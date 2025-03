1. Prenotare le riunioni più velocemente

Dimenticatevi di rimanere bloccati nel limbo delle e-mail, ponendo domande come "A che ora va bene per te? e "In che fuso orario si trova?". Possono volerci giorni, settimane o addirittura mesi per ottenere una risposta e un risposta e un accordo da parte di tutti. Prima si prenotano le riunioni, prima si possono prendere decisioni importanti.

2. Ridurre al minimo le doppie prenotazioni

La vostra disponibilità è chiara, facilmente accessibile e accurata al 100%. Quindi, sarà meno probabile che offrire orari di riunione già prenotati. E non preoccupatevi della vostra privacy: Doodle utilizza le API più moderne e sicure per collegare il vostro calendario. Inoltre, ai partecipanti verranno mostrate solo le fasce orarie disponibili (cioè non avranno accesso ai dettagli completi del vostro calendario).

3. Sfruttate le funzioni avanzate di programmazione

Doodle offre molto di più della creazione di sondaggi e della prenotazione di riunioni di gruppo. Doodle 1:1 e Pagina di prenotazione sono due funzioni avanzate che renderanno ogni aspetto della vostra programmazione programmazione senza sforzo e senza soluzione di continuità. Con Booking Page, tutto ciò che dovete fare è creare un link personalizzato per la riunione, impostare le regole della riunione, condividere il link e consentire ai partecipanti di prenotare la riunione. Ma non potrete sfruttare queste funzioni se i vostri calendari non sono collegati.

4. Non è più necessario passare da un browser all'altro

Pensate a quanto può essere fastidioso e confuso andare avanti e indietro tra i vostri calendari in Google e Microsoft Outlook. La gestione dei calendari non dovrebbe essere una tale seccatura. Affidatevi a Doodle come unica fonte di verità per la pianificazione.

5. Meno tempo speso in attività ad alta intensità di lavoro significa più tempo per la crescita dell'azienda.

La maggior parte delle riunioni sono sensibili al tempo ed essenziali per prendere decisioni aziendali critiche. Ma se passate settimane (o addirittura mesi) a chiedere ai partecipanti la loro disponibilità per le riunioni, questo è un vero problema. Lasciate che sia Doodle a fare il lavoro più pesante, in modo da poter organizzare riunioni eccellenti.