छह से 15 डिजिटल उपकरणों और ऐप्स का उपयोग करते हैं। जब उपयोग किए जा रहे ऐप्स के प्रकारों की बात आती है, तो ईमेल प्रबंधन (59 प्रतिशत), संचार और सहयोग (56 प्रतिशत), दस्तावेज़ प्रबंधन (56 प्रतिशत), वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (48 प्रतिशत) और शेड्यूलिंग/कैलेंडर प्रबंधन (47 प्रतिशत) सूची में शीर्ष पर थे।

यह हमें क्या बताता है? सबसे पहले, यह बताता है कि अधिकांश छात्र डिजिटल नेटिव हैं। वे अपने मोबाइल उपकरणों से चिपके रहते हैं, दिन में कई बार सोशल मीडिया चेक करते हैं, रोज़ाना 15 से अधिक ऐप्स का उपयोग करते हैं और जब भी संभव हो डिजिटल रूप में सामग्री का उपभोग करते हैं।

हमारे अध्ययन के निष्कर्ष इसे और पुष्ट करते हैं। जब हमने छात्रों से पूछा कि वे अध्ययन सत्रों का आयोजन कैसे करते हैं, तो लगभग आधे (46 प्रतिशत) ने कहा कि वे सोशल मीडिया और/या टेक्स्ट ऐप्स के माध्यम से समूह संदेश भेजते हैं। यह इतना आश्चर्यजनक नहीं है, यह देखते हुए कि जेन जेड (छात्रों) में से 44 प्रतिशत सोशल मीडिया पर चेक-इन करते हैं। कम से कम प्रति घंटे, जिनमें से 7 प्रतिशत हर 15 मिनट से भी अधिक बार जाँच करते हैं।

यह ठीक वैसा ही लगता है।

तथ्य #2: 55% अमेरिकी कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्र कहते हैं कि प्रौद्योगिकी सीखने को अधिक लचीला और सुविधाजनक बनाती है।

जैसे-जैसे कई छात्र शरद सत्र के लिए स्कूल लौट रहे हैं (चाहे भौतिक रूप से परिसर में या वर्चुअल कक्षाओं के माध्यम से), संकाय और कर्मचारी कई बाधाओं का सामना कर रहे हैं।

आप ऑनलाइन वातावरण में छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित कैसे रख सकते हैं? आप कक्षा की अनुपस्थिति को न्यूनतम कैसे रख सकते हैं? आप प्रशासनिक कार्यों और प्रक्रियाओं पर कैसे बने रह सकते हैं ताकि सीखने के अनुभव में बाधा न आए? आप अपने छात्रों के साथ एक-से-एक समय जल्दी और कुशलतापूर्वक कैसे बुक कर सकते हैं? आप अपने छात्रों को शैक्षणिक उत्कृष्टता की ओर कैसे मार्गदर्शन कर सकते हैं और उन्हें भविष्य की तैयारी में कैसे मदद कर सकते हैं?

इनमें से बहुत कुछ तकनीक की मदद से संभव हो सकता है। उदाहरण के लिए, का उपयोग करके ऑनलाइन शेड्यूलिंग टूल जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ़्टवेयर ज़ूम के साथ एकीकृत होता है। यह ऑनलाइन कक्षाओं के समन्वय की झंझट को दूर कर सकता है। यह कैलेंडर निमंत्रणों से ज़ूम लिंक छूटने की उस आम चूक को भी रोक सकता है (और यह कि कक्षा शुरू होने से एक मिनट पहले इसका पता चले)। हम सभी के साथ ऐसा हो चुका है।

इसलिए ज़ूम के साथ काम करने वाला एक शेड्यूलिंग टूल निश्चित रूप से सीखने को अधिक लचीला और सुविधाजनक बनाता है। यह कुछ ऐसा है जिसकी COVID-19 के बीच अभी सभी को ज़रूरत है, जब स्थिति हर दिन बदलती रहती है और कई स्कूलों को अपने दरवाज़े बंद करने और दूरस्थ शिक्षण मॉडल की ओर मुड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

तथ्य #3: 32% छात्र कहते हैं कि वे अपने प्रोफेसरों के साथ कार्यालय समय बुक करने के लिए ऑनलाइन शेड्यूलिंग टूल का उपयोग करना पसंद करते हैं।

यह कार्यालय समय सेटअप प्रक्रिया को स्वचालित करने की इच्छा रखने वाले छात्रों का एक स्वस्थ प्रतिशत है। यह समझ में आता है, खासकर जब आप उस दूसरे आँकड़े को देखें जो मैंने पहले बताया था (65 प्रतिशत छात्र प्रतिदिन 6 से 15 डिजिटल उपकरण/ऐप्स का उपयोग करते हैं)।

एक ऑनलाइन अनुसूचीकरण उपकरण प्रक्रिया के कई पहलुओं को स्वचालित कर सकता है, जिससे इसमें शामिल हर कोई अपने काम (चाहे वह असाइनमेंट पूरा करना हो, परीक्षा की तैयारी करना हो, कक्षा का पाठ्यक्रम हो, प्रशासनिक कागजी कार्रवाई हो या विभागीय बजट हो) पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। और जैसा कि हमारा अध्ययन दर्शाता है, छात्र पहले से ही सीखने को अधिक लचीला बनाने, साथी छात्रों के साथ सहयोग में सुधार करने, प्रोफेसरों और संकाय तक पहुंच बढ़ाने के साथ-साथ अपनी समग्र उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति में विश्वास रखते हैं। इसके अलावा, छात्रों को असाइनमेंट पर प्रतिक्रिया, शैक्षणिक मार्गदर्शन और करियर सलाह के लिए अपने प्रोफेसरों के साथ गुणवत्तापूर्ण एक-से-एक समय पाने के लिए दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जो संकाय सदस्य प्रौद्योगिकी को अपनाते हैं, वे भी अपने समय का और अधिक सदुपयोग करते हुए देखेंगे। व्याख्यानों, समूहों, कार्यालय समय, प्रशासनिक बैठकों, कक्षा की तैयारी, पेपर जांचने और स्कूल के कार्यक्रमों में शामिल होने के समुद्र में खो जाना बहुत आसान हो सकता है। एक संकाय सदस्य का जीवन बस ऐसा ही होता है। अपने कैलेंडर में समय स्लॉट निर्धारित और ब्लॉक करने से अन्य मांगों से अपने समय की रक्षा करने में मदद मिलेगी। यह अन्य मांगों को भी कम करेगा निर्णय थकान यह नए, अप्रत्याशित कार्यों के अनुकूल होने का एक बहुत ही सामान्य परिणाम है।

तथ्य #4: 66% प्रोफेसर अभी भी पुराने तरीकों से चिपके हुए हैं और अपने कार्यालय समय का समन्वय करने के लिए ईमेल या पाठ्यक्रम सूची का उपयोग करते हैं।

ऑफिस आवर्स कॉलेज और विश्वविद्यालय के अनुभव का एक प्रमुख हिस्सा हैं। प्रोफेसरों को कक्षा के बाहर छात्रों से जुड़ने, घनिष्ठ संबंध बनाने और प्रश्नों, प्रतिक्रिया और मार्गदर्शन के लिए अधिक सुलभ होने के एक तरीके के रूप में व्यक्तिगत (और अब वर्चुअल) ऑफिस आवर्स आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

यदि आप साइमन टैर की तरह एक व्यावहारिक शिक्षाविद् हैं, जो मीडिया आर्ट्स के प्रोफेसर और एट द के स्नातक अध्ययन के निदेशक हैं दक्षिण कैरोलिना विश्वविद्यालयसप्ताह में कुछ घंटे हमेशा आपके छात्रों को आवश्यक सहायता देने के लिए पर्याप्त नहीं होते। चाहे आप कार्यशालाएँ, प्रतिक्रिया सत्र या समूह आलोचनाएँ निर्धारित कर रहे हों, छात्रों के साथ कार्यालय समय तय करना एक लंबा और अप्रभावी प्रक्रिया बन सकता है।

प्रोफेसर टार के अनुसार, "शैक्षणिक पेशेवर वास्तव में उस तरह के व्यक्ति के पोस्टर चिल्ड्रन की तरह हैं, जिनके लिए Doodle एकदम उपयुक्त है, क्योंकि अगर सभी का 9 से 5 एक जैसा है, तो आपको बस एक्सेल या एक्सचेंज कैलेंडर को मेश करना होता है।"

क्या आपको वह पहले का आँकड़ा याद है – 32 प्रतिशत छात्र प्रोफेसरों के साथ कार्यालय समय बुक करने के लिए ऑनलाइन शेड्यूलिंग/अपॉइंटमेंट टूल का उपयोग करना पसंद करते हैं? खैर, पता चला कि अधिकांश प्रोफेसर इतने डिजिटल रूप से इच्छुक नहीं हैं। केवल 17 प्रतिशत प्रोफेसर ही अपने कार्यालय समय को छात्रों के साथ समन्वयित करने के लिए ऑनलाइन शेड्यूलिंग टूल का उपयोग करते हैं।

छात्रों की आवश्यकताओं और उनकी पूर्ति के बीच एक बड़ी असमानता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आपके लिए शिक्षकों के रूप में पारंपरिक कार्यालय समय व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अवसर है। इसका एक स्पष्ट समाधान है: मैनुअल साइन-अप शीट को ऑनलाइन साइन-अप टूल में बदलने का समय आ गया है।

इस संदर्भ में काम कर सकने वाले कई प्रकार के ऑनलाइन साइनअप टूल्स हैं, जिनमें शामिल हैं:

Doodle: हमारा शेड्यूलिंग टूल कार्यालय समय के लिए कैलेंडर स्लॉट सेट अप करना आसान और सहज बनाता है, ताकि आप छात्रों, संकाय और प्रशासकों के साथ जल्दी से बैठकें निर्धारित कर सकें। StreamingProfessor में यह लेख यह आपको कार्यालय समय के लिए साइन-अप करने की एक आसान प्रक्रिया, चरण-दर-चरण, बताता है।

ओपनस्कॉलर: कार्यालय समय पंजीकरण को कहा जाता है कार्यक्रम.

कैनवास: Canvas के भीतर कैलेंडर शेड्यूलर टूल का उपयोग करके पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्रों के लिए ऑनलाइन साइन-अप सक्षम करें।

ऑफ़िस 365यदि आप अभी भी कार्यालय समय व्यवस्था को पूरी तरह से डिजिटल करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप Microsoft Excel का उपयोग करके एक वेब-पहुंच योग्य फॉर्म बना सकते हैं। यह सबसे प्रभावी तरीका नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से कार्यालय के दरवाजे पर एक भौतिक साइन-अप शीट लगाने से बेहतर है।

तथ्य #5: 83% छात्र मानते हैं कि उनके प्रोफेसरों को अपने दैनिक कार्य में अधिक तकनीक का उपयोग करना चाहिए।

जैसा कि मैंने पहले बताया था, प्रोफेसरों का एक बड़ा हिस्सा अभी भी कार्यालय समय की घोषणा और समन्वय के लिए पुरातन तरीकों (जैसे ईमेल या पाठ्यक्रम सूची) का उपयोग कर रहा है। इसके विपरीत, ऑनलाइन शेड्यूलिंग उपकरण बहुत कम इस्तेमाल किए जाते हैं।

ऐसा क्यों है? शायद इसलिए कि स्कूल के निदेशक मंडल या प्रशासन ऑनलाइन शेड्यूलिंग टूल्स की पूरी क्षमताओं को वास्तव में नहीं समझते। क्या यह इसलिए है कि किसी ने ईमेल या कार्यालय समय पंजीकरण पत्रों जैसे पारंपरिक तरीकों के उपयोग से जुड़ी लागत और समय की मात्रा का हिसाब नहीं लगाया है? असल में, मुझे हमारे विश्वविद्यालय के ग्राहकों की कहानियों से पता चला है कि Doodle ने शिक्षकों के हजारों डॉलर और महीनों का समय बचाया है (जिस पर वे शिक्षकों के रूप में अपने काम पर फिर से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं)।

यह इस तथ्य से भी जुड़ा हो सकता है कि शेड्यूलिंग टूल्स को स्कूल के दैनिक संचालन के लिए महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। मुझे लगता है कि इसका संबंध इन टूल्स की अनुमानित लागत से हो सकता है। शेड्यूलिंग टूल्स मुफ्त में या बहुत कम लागत पर अतिरिक्त सुविधाओं के साथ उपयोग किए जा सकते हैं। दुर्भाग्यवश, एक गलत धारणा के कारण कि ऑनलाइन शेड्यूलिंग टूल्स बहुत महंगे हैं, कई स्कूल प्रशासक इस बात को लेकर चिंतित हो सकते हैं कि उन्हें उच्च अधिकारियों से बजट की मंजूरी नहीं मिल पाएगी। और इसलिए, वे ऑनलाइन शेड्यूलिंग टूल्स पर विचार करने की जहमत भी नहीं उठाते।

अधिक आँकड़े और अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए, हमारा पूरा "शिक्षा में समय प्रबंधन" अनुसंधान अध्ययन डाउनलोड करें।