5 Estatísticas que comprovam o papel e o valor da tecnologia na educação

O mundo acadêmico tem sido tradicionalmente lento a abraçar a tecnologia. Isto não é uma grande notícia para ninguém. As instituições acadêmicas têm suas próprias formas de fazer as coisas e têm trabalhado durante décadas. Se não está quebrado, por que consertá-lo, certo? Não necessariamente.

A tecnologia tem tantos benefícios, como já vimos em outros setores. No setor da educação, em particular, a tecnologia pode tornar a vida dos estudantes, professores, professores, membros do corpo docente, administradores e pessoal de apoio muito mais fácil. Para um, ela pode ser tremendamente útil na administração de seu tempo, que para tantos educadores é altamente valorizada e muitas vezes limitada. Foi o que encontramos em nosso estudo de pesquisa, onde pesquisamos 1.109 estudantes universitários e universitários dos EUA.

Para consolidar ainda mais a importância da tecnologia e o papel que ela desempenha na experiência de aprendizagem, aqui está uma lista de cinco estatísticas que a mostrarão.

STAT #1: 65% dos estudantes universitários dos EUA usam entre 6-15 ferramentas e aplicativos digitais diariamente.

De acordo com nosso estudo "Time Management in Education", 65% das faculdades e universidades utilizam entre seis e 15 ferramentas e aplicativos digitais diariamente. Quando se trata dos tipos de aplicativos utilizados, o gerenciamento de e-mail (59%), comunicação e colaboração (56%), gerenciamento de documentos (56%), videoconferência (48%) e gerenciamento de programação/calendário (47%) estavam no topo da lista.

O que isso nos diz? Para um, ele diz que a maioria dos estudantes são nativos digitais. Eles estão colados a seus dispositivos móveis, verificam as mídias sociais várias vezes ao dia, usam mais de 15 aplicativos diariamente e consomem conteúdo digitalmente, sempre que possível.

Os resultados de nosso estudo corroboram ainda mais este fato. Quando perguntamos aos estudantes como eles organizam as sessões de estudo, quase metade (46%) disse que eles enviam mensagens de grupo através de mídias sociais e/ou aplicativos de texto. Isto não é tão surpreendente considerando o fato de que 44% dos Gen Z (estudantes) fazem check in nas mídias sociais pelo menos de hora em hora, com 7% de check in com mais freqüência do que a cada 15 minutos.

Isso soa bem.

STAT #2: 55% dos estudantes universitários e universitários americanos dizem que a tecnologia torna o aprendizado mais flexível e conveniente.

Como muitos alunos voltam à escola para o semestre do outono (seja fisicamente no campus ou por meio de aulas virtuais), o corpo docente e o pessoal estão enfrentando uma série de obstáculos.

Como você pode manter os alunos motivados a aprender em um ambiente on-line? Como você pode manter as ausências em sala de aula no mínimo? Como você pode se manter no topo das tarefas e processos administrativos para não perturbar a experiência de aprendizagem? Como você pode reservar um tempo individual com seus alunos de maneira rápida e eficiente? Como você pode orientar seus alunos para a excelência acadêmica e ajudá-los a se preparar para o futuro?

Muito disso pode ser viabilizado com a tecnologia. Por exemplo, usando uma ferramenta de programação on-line que se integra com o software de videoconferência Zoom pode tirar o incômodo de coordenar aulas on-line. Ele também pode evitar que o falso passe comum de links Zoom ausentes do calendário convide (e notar um minuto antes de a aula ser iniciada). Todos nós já passamos por isso.

Portanto, ter uma ferramenta de programação que funciona em conjunto com o Zoom certamente torna o aprendizado mais flexível e conveniente. Isso é algo que todos precisam agora mesmo em meio à COVID-19, quando a situação muda diariamente e tantas escolas tiveram que fechar suas portas e girar para um modelo de aprendizado remoto.

STAT #3: 32% dos estudantes dizem preferir usar uma ferramenta de agendamento on-line para reservar horas de escritório com seus professores.

Essa é uma porcentagem saudável de estudantes com o desejo de automatizar o processo de configuração do horário comercial. Faz sentido, especialmente quando se olha para a outra estatística que mencionei anteriormente (65% dos estudantes usam entre 6-15 ferramentas/apoios digitais diariamente).

(https://doodle.com/en/product/polls/) pode automatizar tantos aspectos do processo, permitindo que todos os envolvidos se concentrem em seu trabalho (seja completando tarefas, estudando para exames, currículos de classe, papelada administrativa ou orçamentos de departamento). E como nosso estudo revela, os estudantes já acreditam no poder da tecnologia para tornar o aprendizado mais flexível, melhorar a colaboração com colegas estudantes, aumentar o acesso a professores e corpo docente, bem como aumentar sua produtividade geral. Além disso, os estudantes não terão que esperar dias para obter qualidade um a um com seus professores para receber feedback sobre as tarefas, orientação acadêmica e conselhos de carreira. Os membros do corpo docente que adotam a tecnologia também verão seu tempo alongar-se ainda mais. Pode ser tão fácil se perder em um mar de palestras, grupos, horário comercial, reuniões administrativas, preparação das aulas, marcação de trabalhos e participação em eventos escolares. Essa é apenas a vida de um membro do corpo docente. Programar e bloquear as faixas horárias em seus calendários ajudará a proteger seu tempo de outras demandas. Isto também reduzirá o cansaço da decisão que é um resultado tão comum de adaptação a novas e inesperadas tarefas.

STAT #4: 66% dos professores ainda se agarram a métodos ultrapassados e usam listas de e-mail ou de programas de estudo para coordenar seu horário de expediente.

O horário de expediente é uma das principais experiências da faculdade e da universidade. Os professores são encorajados a realizar pessoalmente (e agora virtual) o horário de expediente como forma de se conectar com os estudantes fora da sala de aula, forjando relacionamentos mais próximos e sendo mais acessíveis para perguntas, feedback e orientação.

Se você é um acadêmico prático como Simon Tarr, Professor de Artes de Mídia e Diretor de Estudos de Graduação da Universidade da Carolina do Sul, algumas horas por semana nem sempre é tempo suficiente para oferecer aos seus alunos o apoio de que eles precisam. Se você estiver agendando workshops, sessões de feedback ou críticas em grupo, o horário de expediente com os estudantes pode acabar sendo um processo longo e ineficiente.

Segundo o professor Tarr, "Os acadêmicos são realmente como os filhos do cartaz do tipo de pessoa para quem Doodle é perfeito porque se todos têm os mesmos 9 a 5, então tudo o que você tem que fazer é apenas fazer malhas Excel ou calendários de troca de malhas".

Lembra-se que o estatuto anterior - 32% dos estudantes preferem usar uma ferramenta de agendamento/indicação online para reservar horas de escritório com os professores? Bem, a maioria dos professores não é tão digitalmente inclinada, afinal de contas. Apenas 17% dos professores usam uma ferramenta de agendamento online para coordenar seu horário de trabalho com seus alunos.

Essa é uma grande discrepância entre as necessidades dos estudantes e como essas necessidades estão sendo realmente atendidas. Mais importante ainda, é uma oportunidade para vocês, como educadores, tomarem as medidas necessárias para modernizar o tradicional horário de funcionamento do escritório. Isso nos deixa com uma solução clara: é hora de fazer a transição da folha de inscrição manual para uma ferramenta de inscrição on-line.

Há vários tipos de ferramentas de inscrição on-line que podem funcionar neste contexto, inclusive:

Doodle:

OpenScholar: As inscrições para as horas de expediente são referidas como As inscrições para as horas de expediente são referidas como Eventos

Canvas: Use a ferramenta Calendar Scheduler dentro da Canvas para permitir inscrições on-line para alunos matriculados em cursos.

Office 365*: Se você ainda não estiver pronto para digitalizar totalmente o horário de expediente, você pode criar um formulário acessível pela web usando o Microsoft Excel. Este não é o processo mais eficaz, mas certamente é melhor do que colocar uma folha de inscrição física na porta do escritório.

STAT #5: 83% dos estudantes pensam que seus professores devem usar mais a tecnologia em seu dia-a-dia de trabalho.

Como expliquei anteriormente, uma boa parte dos professores ainda está usando métodos antiquados (ou seja, e-mail ou lista de programas de estudo) para anunciar e coordenar o horário de expediente. Em contraste, as ferramentas de agendamento on-line são usadas com muito menos freqüência.

Por que este é o caso? Talvez seja porque a diretoria ou a administração da escola não entende realmente o escopo total das capacidades das ferramentas de agendamento on-line. Pode ser porque ninguém quantificou a quantidade de tempo e custos associados ao uso de métodos analógicos, como e-mail ou folhas de registro de horas de expediente? O que acontece é que, sei pelas histórias de nossos clientes universitários, que a Doodle poupou aos educadores milhares de dólares e meses de tempo (que eles podem se concentrar novamente em seu papel de educadores).

Também poderia ter a ver com o fato de que as ferramentas de programação não são consideradas vitais para o funcionamento diário da escola. Espero que isto possa ter algo a ver com os custos percebidos de tais ferramentas. As ferramentas de agendamento podem ser usadas gratuitamente, ou por um custo muito baixo com uma série de recursos adicionais. Infelizmente, por causa de um conceito errado de que as ferramentas de agendamento on-line são muito caras, muitos administradores escolares podem se preocupar que não conseguirão a aprovação do orçamento a partir dos altos escalões. E assim, eles podem não se preocupar nem mesmo em considerar as ferramentas de agendamento on-line.

Para obter mais estatísticas e insights, baixe nosso estudo completo de pesquisa "Gerenciamento de Tempo na Educação".