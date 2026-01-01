Meet Doodle, your scheduling ally.
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Des milliers de fans de Doodle travaillent dans des entreprises telles que Cisco, Amazon et Google. Nous sommes soucieux de respecter la sécurité et la confidentialité.
Intégration d’un agenda de base
Doodle stocke uniquement votre e-mail et vos jetons d’authentification – et rien d’autre. Tes données personnelles – agenda, événements et disponibilité – ne sont jamais stockées dans notre base de données.
Hébergement Amazon Web Services (AWS) sécurisé
Doodle est hébergé par AWS, une solution d’hébergement certifiée conforme aux normes et codes de bonnes pratiques rigoureux et internationalement reconnus suivants : norme ISO/CEI 27001:2013, 27017:2015 et 27018:2014.
Sécurité Cloudflare
Nous utilisons Cloudflare pour bénéficier d’une protection DDoS supplémentaire.