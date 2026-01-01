Rozwój kariery w czasie pandemii

Pracownicy są siłą napędową każdej organizacji. Wnoszą do niej talent, pomysły, ducha współpracy i innowacyjność. Dowiedz się, jak wykorzystać nowe sposoby pracy na swoją korzyść.

W czasach kryzysu, takiego jak ten, w którym wszyscy obecnie się znajdujemy, rozwój kariery to zazwyczaj ostatnia rzecz, o której ludzie myślą.

Dla pracowników sama myśl o poruszeniu tematu rozwoju kariery i celów związanych z awansem może budzić obawy. A co, jeśli zostaną uznani za niewdzięcznych? A co, jeśli wywołają zamieszanie i narażą się na potencjalne zwolnienie? Co więcej, wymagania dotyczące spełnienia oczekiwań dotyczących wyników i osiągnięcia kluczowych wskaźników efektywności (KPI) nieustannie czają się w tle, niczym nieudana randka. Nie zapominajmy też o ogromnej presji związanej z dbaj o zadowolenie, zaangażowanie i lojalność klientów.

W przypadku przedsiębiorstw, z których większość od marca funkcjonuje w trybie kryzysowym, rozwój kariery zawodowej jest w czasach kryzysu często spychany na dalszy plan. Najważniejszym priorytetem w oczach kadry kierowniczej jest obniżanie kosztów (tam, gdzie to możliwe), usprawnianie działalności operacyjnej oraz utrzymanie firmy na powierzchni.

Obie strony – pracownicy i pracodawcy – mają uzasadnione powody, by tak uważać i podejmować takie decyzje. Ja jednak twierdzę coś zupełnie przeciwnego. To właśnie w czasach kryzysu możliwości rozwoju zawodowego i mentoringu są najbardziej potrzebne.

Aby zrozumieć wpływ pandemii koronawirusa na rozwój kariery, przeprowadziliśmy ankietę wśród ponad 1 000 pracowników w Stanach Zjednoczonych. To, co odkryliśmy, było zaskakujące, rozczarowujące i interesujące – tak, to naprawdę wiele emocji wynikających z danych. Zrozumiecie jednak, o co nam chodzi, gdy dokładniej zapoznacie się z wynikami i trendami z naszego badania „Rozwój kariery w czasie pandemii”.

6 danych, o których warto wiedzieć

1: 41% pracowników twierdzi, że ich rozwój zawodowy uległ spowolnieniu w czasie pandemii, a 9% – że ich kariera zawodowa uległa pogorszeniu.

Kiedy przyjrzymy się tym dwóm danym statystycznym, rysuje się przed nami dość ponury obraz sytuacji. Przyjrzyjmy się im bliżej, aby sprawdzić, co może być ich przyczyną.

Zwolnienia i bezrobocie stały się smutną rzeczywistością związaną z pandemią koronawirusa. Według dane z Amerykańskiego Biura Statystyki Pracy, stopa bezrobocia w Stanach Zjednoczonych gwałtownie wzrosła z 3,8 procent w lutym 2020 roku – co stanowiło jeden z najniższych odnotowanych poziomów w okresie po II wojnie światowej – do 13 procent w maju 2020 roku. Szacuje się również, że 42 procent zwolnień spowodowanych pandemią spowoduje trwałą utratę miejsc pracy.

2: 49% pracowników twierdzi, że w czasie pandemii bardzo brakuje im możliwości rozwoju zawodowego, mentoringu i szkoleń.

Korzyści płynące z mentoringu są liczne. Regularny mentoring może przyczynić się do większych sukcesów zawodowych, w tym awansów, podwyżek i możliwości rozwoju. Nie tylko pracownicy czerpią korzyści z mentoringu. Organizacje, które promują i oferują mentoring, odnotowują wyższy poziom zaangażowania, satysfakcji, retencji pracowników oraz wymiany wiedzy.

Skoro więc zarówno pracownicy, jak i organizacje czerpią korzyści z mentoringu, nie mogę przestać się zastanawiać, dlaczego 49 procent respondentów naszego badania uważa, że w czasie pandemii nie otrzymuje wystarczającego wsparcia w postaci coachingu, szkoleń i mentoringu, które pomogłyby im rozwijać karierę. Wyraźnie widać rozbieżność między tym, czego oczekują i czego pragną pracownicy, a tym, co oferują im pracodawcy.

Jako pracownik, spotkania indywidualne są świetnym sposobem na osiągnięcie pozytywnych rezultatów w karierze zawodowej. Spotkania te mogą pomóc zarówno pracownikowi, jak i przełożonemu lepiej się poznać, ustalić regularny rytm komunikacji oraz zbudować wzajemne zaufanie. Jednak obie strony – pracownik i przełożony – ponoszą wspólną odpowiedzialność za przestrzeganie standardowy harmonogram spotkań indywidualnych.

Jako menedżer i mentor jednym z Twoich obowiązków jest organizowanie regularnych spotkań indywidualnych ze swoimi pracownikami (i podopiecznymi). Zalecamy, aby spotkania te odbywały się co miesiąc i trwały nie dłużej niż 30 minut. Dzięki temu rozmowa będzie ściśle skupiona na mentoringu i coachingu, a nie będzie zbaczała na inne tematy związane z bieżącą pracą i projektami. Istnieją inne spotkania, podczas których można omówić te kwestie.

3: Tylko 18% pracowników twierdzi, że ich przełożony organizuje z nimi cotygodniowe indywidualne rozmowy przez wideokonferencję.

W obliczu trwającej w pełnym rozkwicie pandemii możliwość prowadzenia wartościowych rozmów w pracy stała się szczególnie ważna. Z jednej strony mamy miliony pracowników zdalnych, którzy zostali odcięci od codziennych interakcji i doświadczeń, z których kiedyś czerpali radość, co prowadzi do izolacji społecznej, samotności i braku więzi.

Z drugiej strony pracownicy są obecnie zapraszani na więcej spotkań niż kiedykolwiek wcześniej i uczestniczą w nich częściej niż kiedykolwiek. Na przykład w drugim kwartale 2020 roku liczba wirtualnych spotkań indywidualnych wzrosła o 136 procent w porównaniu z poprzednim kwartałem. Więcej spotkań oznacza konieczność częstszego bycia obecnym i pozostawania w gotowości, co tylko potęguje presję, jaką pracownicy już odczuwają i z jaką się borykają. To wszystko jest niezwykle wyczerpujące i męczące.

Spotkania indywidualne stanowią istotny element rozwoju kariery pracownika. Spotkania te zapewniają pracownikom wskazówki dotyczące ich roli i obowiązków, porady w zakresie celów zawodowych, informacje zwrotne na temat projektów oraz ogólne wsparcie. Spotkania te mają również kluczowe znaczenie dla menedżerów w budowaniu i utrzymywaniu zespołów o wysokim poziomie zaangażowania i zadowolenia. Fakt, że zaledwie 18 procent respondentów stwierdziło, iż ich przełożony organizuje cotygodniowe indywidualne spotkania z nimi za pośrednictwem wideokonferencji, jest co najmniej rozczarowujący.

4: 47% pracowników chciałoby, aby ich przełożony odgrywał aktywną rolę w rozwoju ich kariery.

Jeśli chodzi o to, co pracownicy cenią sobie najbardziej w indywidualnych spotkaniach, 32 procent oczekuje jasnych wytycznych dotyczących swojej roli i obowiązków, a 15 procent – wskazówek i wsparcia w realizacji celów związanych z rozwojem kariery. Oznacza to, że 47 procent respondentów docenia rolę, jaką odgrywa ich przełożony w ich indywidualnym rozwoju.

To odkrycie jest promykiem światła i nadziei. Dowodzi ono, że rozwój kariery i awans zawodowy nie mogą odbywać się w izolacji. Wymagają one zaangażowania i wysiłku zarówno ze strony pracownika, jak i jego przełożonego.

Jeśli kierownicy nie przedstawią swoim pracownikom jasnych wytycznych dotyczących oczekiwań związanych z ich stanowiskiem oraz podstawowych obowiązków, które będą wykonywać na co dzień, może to prowadzić do wielu problemów. Po pierwsze, pracownicy mogą wykonywać zadania nieprawidłowo, co z kolei wymaga ich ponownego wykonania. Nie tylko hamuje to ogólną wydajność pracownika, ale może również prowadzić do wydłużenia godzin pracy, większego stresu i ostatecznie do wypalenia zawodowego. Ponadto brak jasności co do roli może wpłynąć na poziom pewności siebie i motywację pracowników, co z kolei może spowodować, że zaczną się wycofywać i tracić zaangażowanie w stosunku do swoich menedżerów, zespołów i współpracowników. Żaden z tych skutków nie jest pożądany.

Jak prowadzić skuteczne rozmowy indywidualne ukierunkowane na rozwój kariery

Pokaż swoim pracownikom, że cenisz ich opinie i uwagi.

Stwórz bezpieczną przestrzeń, w której pracownicy będą mogli rozmawiać o swoich aspiracjach zawodowych i planach rozwoju.

Należy jasno określić role, obowiązki i oczekiwania wobec pracowników.

Bądź punktualny (pokaż im, że szanujesz ich czas).

Nie zmieniaj terminu.

Przygotuj się i zaplanuj tematy do dyskusji z wyprzedzeniem.

Nie poruszaj tego samego tematu na każdym spotkaniu indywidualnym.

5: 47% pracowników nie ma dostępu do kalendarza swojego przełożonego na wypadek, gdyby musieli umówić się z nim na krótką rozmowę.

W tej chwili wszystko jest niepewne. Pracownicy odczuwają stres i mają mnóstwo pytań dotyczących swoich ról, rozwoju osobistego oraz awansu zawodowego.

Brak możliwości nawiązania kontaktu z przełożonymi w celu poruszenia tych kwestii – lub wytyczenia ścieżki, która pozwoli im osiągnąć długoterminowe cele związane z rozwojem zawodowym – z pewnością sprawi, że będą czuli się sfrustrowani, bardziej zestresowani, mniej ufni i mniej zaangażowani. Żaden przełożony ani żadna organizacja nie powinna dopuścić do takiej sytuacji, ponieważ może to doprowadzić do odejścia pracownika do innej firmy, która docenia, wspiera i umożliwia realizację jego planów rozwoju kariery.

Coś tak prostego jak udostępnienie kalendarza może przynieść korzyści zarówno pracownikom, jak i ich przełożonym. Może to pomóc w przełamaniu barier, które często utrudniają pracownikom nawiązanie kontaktu z przełożonymi.

Autor: udostępnienie i zapewnienie dostępu do ich kalendarzy W swoich zespołach menedżerowie mogą:

Upewnij się, że informacje o dostępności są przejrzyste, łatwo dostępne i w 100% dokładne.

Nie musisz się już martwić, że utkniesz w „limbo” korespondencji e-mailowej z ich zespołem, co może prowadzić do nieporozumień i błędów w komunikacji.

Wyeliminuj opóźnienia w prowadzeniu ważnych rozmów z zespołem.

Zmniejsz ryzyko, że zaoferujesz terminy, które zostały już zarezerwowane.

Bądź gotowy na spontaniczne rozmowy z zespołem.

6: Aby umówić się na indywidualne spotkanie ze swoim przełożonym, 66% pracowników wysyła wiadomość (e-mailem lub za pośrednictwem narzędzia komunikacyjnego), pyta o dostępność, czeka na odpowiedź, a następnie wysyła zaproszenie do kalendarza.

Kiedy zapytaliśmy respondentów, w jaki sposób umawiają się na indywidualne spotkania ze swoim przełożonym, aż 66 procent z nich odpowiedziało, że wysyłają wiadomość (e-mailem lub za pośrednictwem narzędzi komunikacyjnych, takich jak Slack, Yammer i Jive), pytają o dostępność, czekają na odpowiedź, a następnie wysyłają zaproszenie do kalendarza. Jest to bardzo powolny i przestarzały proces, który zazwyczaj wymaga średnio 30 e-maili i zajmuje organizatorowi spotkania co najmniej 30 minut czasu.

Pomimo rosnącej popularności narzędzi do współpracy w miejscu pracy, takich jak Slack i Microsoft Teams, tylko 13 procent respondentów stwierdziło, że korzysta z tych narzędzi komunikacyjnych w celu umawiania spotkań indywidualnych ze swoim przełożonym. Ponadto zaledwie 8 procent respondentów przyznało, że korzysta z internetowego narzędzia do planowania spotkań.

Wyniki te są zaskakujące z dwóch powodów. Po pierwsze, narzędzia do planowania online były wielokrotnie chwalone w mediach za to, że pomagają zespołom pracującym zdalnie lepiej wykorzystywać swój czas. Po drugie, wiele narzędzia do planowania zostały zintegrowane z platformą Slack. Wiele integracji, na przykład, Integracja serwisu Doodle z Zapier, może zaspokoić wszystkie ich potrzeby związane z planowaniem – od tworzenia ankiet, przez dodawanie opcji czasowych, po udostępnianie ankiety innym osobom i rezerwowanie spotkania w ciągu kilku sekund.

Ciągłe przełączanie się między zadaniami, takimi jak sprawdzanie harmonogramów i wysyłanie e-maili dotyczących dostępności, przy jednoczesnym dążeniu do osiągnięcia celów zawodowych, może sprawić, że pracownicy o 80 procent mniej wydajny. Brak produktywności oraz zajmowanie się irytująco powtarzalnymi lub czasochłonnymi zadaniami, takimi jak planowanie, to dwie główne przyczyny braku zaangażowania pracowników. Niezaangażowani pracownicy nie tylko obciążają finanse firmy i negatywnie wpływają na morale, ale także częściej biorą zwolnienia lekarskie i odchodzą z firmy.

Jak menedżerowie mogą właściwie planować spotkania indywidualne z pracownikami

Zastosowanie oprogramowanie do planowania aby zarezerwować spotkania indywidualne dzięki czemu można skrócić o kilka godzin czas poświęcany na wymianę e-maili.

Zapewnij swojemu zespołowi większą kontrolę nad procesem planowania, umożliwiając mu wybór najlepszego dnia i godziny spotkania.

Utwórz spersonalizowany link do spotkania Dla każdego członka zespołu ustal zasady spotkań, a następnie udostępnij link każdemu z nich, aby mogli od razu zarezerwować czas na indywidualną rozmowę.

Jeśli wraz ze swoim zespołem chcecie usprawnić codzienną komunikację, skorzystajcie z Integracje Doodle z Zapier. Dzięki temu zaoszczędzisz czas poświęcany na przełączanie się między aplikacjami i narzędziami, a spotkania będą szybciej zapisywane w Twoim kalendarzu.

Aby dowiedzieć się więcej o roli spotkań indywidualnych w rozwoju talentów, pobierz bezpłatnie nasze pełne opracowanie badawcze.