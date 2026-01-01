बैठकों की स्थिति रिपोर्ट 2023

मीटिंग्स जीवन का एक तरीका हैं। चाहे आप जीविकोपार्जन के लिए कुछ भी करें, यह संभव नहीं कि आप अपने करियर में बिना मीटिंग्स के गुज़रें। चाहे वह एक साप्ताहिक बैठक , कैच-अप या, हाल ही में, वर्चुअल सभाएँ - उनसे बचना लगभग असंभव है।

दुनिया के सबसे पसंदीदा शेड्यूलिंग टूल्स में से एक के रूप में, Doodle हर दिन लाखों लोगों को मिलने के लिए एक आदर्श समय खोजने में मदद करता है।

Doodle पर आने वाले 70 प्रतिशत से अधिक उपयोगकर्ता अपने पेशेवर कार्य जीवन में सहायता के लिए आते हैं। इस समूह में उद्यमी, नेता और कार्यकारी सहायक प्रमुख रूप से शामिल हैं।

ये लोग मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका और यूरोप में आधारित थे - साथ ही दुनिया के अन्य हिस्सों में कुछ चुनिंदा स्थानों पर भी।

इसे ध्यान में रखते हुए, हमने इस रिपोर्ट के निष्कर्ष संकलित करने के लिए इन उपयोगकर्ताओं में से ढाई हजार का सर्वेक्षण किया। हमारे विश्लेषण को ज़्यूरिख़ विश्वविद्यालय ऑफ़ एप्लाइड साइंसेज़ के अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान स्कूल द्वारा समर्थन प्राप्त हुआ है।

निम्नलिखित रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों का परीक्षण सांख्यिकीय रूप से किया गया, जिसमें मुख्य रूप से काई-स्क्वायर परीक्षणों का उपयोग किया गया। प्रस्तुत किए गए सभी परिणाम महत्वपूर्ण हैं। इस रिपोर्ट को और अधिक पाठक-अनुकूल बनाने के लिए, हमने आँकड़े प्रदान करने से परहेज किया है, हालाँकि वे उपलब्ध हैं। तो, आइए यह पता लगाएं कि 2023 में बैठकों की दुनिया में क्या हो रहा है।

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वैश्विक रुझान

जहाँ हमने COVID-19 महामारी के दौरान बैठक शैलियों के विलय को देखा था, वहाँ अब उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच एक बढ़ती हुई भिन्नता प्रतीत होती है। आइए इसे समझते हैं।

अग्रिम योजना:

उत्तरी अमेरिका में आधे से अधिक बैठकें (55 प्रतिशत) एक सप्ताह से एक महीने पहले आयोजित की जाती हैं। इसके विपरीत, यूरोप में यह आंकड़ा 40 प्रतिशत है।

लगभग आधी (46 प्रतिशत) सभी यूरोपीय बैठकें एक महीने से अधिक पहले आयोजित की जाती हैं।

प्रतिभागी:

यूरोप और उत्तरी अमेरिका सबसे लोकप्रिय बैठक आकार की सीमा पर एकमत हैं।

छह से दस लोगों ने उत्तरी अमेरिका में बुक की गई सभी बैठकों का 43 प्रतिशत हिस्सा बनाया। यूरोप में यह संख्या लगभग समान, 42 प्रतिशत थी।

तीन या उससे अधिक प्रतिभागियों वाली समूह बैठकें दुनिया भर में होने वाली बैठकों का सबसे बड़ा हिस्सा थीं, और उन्होंने एक-एक करके होने वाली बैठकों को पीछे छोड़ दिया।

शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि COVID-19 के बाद कामकाज की आदतें अधिक 'सामान्य' हो गई हैं।

महामारी के दौरान जब कई लोगों को घर से काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो हमने लोगों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य चेक-इन और वर्चुअल कैच-अप जैसी चीजों का प्रबंध करने में एक उल्लेखनीय वृद्धि देखी, जो एक-एक करके होती थीं, क्योंकि वे व्यक्तिगत रूप से ऐसा नहीं कर सकते थे।

मीटिंग प्रतिबंधों के तेज़ी से एक धुंधली याद बनते जाने के साथ, एक-एक करके होने वाले कार्यक्रम महामारी से पहले के स्तर पर लौट रहे हैं।

अवधि:

उत्तरी अमेरिका में, आधे से अधिक (55 प्रतिशत) बैठकें 30 मिनट से एक घंटे तक की थीं। 40 प्रतिशत बैठकें एक घंटे से अधिक लंबी थीं।

इसके विपरीत, यूरोप में लगभग दो-तिहाई (67 प्रतिशत) बैठकें एक घंटे से अधिक समय तक चलीं। 30 मिनट से एक घंटे तक की अवधि दूसरी सबसे लोकप्रिय अवधि थी, जो बैठकों का लगभग 29 प्रतिशत हिस्सा थी।

स्थान:

हाल के वर्षों के रुझान का अनुसरण करते हुए, आभासी बैठकें अभी भी उत्तरी अमेरिका में इकट्ठा होने का सबसे आम रूप हैं।

वहाँ 42 प्रतिशत बैठकें केवल ऑनलाइन हुईं। हाइब्रिड बैठकें (जहाँ लोग व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे और कुछ लोग कॉल करके जुड़ रहे थे) 38 प्रतिशत के साथ दूसरी सबसे लोकप्रिय थीं।

यूरोप में कोविड-पूर्व की स्थिति में तेज़ी से वापसी हुई है।

व्यक्तिगत बैठकें सबसे आम थीं और सभी बैठकों का लगभग आधा हिस्सा (44 प्रतिशत) इन्हीं का था। एक चौथाई बैठकें हाइब्रिड थीं और केवल लगभग एक पांचवां हिस्सा (21 प्रतिशत) पूरी तरह से ऑनलाइन हुईं।

इन सभी प्रारूपों के अब सामान्य हो जाने के साथ, Doodle इस नई मिली दुनिया को नेविगेट करने में मदद करता है। अनुसूचीकरण जटिलता

आप शायद उन लोगों में से एक हैं जो ऑनलाइन और व्यक्तिगत बैठकों को संयोजित करने की सोच रहे हैं। उदाहरण के लिए, आप चाहते हैं कि विदेश में स्थित आपके सहकर्मी कंपनी के कार्यक्रमों में शामिल हों। ग्रुप पोल इसे आसान बनाते हैं।

वे उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, अधिक लागत-कुशल हो सकते हैं, व्यवसायों को पर्यावरण-अनुकूल लक्ष्य प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं और व्यवसाय में सभी को आसानी से एक ही पृष्ठ पर ला सकते हैं।

सबसे अधिक बैठकें कौन आयोजित करता है?

समय-निर्धारण शायद हमें पसंद न हो, लेकिन यह ऐसा काम है जिसे हमें सभी को करना ही पड़ता है। हम यह पता लगाने में सक्षम हुए हैं कि कौन सबसे अधिक बैठकें आयोजित कर रहा है।

हमारे सर्वेक्षण में, हमने कार्यकारी सहायकों, उद्यमियों और व्यापारिक नेताओं से बात की।

कार्यकारी सहायक आमतौर पर बड़ी बैठकों का आयोजन करते थे। उन्होंने जो सभी कार्यक्रम आयोजित किए, उनमें से 28 प्रतिशत कार्यक्रम 10 से अधिक लोगों के लिए थे।

इसे उद्यमियों से तुलना करें जहाँ उन्होंने बुक की गई बैठकों में से केवल 16 प्रतिशत ही 10 से अधिक लोगों के लिए थीं।

प्रशासकों (50 प्रतिशत) और व्यापारिक नेताओं (56 प्रतिशत) द्वारा बुक की गई अधिकांश बैठकें एक सप्ताह से अधिक पहले आयोजित की गई थीं।

इसके विपरीत, उद्यमी छह दिन से कम की सूचना पर बहुत अधिक बैठकें बुक करते हैं (35 प्रतिशत), जबकि प्रशासक इसी अवधि में केवल लगभग 19 प्रतिशत बैठकें बुक करते हैं।

कुछ ही मिनटों में मिलें Doodle खाते से आप कार्यक्रमों का आयोजन जल्दी और पूरी तरह से मुफ्त में कर सकते हैं।

कुछ रोचक बैठक तथ्य

बैठकों के आयोजन के स्थान और आयोजकों से एक कदम पीछे हटकर, यहाँ बैठकों की दुनिया में कुछ दिलचस्प रुझान हैं।

जितनी देर से निमंत्रण दिया जाता है, बैठक उतनी ही कम देर तक चलती है।

यदि लोगों को एक महीने से अधिक पहले आमंत्रित किया जाता है, तो बैठकें अक्सर एक घंटे से अधिक चलती हैं, जबकि यदि उन्हें एक सप्ताह के भीतर आमंत्रित किया जाता है, तो बैठकें अधिकतर 30 से 60 मिनट के बीच चलती हैं।

बैठक जितनी लंबी होगी, उतनी ही अधिक संभावना है कि वह किसी भौतिक स्थान पर आयोजित होगी।

एक घंटे से अधिक लंबी बैठकों में से 63 प्रतिशत बैठकें ऑनसाइट हुईं। इसकी तुलना में, ऑनलाइन बैठकों में से आधे से अधिक (56 प्रतिशत) बैठकें 30 मिनट से एक घंटे के बीच थीं।

जितने अधिक लोग बैठक में शामिल होते हैं, वह उतनी ही लंबी चलती है।

जब केवल दो लोग मिलते थे, तो केवल 15 प्रतिशत बैठकें एक घंटे से अधिक चलती थीं। जब 10 से अधिक लोग शामिल होते थे, तो 64 प्रतिशत बैठकें 60 मिनट से अधिक चलती थीं।

शेड्यूलिंग उपकरण सभी प्रकार की बैठकों को शेड्यूल करना आसान बनाते हैं।

हाइब्रिड बैठक के 44 प्रतिशत और ऑनलाइन बैठक के 38 प्रतिशत आयोजकों ने समय खोजने और निर्धारित करने के लिए Doodle का उपयोग किया।

यह बड़ी बैठकों में भी मददगार साबित हुआ। पाँच या उससे अधिक लोगों की उपस्थिति वाली 68 प्रतिशत बैठकों ने आयोजन के समन्वय के लिए Doodle का उपयोग किया।

हर कोई AI की बात कर रहा है…ऑटोमेशन कहाँ आती है?

इस साल तकनीक की समय-सारिणी के बारे में बात करना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर ध्यान न देना गलत होगा।

2023 इस बात के लिए उल्लेखनीय रहा है कि एआई कितनी तेजी से और प्रमुख रूप से उभरा है। बेशक, यह अलग-थलग नहीं है और इसने हमारे कामकाजी जीवन को आसान बनाने वाली कई चीज़ों को धुंधला कर दिया है।

मुख्य रूप से, एआई ने हमें पहले से कहीं अधिक स्वचालन का उपयोग करने में सक्षम बनाया है।

कठिन व्यावसायिक निर्णय लेने से लेकर सामग्री कैलेंडर बनाने तक, ऐसे कार्य जिन्हें पहले घंटों या दिनों लग जाते थे, अब समय के एक छोटे से हिस्से में किए जा सकते हैं।

इसने दूर से काम करना और भी आसान बना दिया है। आइए इसे शेड्यूलिंग के दृष्टिकोण से देखें। यदि आप अपना कैलेंडर स्वचालित कर सकते हैं, तो आप अधिक महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अपनी उत्पादकता को अनुकूलित कर सकते हैं।

हालाँकि ऑटोमेशन तभी मददगार होता है जब आपका टूल साथ दे सके — और कई टीमें पाती हैं कि उनका कैलेंडर साथ नहीं दे पाता। यहाँ हैं 3 क्षण जब आपका कैलेंडर टूल अपर्याप्त हो जाता है , समन्वय-प्रधान विकास चरणों से लेकर उन एआई परियोजनाओं तक जिन्हें संरक्षित एकाग्रता समय की आवश्यकता होती है।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

जैसे-जैसे 2023 समाप्त हो रहा है, यह कहना उचित है कि हमारी बैठक संस्कृति लगातार बदल रही है।

आप मिलना चाहे किसी भी वजह से, चाहे वह पेशेवर हो या व्यक्तिगत, Doodle आसान बनाता है।

औसतन, ईमेल के माध्यम से मैन्युअल रूप से शेड्यूल करने की तुलना में आप प्रति सप्ताह 45 मिनट तक बचा सकते हैं।

तो आज ही इसे मुफ्त में आजमाएँ।