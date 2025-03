1. Agende reuniões mais rápido

Esqueça de ficar preso no limbo do e-mail, fazendo perguntas como "Para que horas funciona você?' e 'Em que fuso horário está isso?'. Pode levar dias, semanas ou até meses para conseguir um resposta e acordo de todos. Quanto mais rápido suas reuniões forem agendadas, mais rápido você poderá tomar decisões importantes.

2. Minimizar os livros duplos

Sua disponibilidade é clara, fácil de acessar e 100% precisa. Portanto, será menos provável que você oferecer horários de reunião disponíveis que já estão reservados. E não se preocupe com seu privacidade - Doodle utiliza as APIs mais modernas e seguras para conectar seu calendário. Além disso, aos participantes somente serão mostrados seus horários disponíveis (ou seja, sem acesso aos detalhes completos de seu calendário).

3. Aproveite os recursos avançados de programação

Há muito mais no Doodle do que criar enquetes e reuniões de grupos de reserva. Doodle 1:1 e Página de reservas são duas características avançadas que farão com que todos os aspectos de seu agendamento sem esforço e sem problemas. Com a Página de Reserva, tudo o que você tem que fazer é criar um link personalizado de reunião, definir suas regras de reunião, compartilhar seu link e depois deixar que os participantes marquem a reunião. Mas você não poderá aproveitar estas características se seus calendários não estiverem conectados.

4. Não mais alternância entre navegadores

Pense em como pode ser irritante e confuso ir e vir entre seus calendários no Google e no Microsoft Outlook. Gerenciar seus calendários não deve ser tão incômodo. Confie no Doodle como sua única fonte de verdade de programação.

5. Menos tempo gasto em tarefas de mão-de-obra intensiva significa mais tempo para o crescimento dos negócios

A maioria das reuniões é sensível ao tempo e essencial antes que decisões comerciais críticas possam ser tomadas. Mas se você estiver passando semanas (até meses) pedindo aos participantes a disponibilidade de suas reuniões, isso é um problema real. Deixe o Doodle fazer o trabalho pesado para que você possa ter ótimas reuniões.