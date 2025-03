1. Book møder hurtigere

Glem alt om at sidde fast i e-mail limbo og stille spørgsmål som "Hvad tid passer til dig?" og "Hvilken tidszone er det i?". Det kan tage dage, uger eller endda måneder at få et svar og enighed fra alle. Jo hurtigere dine møder er booket, jo hurtigere kan du træffe vigtige beslutninger.

2. Minimer dobbeltbookinger

Din tilgængelighed er klar, let tilgængelig og 100 % præcis. Så du vil være mindre tilbøjelig til at tilbyde ledige mødetider, der allerede er booket. Og du skal ikke bekymre dig om dine privatliv - Doodle bruger de mest moderne og sikre API'er til at forbinde din kalender. Desuden vil deltagerne kun få vist dine tilgængelige tidsrum (dvs. ingen adgang til alle dine kalenderoplysninger).

3. Udnyt de avancerede planlægningsfunktioner

Der er meget mere i Doodle end at oprette afstemninger og booke gruppemøder. Doodle 1:1 og Booking Page er to avancerede funktioner, der vil gøre alle aspekter af din planlægning ubesværet og problemfrit. Med Booking Page er det eneste, du skal gøre, at oprette et personligt mødelink, indstille dine møderegler, dele dit link og derefter lade deltagerne booke mødet. Men du kan ikke udnytte disse funktioner, hvis dine kalendere ikke er forbundet.

4. Ikke mere skift mellem browsere

Tænk på, hvor irriterende og forvirrende det kan være at gå frem og tilbage mellem dine kalendere i Google og Microsoft Outlook. Det burde ikke være så besværligt at administrere dine kalendere. Stol på Doodle som din eneste kilde til sandheden om planlægning.

5. Mindre tid brugt på arbejdskrævende opgaver betyder mere tid til forretningsvækst

De fleste møder er tidskritiske og vigtige, før der kan træffes kritiske forretningsbeslutninger. Men hvis du bruger uger (eller endda måneder) på at spørge deltagerne om deres tilgængelighed til møderne, er det et reelt problem. Lad Doodle gøre det tunge arbejde, så du kan holde gode møder.