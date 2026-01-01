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Meet Doodle, your scheduling ally.

Réunis des personnes très occupées en un rien de temps. Et supprime les échanges fastidieux d’e-mails.

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Des milliers de fans de Doodle travaillent dans des entreprises telles que Cisco, Amazon et Google. Nous sommes soucieux de respecter la sécurité et la confidentialité.

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Intégration d’un agenda de base

Doodle stocke uniquement votre e-mail et vos jetons d’authentification – et rien d’autre. Tes données personnelles – agenda, événements et disponibilité – ne sont jamais stockées dans notre base de données.

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Hébergement Amazon Web Services (AWS) sécurisé

Doodle est hébergé par AWS, une solution d’hébergement certifiée conforme aux normes et codes de bonnes pratiques rigoureux et internationalement reconnus suivants : norme ISO/CEI 27001:2013, 27017:2015 et 27018:2014.

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Sécurité Cloudflare

Nous utilisons Cloudflare pour bénéficier d’une protection DDoS supplémentaire.