1. Boka möten snabbare

Slipp fastna i e-postlimbo och behöva ställa frågor som ”Vilken tid passar dig?” och ”Vilken tidszon gäller där?”. Det kan ta dagar, veckor eller till och med månader att få ett svar och samtycke från alla. Ju snabbare dina möten bokas, desto snabbare kan du fatta viktiga beslut.

2. Minimera dubbelbokningar

Din tillgänglighet är tydlig, lättillgänglig och 100 % korrekt. Det innebär att risken minskar att du föreslår lediga mötestider som redan är uppbokade. Och oroa dig inte för din integritet – Doodle använder de modernaste och säkraste API:erna för att koppla ihop din kalender. Dessutom visas endast dina lediga tidsluckor för deltagarna (dvs. de har inte tillgång till hela din kalender).

3. Utnyttja de avancerade schemaläggningsfunktionerna

Doodle kan mycket mer än att bara skapa omröstningar och boka gruppmöten. Doodle 1:1 och Bokningssida är två avancerade funktioner som gör alla delar av din schemaläggning smidig och problemfri. Med Booking Page behöver du bara skapa en anpassad möteslänk, ställa in dina mötesregler, dela länken och sedan låta deltagarna boka mötet. Men du kommer inte att kunna dra nytta av dessa funktioner om era kalendrar inte är kopplade till varandra.

4. Inget mer växlande mellan webbläsare

Tänk på hur irriterande och förvirrande det kan vara att hoppa fram och tillbaka mellan dina kalendrar i Google och Microsoft Outlook. Att hantera dina kalendrar borde inte vara så besvärligt. Lita på Doodle som din enda källa till tillförlitlig information om schemaläggning.

5. Ju mindre tid som läggs på arbetskrävande uppgifter, desto mer tid finns det för företagets tillväxt

De flesta möten är tidsbegränsade och nödvändiga innan viktiga affärsbeslut kan fattas. Men om du lägger veckor (eller till och med månader) på att fråga deltagarna när de kan delta i mötena, är det ett verkligt problem. Låt Doodle sköta det tunga arbetet så att du kan hålla framgångsrika möten.