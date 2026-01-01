1. बैठकें तेज़ी से बुक करें

ईमेल के चक्कर में फंसने और 'आपके लिए कौन सा समय ठीक है?' और 'यह किस टाइम ज़ोन में है?' जैसे सवाल पूछने की बात भूल जाएँ। सभी से जवाब और सहमति मिलने में दिनों, हफ़्तों या महीनों तक लग सकते हैं। आपकी मीटिंग्स जितनी तेज़ी से बुक होंगी, आप उतने ही तेज़ी से महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं।

2. दोहरी बुकिंग को कम करें

आपकी उपलब्धता स्पष्ट, आसानी से पहुँच योग्य और 100% सटीक है। इसलिए, आप पहले से बुक किए गए उपलब्ध मीटिंग समय बताने की संभावना कम होगी। और अपनी गोपनीयता की चिंता न करें - Doodle आपके कैलेंडर को जोड़ने के लिए सबसे आधुनिक और सुरक्षित एपीआई का उपयोग करता है। साथ ही, प्रतिभागियों को केवल आपके उपलब्ध समय स्लॉट ही दिखाए जाएँगे (यानी उन्हें आपके पूरे कैलेंडर के विवरण तक कोई पहुँच नहीं मिलेगी)।

3. उन्नत शेड्यूलिंग सुविधाओं का लाभ उठाएँ

Doodle में पोल बनाने और समूह बैठकें बुक करने से कहीं ज़्यादा कुछ है। Doodle 1:1 और बुकिंग पेज दो उन्नत सुविधाएँ हैं जो आपकी शेड्यूलिंग के हर पहलू को सहज और निर्बाध बना देंगी। बुकिंग पेज के साथ, आपको बस एक व्यक्तिगत मीटिंग लिंक बनाना है, अपने मीटिंग नियम निर्धारित करने हैं, अपना लिंक साझा करना है और फिर प्रतिभागियों को मीटिंग बुक करने देना है। लेकिन आप इनका लाभ नहीं उठा पाएंगे। विशेषताएँ यदि आपके कैलेंडर जुड़े नहीं हैं।

4. ब्राउज़रों के बीच बार-बार स्विच करने की ज़रूरत नहीं

सोचिए कि Google और Microsoft Outlook में अपने कैलेंडरों के बीच बार-बार आगे-पीछे जाना कितना परेशान करने वाला और उलझन भरा हो सकता है। अपने कैलेंडरों का प्रबंधन इतना झंझट भरा नहीं होना चाहिए। शेड्यूलिंग की सच्चाई का एकमात्र स्रोत के रूप में Doodle पर भरोसा करें।

5. श्रम-गहन कार्यों पर कम समय खर्च होने का मतलब है व्यवसाय के विकास के लिए अधिक समय।

अधिकांश बैठकें समय-संवेदनशील और आवश्यक होती हैं, इससे पहले कि महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय लिए जा सकें। लेकिन अगर आप प्रतिभागियों से उनकी बैठक उपलब्धता पूछने में हफ्ते (या महीने) बिता रहे हैं, तो यह एक वास्तविक समस्या है। Doodle को भारी काम करने दें ताकि आप शानदार बैठकें कर सकें।