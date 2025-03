5 statistikker, der beviser teknologiens rolle og værdi i undervisningen

Den akademiske verden har traditionelt været langsom til at tage teknologien til sig. Dette er ikke nogen stor nyhed for nogen. Akademiske institutioner har deres egne måder at gøre tingene på, og de har fungeret i årtier. Hvis det ikke er gået i stykker, hvorfor så lave det, ikke sandt? Ikke nødvendigvis.

Teknologi har så mange fordele, som vi har set det i andre brancher. Især i uddannelsessektoren kan teknologi gøre livet for studerende, lærere, professorer, fakultetsmedlemmer, administratorer og hjælpepersonale meget lettere. For det første kan den være enormt nyttig til at administrere sin tid, som for mange undervisere er meget værdifuld og ofte begrænset. Det er det, vi fandt i vores undersøgelse, hvor vi spurgte 1.109 amerikanske universitetsstuderende.

For yderligere at cementere, hvor vigtig teknologien er og hvilken rolle den spiller i læringsoplevelsen, er her en liste med fem statistikker, der viser det.

STAT #1: 65 % af de amerikanske universitetsstuderende bruger dagligt mellem 6-15 digitale værktøjer og apps.

Ifølge vores undersøgelse "Time Management in Education" bruger 65 procent af colleges og universiteter mellem seks og 15 digitale værktøjer og apps dagligt. Når det gælder de typer apps, der anvendes, ligger e-mail-håndtering (59 procent), kommunikation og samarbejde (56 procent), dokumenthåndtering (56 procent), videokonferencer (48 procent) og planlægning/kalenderhåndtering (47 procent) øverst på listen.

Hvad fortæller dette os? For det første siger det, at et flertal af de studerende er digitalt indfødte. De er limet til deres mobile enheder, tjekker sociale medier flere gange om dagen, bruger op mod 15+ apps dagligt og forbruger indhold digitalt, når det er muligt.

Resultaterne fra vores undersøgelse understøtter dette yderligere. Da vi spurgte de studerende, hvordan de organiserer deres studiesessioner, svarede næsten halvdelen (46 procent), at de sender gruppemeddelelser via sociale medier og/eller sms-apps. Dette er ikke så overraskende i betragtning af, at 44 procent af Gen Z (studerende) tjekker ind på sociale medier mindst hver time, og 7 procent tjekker ind oftere end hvert 15. minut.

Det lyder nogenlunde rigtigt.

STAT #2: 55 % af de amerikanske universitetsstuderende siger, at teknologi gør læring mere fleksibel og praktisk.

Mens mange studerende vender tilbage til efterårssemestret (enten fysisk tilbage på campus eller via virtuelle klasser), står fakultetet og personalet over for en række forhindringer.

Hvordan kan man holde de studerende motiveret til at lære i et online-miljø? Hvordan kan man holde fraværet fra undervisningen på et minimum? Hvordan kan man holde styr på administrative opgaver og processer, så læringsoplevelsen ikke forstyrres? Hvordan kan du hurtigt og effektivt få booket tid til individuelle samtaler med dine elever? Hvordan kan du vejlede dine elever til akademisk topkvalitet og hjælpe dem med at forberede sig på fremtiden?

Meget af dette kan gøres muligt med teknologi. For eksempel kan man ved at bruge et onlineplanlægningsværktøj, der integreres med videokonferencesoftwaren Zoom fjerne besværet med at koordinere onlineundervisning. Det kan også forhindre den almindelige fejltagelse at glemme Zoom-links i kalenderinvitationer (og opdage det et minut før timen er sat til at starte). Vi har alle været der.

Så et planlægningsværktøj, der fungerer sammen med Zoom, gør helt sikkert læring mere fleksibel og praktisk. Det er noget, som alle har brug for lige nu midt i COVID-19, hvor situationen ændrer sig dagligt, og hvor så mange skoler har været nødt til at lukke deres døre og skifte til en fjernundervisningsmodel.

STAT #3: 32 % af de studerende siger, at de foretrækker at bruge et online planlægningsværktøj til at bestille kontortid hos deres professorer.

Det er en stor procentdel af de studerende, der ønsker at automatisere oprettelsen af kontortid. Det giver god mening, især når man ser på den anden statistik, jeg nævnte tidligere (65 % af de studerende bruger mellem 6-15 digitale værktøjer/apps dagligt).

Et online planlægningsværktøj kan automatisere så mange aspekter af processen, så alle involverede kan fokusere på deres arbejde (det være sig opgaver, eksamensstudier, læseplaner, administrativt papirarbejde eller afdelingsbudgetter). Og som vores undersøgelse viser, tror de studerende allerede på teknologiens evne til at gøre læring mere fleksibel, forbedre samarbejdet med andre studerende, øge adgangen til professorer og fakultetet samt øge deres generelle produktivitet. Desuden behøver de studerende ikke længere at vente i dagevis på at få kvalitetstid med deres professorer for at få feedback på opgaver, akademisk vejledning og karriererådgivning. Fakultetsmedlemmer, der tager teknologien til sig, vil også opleve, at deres tid bliver længere. Det kan være så let at fortabe sig i et hav af forelæsninger, grupper, kontortid, administrative møder, forberedelse af undervisningen, bedømmelse af opgaver og deltagelse i skolearrangementer. Det er bare livet som underviser. Hvis du planlægger og blokerer tidsrum i dine kalendere, kan du beskytte din tid mod andre krav. Det vil også mindske den beslutningstræthed, som er et så almindeligt resultat af at tilpasse sig nye, uventede opgaver.

STAT #4: 66 % af professorerne holder stadig fast ved forældede metoder og bruger e-mail eller pensumlister til at koordinere deres kontortid.

Kontortid er en fast bestanddel af universitets- og universitetsoplevelsen. Professorer opfordres til at holde personlige (og nu virtuelle) kontortider som en måde at komme i kontakt med de studerende uden for klasseværelset på, skabe tættere relationer og være mere tilgængelige for spørgsmål, feedback og vejledning.

Hvis du er en praktisk akademiker som Simon Tarr, professor i mediekunst og direktør for bacheloruddannelser på University of South Carolina, er et par timer om ugen ikke altid nok til at give dine studerende den støtte, de har brug for. Uanset om du planlægger workshops, feedback-sessioner eller gruppekritik, kan det ende med at blive en lang og ineffektiv proces at planlægge kontortid med de studerende.

Ifølge professor Tarr: "Akademikere er virkelig som plakatbørn for den type person, som Doodle er perfekt til, for hvis alle har den samme 9 til 5-tjeneste, så er det eneste, du skal gøre, bare at sammenflette Excel- eller Exchange-kalendere."

Kan du huske den tidligere statistik - 32 procent af de studerende foretrækker at bruge et online planlægnings-/aftaleværktøj til at bestille kontortid hos professorer? Nå, men det viser sig, at de fleste professorer ikke er så digitalt indstillet. Kun 17 procent af professorerne bruger et online planlægningsværktøj til at koordinere deres kontortid med deres studerende.

Det er en stor diskrepans mellem de studerendes behov og den måde, hvorpå disse behov rent faktisk bliver opfyldt. Hvad vigtigere er, er det en mulighed for dig som underviser til at tage de nødvendige skridt til at modernisere den traditionelle opsætning af kontortid. Det efterlader os med en klar løsning: Det er på tide at overgå fra det manuelle tilmeldingsark til et online tilmeldingsværktøj.

Der findes flere typer af online tilmeldingsværktøjer, der kan fungere i denne sammenhæng, bl.a:

Doodle:

OpenScholar: Office hour signups kaldes Office hour signups kaldes Events

Canvas: Brug kalenderplanlægningsværktøjet i Canvas til at aktivere online tilmeldinger for studerende, der er tilmeldt kurser.

Office 365: Hvis du stadig ikke er klar til at digitalisere opsætningen af kontortid fuldt ud, kan du oprette en webtilgængelig formular ved hjælp af Microsoft Excel. Dette er ikke den mest effektive proces, men det er helt sikkert bedre end at hænge et fysisk tilmeldingsark op ad døren til kontoret.

STAT #5: 83 % af de studerende mener, at deres professorer bør bruge teknologi mere i deres daglige arbejde.

Som jeg forklarede tidligere, bruger en stor del af professorerne stadig forældede metoder (f.eks. e-mail eller pensumlister) til at annoncere og koordinere kontortid. Derimod anvendes onlineplanlægningsværktøjer langt sjældnere.

Hvorfor er dette tilfældet? Måske er det fordi skolens bestyrelse eller administration ikke rigtig forstår det fulde omfang af onlineplanlægningsværktøjernes muligheder. Kan det være fordi ingen har kvantificeret den tid og de omkostninger, der er forbundet med at bruge analoge metoder som e-mail eller tilmeldingsark til kontortid? Sagen er den, at jeg ved fra historier fra vores universitetskunder, at Doodle har sparet undervisere for tusindvis af dollars og måneder af tid (som de kan fokusere tilbage på deres rolle som undervisere).

Det kan også have noget at gøre med, at planlægningsværktøjer ikke anses for at være afgørende for den daglige drift af skolen. Jeg forventer, at det kan have noget at gøre med de opfattede omkostninger ved sådanne værktøjer. Skemalægningsværktøjer kan bruges gratis eller til en meget lav pris med et væld af ekstra funktioner. Det er desværre sådan, at mange skoleledere på grund af en misforståelse om, at onlineplanlægningsværktøjer er for dyre, måske frygter, at de ikke vil kunne få budgetgodkendelse fra de højere instanser. Og derfor vil de måske ikke engang overveje online planlægningsværktøjer.

Hvis du vil have mere statistik og indsigt, kan du downloade hele vores undersøgelse "Time Management in Education".