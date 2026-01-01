महामारी में करियर विकास

कर्मचारी किसी संगठन की जीवन रेखा होते हैं। वे प्रतिभा, विचार, सहयोग और नवाचार लाते हैं। जानें कि अलग तरह से काम करके आप इसे अपने लाभ के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।

संकट के समय में, जैसे कि इस समय हम सभी फंसे हुए हैं, कैरियर विकास आमतौर पर लोगों के दिमाग में यह आखिरी चीज़ होती है।

कर्मचारियों के लिए अपने करियर विकास और उन्नति के लक्ष्यों को उठाना डरावना लग सकता है। क्या होगा अगर उन्हें कृतघ्न समझ लिया जाए? क्या होगा अगर वे नाव हिला रहे हों और खुद को संभावित छंटनी की आग में डाल रहे हों? इसके ऊपर, प्रदर्शन की उम्मीदों को पूरा करने और अपने केपीआई हासिल करने की मांगें लगातार पृष्ठभूमि में मंडराती रहती हैं, जैसे कोई बुरी डेट। और यह भी न भूलें कि अत्यधिक दबाव ग्राहकों को खुश, संलग्न और वफादार रखेंबिंदु

व्यवसायों के लिए, जिनमें से अधिकांश मार्च से संकट मोड में हैं, संकट के समय करियर विकास को अक्सर किनारे रख दिया जाता है। कार्यकारी टीम के मन में सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है लागत में कटौती करना (जहाँ भी संभव हो), संचालन को सुव्यवस्थित करना और व्यवसाय को डूबने से बचाए रखना।

दोनों पक्ष – कर्मचारी और नियोक्ता – के पास इस तरह महसूस करने और ये निर्णय लेने के लिए वैध कारण हैं। लेकिन मैं इसके बिल्कुल विपरीत तर्क दूँगा। संकट के समय में ही करियर विकास और मार्गदर्शन के अवसर सबसे अधिक आवश्यक होते हैं।

करियर विकास पर कोरोनावायरस महामारी के प्रभाव को समझने के लिए, हमने अमेरिका में 1,000 से अधिक कर्मचारियों का सर्वेक्षण किया। जो हमने पाया वह आश्चर्यजनक, निराशाजनक और दिलचस्प था - हाँ, डेटा से इतनी सारी भावनाएँ निकलना वाकई आश्चर्यजनक है। लेकिन जब आप हमारे "महामारी में करियर विकास" शोध अध्ययन के निष्कर्षों और रुझानों में गहराई से उतरेंगे, तो आप समझेंगे कि हमारा क्या मतलब है।

6 आँकड़े जो आपको जानने चाहिए

1: 41% कर्मचारी कहते हैं कि महामारी के दौरान उनके करियर का विकास ठप हो गया है और 9% कहते हैं कि उनके करियर में पीछे हो गए हैं।

जब आप इन दो आंकड़ों को देखते हैं, तो वे एक काफी निराशाजनक तस्वीर पेश करते हैं। आइए इन दो आंकड़ों का विश्लेषण करें और देखें कि इनके पीछे क्या कारण हो सकते हैं।

कोरोनावायरस महामारी में छंटनी और बेरोजगारी एक दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता बन गई हैं। के अनुसार यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स से डेटा, अमेरिका की बेरोजगारी दर फरवरी 2020 में 3.8 प्रतिशत से बढ़कर मई 2020 में 13 प्रतिशत हो गई – जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के दौर में दर्ज की गई सबसे कम दरों में से एक थी। यह भी अनुमान है कि महामारी-प्रेरित छंटनी का 42 प्रतिशत स्थायी नौकरी की हानि होगी।

2: 49% कर्मचारी कहते हैं कि महामारी के दौरान करियर विकास, मार्गदर्शन और प्रशिक्षण की बहुत कमी है।

मार्गदर्शन के कई लाभ हैं। निरंतर मार्गदर्शन से करियर में अधिक सफलता मिल सकती है, जिसमें पदोन्नति, वेतन वृद्धि और सीखने के अवसर शामिल हैं। और मार्गदर्शन से केवल कर्मचारी ही लाभान्वित नहीं होते। जो संगठन मार्गदर्शन को अपनाते और प्रदान करते हैं, वे अधिक जुड़ाव, संतुष्टि, प्रतिधारण और ज्ञान-साझाकरण के स्तर देखते हैं।

तो, कर्मचारियों और संगठनों दोनों को मेंटरिंग से लाभ होने के साथ, मैं यह सोचे बिना नहीं रह सकता कि हमारे अध्ययन में 49 प्रतिशत उत्तरदाताओं को महामारी के दौरान अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त कोचिंग, प्रशिक्षण और मेंटरिंग नहीं मिल रही है, ऐसा वे क्यों महसूस करते हैं। यह स्पष्ट है कि कर्मचारियों की अपेक्षाओं और चाहतों और उनके नियोक्ताओं द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बीच एक अंतर है।

एक कर्मचारी के रूप में एक-से-एक बैठकें ये आपके करियर में सकारात्मक परिणाम लाने का एक शानदार तरीका हैं। ये बैठकें कर्मचारी और प्रबंधक दोनों को एक-दूसरे को बेहतर तरीके से जानने, नियमित संचार की लय स्थापित करने और पारस्परिक विश्वास बनाने में मदद कर सकती हैं। लेकिन दोनों पक्षों – कर्मचारी और प्रबंधक – की एक संयुक्त जिम्मेदारी है कि वे एक नियमित कार्यक्रम एक-से-एक बैठकों का

एक प्रबंधक और मार्गदर्शक के रूप में, आपकी जिम्मेदारियों में से एक यह है कि आप अपने कर्मचारियों (और मार्गदर्शित व्यक्तियों) के साथ नियमित रूप से एक-एक बैठकें करें। हम अनुशंसा करते हैं कि आप इन बैठकों को मासिक अंतराल पर रखें और इन्हें 30 मिनट तक सीमित रखें। इससे चर्चा में मार्गदर्शन और कोचिंग पर तीव्र ध्यान केंद्रित रहेगा, बजाय इसके कि चल रहे कार्यों और परियोजनाओं से संबंधित अन्य विषयों पर भटकने का। अन्य बैठकों में उन विषयों पर चर्चा की जा सकती है।

3: केवल 18% कर्मचारी कहते हैं कि उनका बॉस उनके साथ साप्ताहिक वीडियो कॉल पर एक-एक बैठक आयोजित करता है।

महामारी अभी भी पूरी तरह से जारी है, इसलिए कार्यस्थल पर गुणवत्तापूर्ण बातचीत में संलग्न होना विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गया है। एक ओर, आपके पास लाखों दूरस्थ कर्मचारी हैं जो उन दैनिक अंतःक्रियाओं और अनुभवों से वंचित हो गए हैं जिनका वे पहले आनंद लेते थे, जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक अलगाव, एकाकीपन और असंबद्धता उत्पन्न हुई है।

दूसरी ओर, कर्मचारी अब खुद को पहले से कहीं अधिक बैठकों में आमंत्रित होते और भाग लेते हुए पाते हैं। उदाहरण के लिए, Q2 2020 में, वर्चुअल एक-से-एक बैठकों की संख्या पिछली तिमाही की तुलना में 136 प्रतिशत बढ़ गई। अधिक बैठकों का मतलब है अधिक समय तक उपस्थित रहना और 'ऑन' रहना, जो कर्मचारियों पर पहले से ही महसूस हो रहे और सामना कर रहे दबावों को और बढ़ा देता है। यह सब बेहद थका देने वाला और ऊर्जा सोखने वाला है।

एक-से-एक बैठकें ये एक कर्मचारी के करियर विकास का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। ये बैठकें कर्मचारियों को उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों पर दिशा, उनके पेशेवर लक्ष्यों पर मार्गदर्शन, परियोजनाओं पर प्रतिक्रिया और समग्र सहायता प्रदान करती हैं। ये बैठकें प्रबंधकों के लिए अत्यधिक संलग्न और संतुष्ट टीमों का निर्माण और उन्हें बनाए रखने के लिए भी आवश्यक हैं। इसलिए यह तथ्य कि केवल 18 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनका बॉस उनके साथ साप्ताहिक एक-से-एक वीडियो बैठकें निर्धारित करता है, कम से कम कहें तो निराशाजनक है।

4: 47% कर्मचारी चाहेंगे कि उनके बॉस उनके करियर विकास में सक्रिय भूमिका निभाएँ।

जब यह बात आती है कि कर्मचारी अपनी एक-से-एक बैठकों में सबसे अधिक क्या पसंद करते हैं, तो 32 प्रतिशत को अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों पर स्पष्ट दिशा-निर्देश चाहिए और 15 प्रतिशत को अपने करियर विकास के लक्ष्यों के लिए मार्गदर्शन और समर्थन चाहिए। इसका मतलब है कि 47 प्रतिशत उत्तरदाताओं को उनके व्यक्तिगत विकास में उनके बॉस की भूमिका का महत्व है।

यह निष्कर्ष प्रकाश और आशा का प्रतीक है। यह साबित करता है कि करियर विकास और वृद्धि किसी एकल प्रयास में संभव नहीं है। इसके लिए कर्मचारी और उनके प्रबंधक दोनों की सहभागिता और निवेश आवश्यक है।

यदि प्रबंधक अपने कर्मचारियों को उनकी भूमिका की अपेक्षाओं और वे प्रतिदिन निभाने वाली मुख्य जिम्मेदारियों के बारे में स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं देते हैं, तो इससे कई समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। एक तो यह कि कर्मचारी गलत तरीके से काम कर सकते हैं, जिसे बाद में दोबारा करना पड़ता है। यह न केवल कर्मचारी की समग्र उत्पादकता में बाधा डालता है, बल्कि इससे काम के घंटे बढ़ सकते हैं, तनाव बढ़ सकता है और अंततः थकान हो सकती है। इसके अलावा, भूमिका की अस्पष्टता कर्मचारियों के आत्मविश्वास और प्रेरणा स्तर को प्रभावित कर सकती है, जिससे वे अपने प्रबंधकों, टीमों और सहकर्मियों से दूरी बना सकते हैं और जुड़ाव कम कर सकते हैं। ये सभी वांछनीय परिणाम नहीं हैं।

कैरियर विकास पर केंद्रित प्रभावी 1:1 बैठकें कैसे संचालित करें

अपने कर्मचारियों को दिखाएँ कि आप उनकी राय और प्रतिक्रिया का सम्मान करते हैं।

कर्मचारियों को उनके करियर आकांक्षाओं और विकास योजनाओं पर चर्चा करने के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाएं।

कर्मचारियों की भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और अपेक्षाओं के बारे में स्पष्ट निर्देश दें।

समय पर पहुँचें (उन्हें दिखाएँ कि आप उनके समय का सम्मान करते हैं)।

पुनः निर्धारित न करें।

अपना होमवर्क करें और चर्चा के विषयों को पहले से तैयार कर लें।

हर एक-से-एक बैठक में एक ही बात न करें।

5: 47% कर्मचारियों के पास अपने प्रबंधक के कैलेंडर तक पहुंच नहीं है, ताकि वे उनके साथ तुरंत संपर्क करने के लिए समय निर्धारित कर सकें।

अभी सब कुछ अनिश्चित है। कर्मचारी तनाव में हैं और अपनी भूमिकाओं, व्यक्तिगत विकास और करियर उन्नति को लेकर कई सवाल पूछ रहे हैं।

तो, अपने बॉस से जुड़कर ये सवाल न पूछ पाने – या एक ऐसा रास्ता तय न कर पाने जो उन्हें उनके दीर्घकालिक पेशेवर विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करे – निश्चित रूप से उन्हें निराश, अधिक तनावग्रस्त, कम भरोसेमंद और उदासीन बना देगा। यह वह नहीं है जिसे कोई भी बॉस या कोई भी संगठन होने देना चाहिए, क्योंकि इससे कर्मचारी दूसरी कंपनी में नौकरी छोड़ सकता है, जो उनके करियर विकास की योजनाओं को महत्व देती है, उनका समर्थन करती है और उन्हें सशक्त बनाती है।

केवल कैलेंडर साझा करने जैसा एक साधारण कार्य कर्मचारियों और उनके प्रबंधकों दोनों के लिए लाभदायक हो सकता है। यह उन दीवारों और बाधाओं को तोड़ सकता है जो अक्सर कर्मचारियों के लिए अपने प्रबंधकों से जुड़ना मुश्किल बना देती हैं।

द्वारा अपने कैलेंडर को दृश्यमान और सुलभ बनाना अपनी टीमों के लिए, प्रबंधक कर सकते हैं:

सुनिश्चित करें कि उनकी उपलब्धता स्पष्ट, आसानी से पहुँच योग्य और 100% सटीक हो।

उनकी टीम के साथ ईमेल के लंबित दौर में फंसने की चिंता भूल जाएं, जो भ्रम और गलत संचार का कारण बन सकता है।

अपनी टीम के साथ महत्वपूर्ण चर्चाओं में देरी को समाप्त करें।

पहले से बुक किए गए समय स्लॉट देने की संभावना को कम करें।

उनकी टीम के साथ अचानक होने वाली जाँच-पड़ताल के लिए तुरंत उपलब्ध रहें।

6: अपने बॉस के साथ एक-से-एक बैठक बुक करने के लिए, 66% कर्मचारी एक नोट (ईमेल या संचार उपकरण के माध्यम से) भेजते हैं, उपलब्धता पूछते हैं, प्रतिक्रिया का इंतजार करते हैं और फिर कैलेंडर निमंत्रण भेजते हैं।

जब हमने प्रतिभागियों से पूछा कि वे अपने बॉस के साथ एक-से-एक बैठक कैसे बुक करते हैं, तो पूरे 66 प्रतिशत ने कहा कि वे एक नोट भेजते हैं (ईमेल या Slack, Yammer और Jive जैसे संचार उपकरणों के माध्यम से), उपलब्धता पूछते हैं, जवाब का इंतजार करते हैं और फिर कैलेंडर निमंत्रण भेजते हैं। यह एक बहुत धीमी और पुरानी प्रक्रिया है जिसमें आमतौर पर एक औसतन 30 ईमेल और बैठक आयोजक का कम से कम 30 मिनट का समय लगता है।.

Slack और Microsoft Teams जैसे कार्यस्थल सहयोग उपकरणों की बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद, केवल 13 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे इन संचार उपकरणों का उपयोग अपने बॉस के साथ एक-से-एक बैठक बुक करने के लिए करते हैं। इसके अतिरिक्त, केवल 8 प्रतिशत ने कहा कि वे ऑनलाइन शेड्यूलिंग उपकरण का उपयोग करते हैं।

ये निष्कर्ष दो कारणों से आश्चर्यजनक हैं। पहला, ऑनलाइन शेड्यूलिंग टूल्स को समाचारों में बार-बार सराहा गया है क्योंकि ये दूरस्थ टीमों को अपने समय का बेहतर उपयोग करने में मदद करते हैं। दूसरा, कई शेड्यूलिंग टूल्स को स्लैक प्लेटफ़ॉर्म में एकीकृत किया गया है।. कई एकीकरण, उदाहरण के लिए, Doodle का ज़ेपियर इंटीग्रेशन, अपनी सभी शेड्यूलिंग ज़रूरतों का ध्यान रख सकते हैं – पोल बनाने से लेकर समय विकल्प जोड़ने तक, दूसरों के साथ पोल साझा करने और कुछ ही सेकंड में मीटिंग बुक करने तक।

पेशेवर लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करते हुए अनुसूचियों की जाँच करने और उपलब्धता के बारे में ईमेल भेजने जैसे कार्यों के बीच लगातार स्विच करना कर्मचारियों को थका सकता है। 80 प्रतिशत कम उत्पादक. उत्पादकता की कमी और शेड्यूलिंग जैसे निराशाजनक रूप से दोहराए जाने वाले या समय-साध्य कार्यों से निपटना कर्मचारी अलगाव के दो प्रमुख कारण. उदासीन कर्मचारी न केवल आपके वित्तीय संसाधनों और मनोबल पर बोझ होते हैं, बल्कि वे बीमारी की छुट्टी लेने और आपकी फर्म छोड़ने की अधिक संभावना रखते हैं।

मैनेजर कर्मचारी के साथ 1:1 मीटिंग्स को सही तरीके से कैसे शेड्यूल कर सकते हैं

प्रतिभा विकास में 1:1 बैठकों की भूमिका के बारे में अधिक जानने के लिए, हमारा पूरा शोध अध्ययन मुफ्त में डाउनलोड करें।