1. Szybsze umawianie spotkań

Zapomnij o utknięciu w mailowej otchłani, zadawaniu pytań typu „Która godzina Ci pasuje ?” i „W jakiej strefie czasowej to jest?”. Uzyskanie odpowiedzi i zgody od wszystkich może zająć dni, tygodnie, a nawet miesiące. Im szybciej uda Ci się zaplanować spotkania, tym szybciej będziesz mógł podjąć ważne decyzje.

2. Ograniczanie podwójnych rezerwacji

Twoja dostępność jest przejrzysta, łatwo dostępna i w 100% dokładna. Dzięki temu rzadziej będzie Ci się zdarzać, że zaproponujesz terminy spotkań, które są już zarezerwowane. Nie martw się też o swoją prywatność – Doodle korzysta z najnowocześniejszych i najbezpieczniejszych interfejsów API do połączenia z Twoim kalendarzem. Ponadto uczestnicy będą widzieć wyłącznie Twoje dostępne przedziały czasowe (tj. nie będą mieli dostępu do pełnych szczegółów Twojego kalendarza).

3. Skorzystaj z zaawansowanych funkcji planowania

Doodle to znacznie więcej niż tylko tworzenie ankiet i umawianie spotkań grupowych. Doodle 1:1 oraz Booking Page to dwie zaawansowane funkcje, które sprawią, że każdy aspekt planowania spotkań będzie przebiegał bez wysiłku i płynnie. Dzięki funkcji „Booking Page” wystarczy utworzyć spersonalizowany link do spotkania, ustawić zasady spotkania, udostępnić link, a następnie pozwolić uczestnikom zarezerwować spotkanie. Nie będziesz jednak mógł skorzystać z tych funkcje jeśli wasze kalendarze nie są ze sobą połączone.

4. Koniec z przełączaniem się między przeglądarkami

Pomyśl, jak irytujące i kłopotliwe może być ciągłe przełączanie się między kalendarzami w Google i Microsoft Outlook. Zarządzanie kalendarzami nie powinno być taką uciążliwością. Postaw na Doodle jako jedyne wiarygodne źródło informacji o terminach.

5. Mniej czasu poświęconego na zadania wymagające dużego nakładu pracy oznacza więcej czasu na rozwój firmy

Większość spotkań ma charakter pilny i jest niezbędna przed podjęciem kluczowych decyzji biznesowych. Jeśli jednak spędzasz tygodnie (a nawet miesiące) na pytaniu uczestników o ich dostępność, to jest to prawdziwy problem. Pozwól, by Doodle zajęło się tym za Ciebie, a Ty będziesz mógł organizować świetne spotkania.