5 statystyk potwierdzających rolę i znaczenie technologii w edukacji

Świat akademicki tradycyjnie powoli przyjmuje nowe technologie. Nie jest to dla nikogo żadną nowością. Instytucje akademickie mają swoje własne sposoby działania, które sprawdzają się od dziesięcioleci. Skoro coś działa, po co to zmieniać, prawda? Niekoniecznie.

Technologia niesie ze sobą wiele korzyści, co mogliśmy zaobserwować w innych branżach. Szczególnie w sektorze edukacji technologia może znacznie ułatwić życie studentom, nauczycielom, profesorom, pracownikom akademickim, administratorom i personelowi pomocniczemu. Po pierwsze, może być niezwykle przydatna w zarządzaniu czasem, który dla wielu nauczycieli jest bardzo cenny i często ograniczony. Takie wnioski wyciągnęliśmy z naszych badań, w ramach których przeprowadziliśmy ankietę wśród 1 109 studentów amerykańskich uczelni wyższych.

Aby jeszcze bardziej podkreślić znaczenie technologii i rolę, jaką odgrywa ona w procesie uczenia się, poniżej przedstawiamy listę pięciu danych statystycznych, które to potwierdzają.

STATYSTYKA NR 1: 65% studentów amerykańskich uczelni wyższych korzysta codziennie z 6–15 narzędzi cyfrowych i aplikacji.

Zgodnie z naszym badaniem „Zarządzanie czasem w edukacji” 65 procent uczelni wyższych korzysta na co dzień z od sześciu do piętnastu narzędzi cyfrowych i aplikacji. Jeśli chodzi o rodzaje używanych aplikacji, na czele listy znalazły się: zarządzanie pocztą elektroniczną (59 procent), komunikacja i współpraca (56 procent), zarządzanie dokumentami (56 procent), wideokonferencje (48 procent) oraz planowanie i zarządzanie kalendarzem (47 procent).

Co nam to mówi? Po pierwsze, wskazuje, że większość uczniów to „cyfrowi tubylcy”. Są przyklejeni do swoich urządzeń mobilnych, sprawdzają media społecznościowe wiele razy dziennie, korzystają z ponad 15 aplikacji każdego dnia i, gdy tylko jest to możliwe, korzystają z treści w formie cyfrowej.

Wyniki naszego badania dodatkowo to potwierdzają. Kiedy zapytaliśmy studentów, w jaki sposób organizują sesje naukowe, prawie połowa (46 procent) odpowiedziała, że wysyła wiadomości grupowe za pośrednictwem mediów społecznościowych i/lub komunikatorów tekstowych. Nie jest to aż tak zaskakujące, biorąc pod uwagę fakt, że 44 procent przedstawicieli pokolenia Z (uczniów) loguje się w mediach społecznościowych co najmniej co godzinę, przy czym 7 procent z nich sprawdza to częściej niż co 15 minut.

To brzmi całkiem sensownie.

STATYSTYKA NR 2: 55% studentów amerykańskich uczelni wyższych twierdzi, że technologia sprawia, że nauka staje się bardziej elastyczna i wygodna.

Wraz z powrotem wielu studentów na zajęcia w semestrze jesiennym (czy to osobiście na terenie kampusu, czy w ramach zajęć online) kadra naukowa i pracownicy stają przed szeregiem wyzwań.

Jak utrzymać motywację uczniów do nauki w środowisku online? Jak ograniczyć nieobecności na zajęciach do minimum? Jak nadążać za zadaniami i procedurami administracyjnymi, aby nie zakłócać procesu nauczania? Jak szybko i sprawnie umówić się na indywidualne spotkania z uczniami? Jak poprowadzić uczniów ku doskonałości akademickiej i pomóc im przygotować się na przyszłość?

Wiele z tych rzeczy można zrealizować dzięki technologii. Na przykład, korzystając z narzędzie do planowania spotkań online, które integruje się z oprogramowaniem do wideokonferencji Zoom może ułatwić koordynację zajęć online. Pozwala też uniknąć typowej wpadki, jaką jest przeoczenie linków do Zoomu w zaproszeniach kalendarzowych (i zauważenie tego na minutę przed planowanym rozpoczęciem zajęć). Wszyscy to znamy.

Dlatego posiadanie narzędzia do planowania, które współpracuje z platformą Zoom, z pewnością sprawia, że nauka staje się bardziej elastyczna i wygodna. Jest to coś, czego wszyscy obecnie potrzebują w obliczu pandemii COVID-19, kiedy sytuacja zmienia się z dnia na dzień, a tak wiele szkół musiało zamknąć swoje podwoje i przejść na model nauczania zdalnego.

STATYSTYKA NR 3: 32% studentów twierdzi, że woli korzystać z internetowego narzędzia do planowania spotkań, aby umawiać się na konsultacje z wykładowcami.

To całkiem spory odsetek studentów, którzy chcieliby zautomatyzować proces ustalania godzin dyżurów. To ma sens, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę inną statystykę, o której wspomniałem wcześniej (65 procent studentów korzysta codziennie z 6–15 narzędzi cyfrowych lub aplikacji).

Narzędzie do planowania online może zautomatyzować tak wiele aspektów tego procesu, pozwalając wszystkim zaangażowanym skupić się na swojej pracy (niezależnie od tego, czy chodzi o wykonywanie zadań, przygotowywanie się do egzaminów, programy nauczania, formalności administracyjne czy budżety wydziałów). Jak wynika z naszego badania, studenci już teraz wierzą w potencjał technologii, która sprawia, że nauka staje się bardziej elastyczna, poprawia współpracę z innymi studentami, zwiększa dostęp do wykładowców i kadry naukowej, a także podnosi ich ogólną wydajność. Ponadto studenci nie będą musieli czekać całych dni, aby uzyskać indywidualną rozmowę z wykładowcą w celu uzyskania informacji zwrotnej na temat zadań, wskazówek akademickich i porad dotyczących kariery. Wykładowcy, którzy wykorzystują technologie, również zauważą, że ich czas wystarcza na więcej. Bardzo łatwo jest zagubić się w morzu wykładów, zajęć grupowych, dyżurów, spotkań administracyjnych, przygotowań do zajęć, sprawdzania prac i uczestnictwa w wydarzeniach uczelnianych. Tak właśnie wygląda życie wykładowcy. Planowanie i rezerwowanie przedziałów czasowych w kalendarzu pomoże chronić Twój czas przed innymi obowiązkami. Pozwoli to również ograniczyć zmęczenie podejmowaniem decyzji To bardzo częsty skutek dostosowywania się do nowych, nieoczekiwanych zadań.

STATYSTYKA NR 4: 66% wykładowców nadal trzyma się przestarzałych metod i wykorzystuje pocztę elektroniczną lub informacje zawarte w sylabusie do ustalania godzin przyjęć.

Godziny przyjęć są nieodłącznym elementem życia studenckiego na uczelniach wyższych. Zachęca się wykładowców do organizowania osobistych (a obecnie także wirtualnych) godzin przyjęć, co pozwala nawiązywać kontakt ze studentami poza salą wykładową, budować bliższe relacje oraz być bardziej dostępnym w razie pytań, uwag i potrzebnych wskazówek.

Jeśli jesteś naukowcem o praktycznym podejściu, takim jak Simon Tarr, profesor sztuki mediów i dyrektor studiów licencjackich na Uniwersytet Karoliny Południowej, kilka godzin tygodniowo to nie zawsze wystarczająco dużo czasu, by zapewnić studentom potrzebne im wsparcie. Niezależnie od tego, czy planujesz warsztaty, sesje informacyjne czy grupowe omówienia prac, ustalanie terminów konsultacji ze studentami może okazać się długim i nieefektywnym procesem.

Według profesora Tarra: „Pracownicy naukowi są tak naprawdę idealnym przykładem osób, dla których aplikacja Doodle jest stworzona, ponieważ gdyby wszyscy pracowali w systemie od 9 do 17, wystarczyłoby po prostu zsynchronizować arkusze kalkulacyjne w Excelu lub kalendarze w Exchange”.

Pamiętacie tę wcześniejszą statystykę – że 32 procent studentów woli korzystać z internetowego narzędzia do planowania spotkań, aby umawiać się na konsultacje z wykładowcami? Okazuje się jednak, że większość wykładowców nie jest zbyt przyzwyczajona do korzystania z technologii cyfrowych. Tylko 17 procent wykładowców korzysta z internetowego narzędzia do planowania spotkań, aby uzgadniać terminy konsultacji ze studentami.

To spora rozbieżność między potrzebami studentów a tym, jak te potrzeby są faktycznie zaspokajane. Co ważniejsze, to dla was, jako nauczycieli, okazja, by podjąć niezbędne kroki w celu unowocześnienia tradycyjnego systemu konsultacji. Wynika z tego jasne rozwiązanie: czas zamienić ręczną listę zapisów na narzędzie do zapisów online.

Istnieje kilka rodzajów narzędzi do rejestracji online, które mogą sprawdzić się w tym kontekście, m.in.:

Doodle: Nasze narzędzie do planowania pozwala w łatwy i intuicyjny sposób ustalać terminy w kalendarzu na godziny przyjęć, dzięki czemu można szybko umawiać spotkania ze studentami, wykładowcami i pracownikami administracji. Ten artykuł na stronie StreamingProfessor krok po kroku przeprowadza użytkownika przez praktyczny proces zapisywania się na konsultacje.

OpenScholar: Zapisy na konsultacje są określane jako Wydarzenia.

Płótno: Skorzystaj z narzędzia „Kalendarz zajęć” w platformie Canvas, aby umożliwić studentom zapisanym na kursy rejestrację online.

Office 365: Jeśli jeszcze nie jesteś gotowy, żeby całkowicie przejść na cyfrowy system zapisów na dyżury, możesz stworzyć formularz dostępny online za pomocą programu Microsoft Excel. Nie jest to najskuteczniejsze rozwiązanie, ale na pewno lepsze niż wywieszanie papierowej listy zapisów na drzwiach biura.

STATYSTYKA NR 5: 83% studentów uważa, że ich wykładowcy powinni częściej korzystać z technologii w swojej codziennej pracy.

Jak wyjaśniłem wcześniej, znaczna część wykładowców nadal korzysta z przestarzałych metod (tj. poczty elektronicznej lub wykazu w sylabusie) do ogłaszania i koordynowania godzin przyjęć. Natomiast internetowe narzędzia do planowania spotkań są wykorzystywane znacznie rzadziej.

Dlaczego tak się dzieje? Być może wynika to z tego, że rada nadzorcza lub kierownictwo szkoły nie rozumie w pełni możliwości narzędzi do planowania spotkań online. A może nikt nie oszacował ilości czasu i kosztów związanych z korzystaniem z metod tradycyjnych, takich jak e-maile czy listy zapisów na godziny przyjęć? Rzecz w tym, że z opowieści naszych klientów z uczelni wiem, iż Doodle pozwoliło nauczycielom zaoszczędzić tysiące dolarów i miesiące czasu (który mogą teraz poświęcić na swoją rolę jako nauczycieli).

Może to również wynikać z faktu, że narzędzia do planowania nie są postrzegane jako niezbędne do codziennego funkcjonowania szkoły. Przypuszczam, że może to mieć związek z postrzeganymi kosztami takich narzędzi. Z narzędzi do planowania można korzystać za darmo lub za bardzo niewielką opłatą, uzyskując przy tym szereg dodatkowych funkcji. Niestety, z powodu błędnego przekonania, że internetowe narzędzia do planowania są zbyt drogie, wielu dyrektorów szkół może obawiać się, że nie uda im się uzyskać zgody na budżet od przełożonych. W związku z tym mogą nawet nie rozważać możliwości skorzystania z internetowych narzędzi do planowania.

Aby uzyskać więcej danych statystycznych i spostrzeżeń, pobierz pełną wersję naszego badania pt. „Zarządzanie czasem w edukacji”.