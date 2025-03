Sviluppo della carriera in una pandemia

I dipendenti sono l'ancora di salvezza di un'organizzazione. Portano talento, idee, collaborazione e innovazione. Scoprite come utilizzare il lavoro in modo diverso a vostro vantaggio.

In tempi di crisi, come quello in cui ci troviamo, lo sviluppo della carriera è di solito l'ultima cosa a cui si pensa.

Per i dipendenti, l'idea di parlare dei propri obiettivi di crescita e avanzamento professionale può spaventare. E se venissero visti come ingrati? E se si agitasse la barca e ci si mettesse sulla linea di fuoco di un potenziale licenziamento? Inoltre, la richiesta di soddisfare le aspettative di performance e di raggiungere i propri KPI è sempre in agguato, come un appuntamento sbagliato. E non dimentichiamo l'immensa pressione per mantenere i clienti felici, impegnati e fedeli.

Per le aziende, la maggior parte delle quali è in modalità crisi da marzo, lo sviluppo della carriera tende a passare in secondo piano nei momenti di crisi. La priorità principale, nella mente dei dirigenti, è tagliare i costi (laddove possibile), snellire le operazioni e tenere a galla l'azienda.

Entrambe le parti - dipendenti e datori di lavoro - hanno valide ragioni per sentirsi così e per fare queste scelte. Ma io sostengo l'esatto contrario. È nei momenti di crisi che le opportunità di sviluppo professionale e di mentorship sono più necessarie.

Per capire l'impatto della pandemia di coronavirus sullo sviluppo della carriera, abbiamo intervistato più di 1.000 dipendenti negli Stati Uniti. Quello che abbiamo scoperto è stato sorprendente, deludente e interessante - sì, sono molte le emozioni che emergono dai dati. Ma capirete cosa intendiamo quando approfondirete i risultati e le tendenze della nostra ricerca "Career Development in a Pandemic".

6 statistiche da conoscere

1: Il 41% dei dipendenti afferma che lo sviluppo della propria carriera si è bloccato durante la pandemia e il 9% afferma che la propria carriera è regredita.

Queste due statistiche dipingono un quadro piuttosto negativo. Analizziamo queste due statistiche per capire quali potrebbero essere le cause.

I licenziamenti e la disoccupazione sono diventati una spiacevole realtà della pandemia di coronavirus. Secondo i dati dell'Ufficio Statistico del Lavoro degli Stati Uniti, il tasso di disoccupazione degli Stati Uniti è passato dal 3,8% di febbraio 2020 - tra i più bassi mai registrati nel secondo dopoguerra - al 13% di maggio 2020. Si stima inoltre che il 42% dei licenziamenti indotti dalla pandemia comporterà la perdita permanente del posto di lavoro.

2: Il 49% dei dipendenti afferma che lo sviluppo della carriera, il tutoraggio e la formazione sono fortemente carenti durante la pandemia.

I vantaggi del mentoring sono numerosi. Un tutoraggio costante può portare a un maggiore successo di carriera, tra cui promozioni, aumenti e opportunità di apprendimento. E non sono solo i dipendenti a trarre beneficio dal mentoring. Le organizzazioni che abbracciano e offrono il mentoring vedono livelli più elevati di coinvolgimento, soddisfazione, fidelizzazione e condivisione delle conoscenze.

Quindi, dato che sia i dipendenti che le organizzazioni traggono beneficio dal mentoring, non posso fare a meno di chiedermi perché il 49% degli intervistati nel nostro studio ritenga di non ricevere abbastanza coaching, formazione e mentoring per far progredire le proprie carriere durante la pandemia. C'è chiaramente una discrepanza tra ciò che i dipendenti si aspettano e vogliono e ciò che i loro datori di lavoro offrono.

Come dipendente, gli incontri one-to-one sono un ottimo modo per ottenere risultati positivi nella propria carriera. Questi incontri possono aiutare sia il dipendente che il manager a conoscersi meglio, a stabilire una cadenza di comunicazione regolare e a costruire una fiducia reciproca. Ma entrambe le parti, il dipendente e il manager, hanno la responsabilità comune di rispettare un programma regolare di incontri individuali.

In qualità di manager e mentore, una delle vostre responsabilità è quella di avere incontri individuali ricorrenti con i vostri dipendenti (e mentee). Si consiglia di mantenere questi incontri a cadenza mensile e di limitarli a 30 minuti. In questo modo la discussione sarà focalizzata sulla mentorship e sul coaching, piuttosto che divagare su altri argomenti legati al lavoro e ai progetti in corso. Ci sono altre riunioni in cui si possono discutere questi argomenti.

3: Solo il 18% dei dipendenti dichiara che il proprio capo programma con loro incontri settimanali via video.

Con la pandemia ancora in pieno svolgimento, è diventato particolarmente importante essere in grado di intraprendere conversazioni di qualità al lavoro. Da un lato, ci sono milioni di lavoratori remoti che sono stati esclusi dalle interazioni e dalle esperienze quotidiane di cui godevano un tempo, con conseguente isolamento sociale, solitudine e disconnessione.

Dall'altro lato, i dipendenti si ritrovano ad essere invitati e a partecipare a un numero maggiore di riunioni rispetto al passato. Nel secondo trimestre del 2020, ad esempio, il numero di riunioni virtuali one-to-one è cresciuto del 136% rispetto al trimestre precedente. Un maggior numero di riunioni significa essere più presenti e "attivi", il che non fa che aumentare la pressione che i dipendenti già sentono e affrontano. Tutto ciò è incredibilmente estenuante e drenante.

[Le riunioni individuali (https://doodle.com/content/doodle-1on1-meetings/) sono una parte essenziale dello sviluppo della carriera di un dipendente. Questi incontri forniscono ai dipendenti indicazioni sul loro ruolo e sulle loro responsabilità, indicazioni sui loro obiettivi professionali, feedback sui progetti e sostegno generale. Queste riunioni sono anche essenziali per i manager per costruire e mantenere team altamente impegnati e soddisfatti. Quindi, il fatto che solo il 18% degli intervistati abbia dichiarato che il proprio capo programma incontri settimanali one-to-one via video con loro è a dir poco deludente.

4: Il 47% dei dipendenti vorrebbe che il proprio capo avesse un ruolo attivo nella loro crescita professionale.

Per quanto riguarda gli aspetti che i dipendenti apprezzano di più degli incontri one-to-one, il 32% desidera ricevere indicazioni chiare sul proprio ruolo e sulle proprie responsabilità e il 15% vuole essere guidato e supportato negli obiettivi di sviluppo della propria carriera. Ciò significa che il 47% degli intervistati apprezza il ruolo del proprio capo nella crescita individuale.

Questo risultato è un faro di luce e di speranza. Dimostra che lo sviluppo e la crescita professionale non possono avvenire in modo isolato. Richiedono il coinvolgimento e l'investimento sia del dipendente che del suo manager.

Se i manager non forniscono indicazioni chiare ai loro dipendenti sulle aspettative per il loro ruolo e sulle responsabilità fondamentali che dovranno svolgere quotidianamente, ciò può portare a una miriade di problemi. In primo luogo, i dipendenti potrebbero finire per svolgere il lavoro in modo errato, che poi dovrà essere rifatto. Questo non solo ostacola la produttività complessiva del dipendente, ma può anche portare a un allungamento delle ore di lavoro, a un aumento dello stress e a un eventuale burnout. Inoltre, la mancanza di chiarezza dei ruoli può influire sui livelli di fiducia e sulla motivazione dei dipendenti, che potrebbero quindi allontanarsi e disimpegnarsi dai loro manager, team e colleghi. Nessuno di questi è un effetto auspicabile.

**Come gestire efficaci incontri 1:1 incentrati sullo sviluppo della carriera

Mostrate ai vostri dipendenti che apprezzate le loro opinioni e i loro feedback.

Creare uno spazio sicuro in cui i dipendenti possano discutere delle loro aspirazioni di carriera e dei loro piani di crescita.

Dare indicazioni chiare su ruoli, responsabilità e aspettative dei dipendenti.

Siate puntuali (dimostrate loro che rispettate il loro tempo).

Non rimandate.

Fate i compiti e preparate gli argomenti di discussione in anticipo.

Non parlate della stessa cosa in ogni incontro individuale.

5: Il 47% dei dipendenti non ha accesso all'agenda del proprio manager nel caso in cui abbia bisogno di un rapido contatto con lui.

Tutto è incerto in questo momento. I dipendenti sono stressati e pieni di domande sul loro ruolo, sulla loro crescita personale e sull'avanzamento di carriera.

Quindi, il fatto di non poter entrare in contatto con i loro capi per sollevare queste questioni o per tracciare un percorso che permetta loro di raggiungere i loro obiettivi di sviluppo professionale a lungo termine, li farà sicuramente sentire frustrati, più stressati, meno fiduciosi e disimpegnati. Questo non è ciò che nessun capo, e nessuna organizzazione, dovrebbe permettere che accada, perché potrebbe portare il dipendente a licenziarsi per andare a lavorare in un'altra azienda che valorizzi, sostenga e dia potere ai suoi piani di crescita professionale.

Una cosa semplice come la condivisione di un calendario può essere vantaggiosa sia per i dipendenti che per i loro manager. Può abbattere i muri e le barriere che spesso rendono difficile il contatto tra i dipendenti e i loro manager.

Rendendo i loro calendari visibili e accessibili ai loro team (https://doodle.com/en/resources/how-to/factsheet-connect-your-calendars/), i manager possono:

Assicurarsi che la loro disponibilità sia chiara, facilmente accessibile e accurata al 100%.

Dimenticarsi di rimanere bloccati nel limbo delle e-mail con il proprio team, il che può portare a confusione e cattiva comunicazione.

Eliminare i ritardi nelle discussioni importanti con il proprio team.

Riducete la probabilità di dover rinunciare a fasce orarie già prenotate.

Essere prontamente disponibili per controlli improvvisi con il proprio team.

6: Per prenotare incontri individuali con i propri capi, il 66% dei dipendenti invia una nota (tramite e-mail o strumento di comunicazione), chiede la disponibilità, attende una risposta e poi invia un invito sul calendario.

Quando abbiamo chiesto agli intervistati come prenotano gli incontri one-to-one con il proprio capo, ben il 66% ha risposto di inviare una nota (via e-mail o tramite strumenti di comunicazione come Slack, Yammer e Jive), chiedere la disponibilità, attendere una risposta e poi inviare un invito sul calendario. Si tratta di un processo molto lento e obsoleto che richiede in genere una media di 30 e-mail e costa all'organizzatore della riunione, come minimo, 30 minuti del suo tempo.

Nonostante la crescente popolarità di strumenti di collaborazione sul posto di lavoro come Slack e Microsoft Teams, solo il 13% degli intervistati ha dichiarato di utilizzare questi strumenti di comunicazione per prenotare riunioni individuali con il proprio capo. Inoltre, solo l'8% ha dichiarato di utilizzare uno strumento di pianificazione online.

Questi risultati sono sorprendenti per due motivi. In primo luogo, gli strumenti di pianificazione online sono stati ripetutamente lodati dai giornali per aver aiutato i team remoti a utilizzare meglio il loro tempo. In secondo luogo, molti strumenti di pianificazione sono stati integrati nella piattaforma Slack. Molte integrazioni, come ad esempio l'integrazione Zapier di Doodle, sono in grado di soddisfare tutte le esigenze di pianificazione, dalla creazione di sondaggi all'aggiunta di opzioni di orario, dalla condivisione del sondaggio con altri utenti alla prenotazione della riunione in pochi secondi.

Passare continuamente da un'attività all'altra, come controllare gli orari e inviare e-mail di disponibilità mentre si cerca di raggiungere gli obiettivi professionali, può rendere i dipendenti l'80% meno produttivi. Essere improduttivi e avere a che fare con compiti frustranti e ripetitivi come la programmazione sono due delle principali cause di disimpegno dei dipendenti. I dipendenti disimpegnati non sono solo un salasso per le finanze e il morale dell'azienda, ma sono anche più propensi a mettersi in malattia e a lasciare l'azienda.

**Come i manager possono programmare gli incontri 1:1 con i dipendenti nel modo giusto

Utilizzate software di pianificazione per prenotare incontri one-to-one in modo da ridurre le ore spese per inviare e-mail.

Date al vostro team un maggiore controllo sul processo di pianificazione, consentendo loro di scegliere il giorno e l'ora migliori per la riunione.

Create un link personalizzato per le riunioni per ogni membro del vostro team, impostate le regole della riunione e poi condividete il link con ciascuno di loro, in modo che possano prenotare immediatamente il loro momento di incontro.

Se voi e il vostro team volete semplificare la comunicazione quotidiana, utilizzate le integrazioni Doodle Zapier . In questo modo si ridurrà il tempo trascorso a passare da un'applicazione all'altra e le riunioni verranno inserite nel calendario più rapidamente.

Per saperne di più sul ruolo delle riunioni 1:1 nello sviluppo dei talenti, scaricate gratuitamente il nostro studio completo.