1. Réserver des réunions plus rapidement

Vous n'avez plus besoin de rester coincé dans les limbes de la messagerie, à vous poser des questions telles que " Quelle heure vous convient ? et "Dans quel fuseau horaire se trouve le rendez-vous ?". Il faut parfois des jours, des semaines, voire des mois pour obtenir une réponse et un accord de la part de chacun. réponse et un accord de la part de chacun. Plus vite vos réunions sont fixées, plus vite vous pouvez prendre des décisions importantes.

2. Minimisez les doubles réservations

Votre disponibilité est claire, facile d'accès et 100 % exacte. Vous serez donc moins enclin à proposer des heures de réunion déjà réservées. Et ne vous inquiétez pas pour votre confidentialité - Doodle utilise les API les plus modernes et les plus sécurisées pour connecter votre calendrier. De plus, les participants ne verront que les créneaux horaires disponibles (ils n'auront pas accès aux détails complets de votre calendrier).

3. Profitez de fonctions de planification avancées

Doodle ne se limite pas à la création de sondages et à la réservation de réunions de groupe. Doodle 1:1 et la Page de réservation sont deux fonctions avancées qui vous permettront de planifier tous les aspects de vos réunions sans effort et sans problème. planification sans effort et en toute transparence. Avec la page de réservation, il vous suffit de créer un lien de réunion personnalisé, de définir les règles de la réunion, de partager votre lien et de laisser les participants réserver la réunion. Mais vous ne pourrez pas profiter de ces fonctionnalités si vos calendriers ne sont pas connectés.

4. Plus besoin de passer d'un navigateur à l'autre

Pensez au fait qu'il peut être ennuyeux et déroutant d'aller et venir entre vos agendas dans Google et Microsoft Outlook. La gestion de vos agendas ne devrait pas être un tel casse-tête. Faites confiance à Doodle, votre unique source de vérité en matière d'agenda.

5. Moins de temps passé sur des tâches laborieuses signifie plus de temps pour la croissance de l'entreprise.

La plupart des réunions sont soumises à des contraintes de temps et sont essentielles à la prise de décisions commerciales cruciales. Mais si vous passez des semaines (voire des mois) à demander aux participants leur disponibilité pour la réunion, c'est un vrai problème. Laissez Doodle faire le gros du travail pour que vous puissiez organiser d'excellentes réunions.