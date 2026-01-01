Dla wielu profesjonalistów znalezienie terminu spotkania, który zaspokoi potrzeby i oczekiwania wszystkich, może być niemal niemożliwe. Łatwo może się zdarzyć, że będziesz musiał wielokrotnie konsultować się z kilkoma osobami, próbując znaleźć termin, który pasuje do harmonogramów wszystkich uczestników. Takie ciągłe uzgadnianie terminów często powoduje stratę cennego czasu i generuje niepotrzebny stres, co może negatywnie wpłynąć na wydajność i morale zespołu.

Dzięki oprogramowaniu Doodle do wyszukiwania dogodnych terminów będziesz mógł organizować spotkania, które będą pasowały wszystkim zainteresowanym. Co więcej, Twoi współpracownicy będą Ci wdzięczni za to, że sprawiłeś, że ich dzień będzie mniej stresujący. A to nie tylko narzędzie do spotkań — Doodle oferuje również Sign-up Sheet na wydarzenia i webinaria, który pozwala z łatwością ustalać limit miejsc i zarządzać rejestracjami. Kiedy zapytają Cię, jak to zrobiłeś, koniecznie powiedz im: „Doodle”.

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Od spotkań po współpracę…

Niezależnie od tego, czy tworzysz prostą spotkanie indywidualne Niezależnie od tego, czy chodzi o zakrojoną na szeroką skalę współpracę w całej firmie, narzędzia Doodle do koordynacji harmonogramów mogą Ci w tym pomóc.

Został stworzony z myślą o zespołach każdej wielkości i oferuje wydajne rozwiązania w zakresie planowania spotkań dla grup liczących nawet 10 000 osób. Niezależnie od tego, jak złożona jest Twoja organizacja lub jak rozproszony jest Twój zespół, Doodle dostosowuje się do Twoich potrzeb. Jeśli potrzebujesz pomocy przy organizowaniu spotkań rekrutacyjnych, takich jak rozmowy kwalifikacyjne, Doodle może Ci w tym pomóc. Jeśli chcesz ustalić termin posiedzenia zarządu, Doodle również Ci w tym pomoże.

Organizujesz warsztaty lub szkolenie? Sign-up Sheet pozwala uczestnikom zarezerwować miejsce, zanim wyczerpią się wolne miejsca.

Może to nawet pomóc freelancerom, nauczycielom i organizacjom non-profit w jak najlepszym zorganizowaniu się dzięki narzędziom do koordynacji harmonogramów. Od branży technologicznej po opiekę zdrowotną, od finansów po edukację — każda branża korzysta z Doodle, by mieć harmonogramy pod kontrolą. Ta wszechstronność sprawia, że Doodle jest najczęściej wybieraną platformą do planowania w wielu branżach i zawodach.

Dzięki Doodle będziesz mógł szybko i łatwo planować spotkania niezależnie od branży, w której działasz. Aplikacja sprawdza się również niezależnie od tego, w jakim środowisku pracujesz: tradycyjnym, zdalnym czy hybrydowym.

Nawet jeśli masz pracowników lub partnerów na całym świecie, oprogramowanie Doodle do ustalania terminów pozwoli znaleźć idealny termin dla wszystkich zainteresowanych. Automatycznie uwzględnia strefy czasowe, dzięki czemu współpraca na skalę globalną przebiega płynnie i bez problemów.

Jest też łatwy w obsłudze

Wszyscy znamy narzędzia do koordynacji harmonogramów, które wyglądają, jakby były stworzone wyłącznie dla naukowców zajmujących się rakietami. W przypadku Doodle’a jest zupełnie inaczej.

Dzięki temu planowanie jest tak proste, że każdy sobie z tym poradzi. No, może nie niemowlę, ale z pewnością każdy profesjonalista. Interfejs Doodle jest bardzo intuicyjny i łatwy w obsłudze. Dzięki narzędziom takim jak Booking Page i spotkania 1:1 znalezienie dogodnego terminu jest proste. Można również dodać własne pytania, aby klienci mogli wskazać, na czym chcieliby się skupić, oraz ustawić przypomnienia, aby ograniczyć liczbę nieobecności.

Nawet jeśli pracujesz w zespole, każdy ma możliwość szybkiego i sprawnego planowania spotkań. Oznacza to, że ty i twoi współpracownicy będziecie poświęcać mniej czasu na spory dotyczące terminów spotkań, a więcej na rzeczywistą realizację swoich celów.

Zaplanowanie spotkania dla całego przedsiębiorstwa może być tak trudnym zadaniem, że wydaje się niemal niemożliwe. Dobrą wiadomością jest to, że z pomocą przychodzi Doodle wraz z zestawem narzędzi do koordynacji harmonogramów.

Spójność marki ma kluczowe znaczenie: Oprogramowanie Doodle do ustalania terminów pozwala na umieszczenie logo firmy na wszystkich zaproszeniach, dzięki czemu osoby z zewnątrz mogą łatwo rozpoznać swoje zaproszenia w przepełnionej skrzynce odbiorczej. Dzięki łatwości obsługi i przydatnym narzędziom Doodle może pomóc w znacznie sprawniejszym funkcjonowaniu Twojej dużej firmy.

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W jaki sposób Doodle właściwie pomaga?

Jedną z najbardziej przydatnych funkcji oferowanych przez Doodle jest Group Polls . Wystarczy przejść na stronę „Group Poll”, utworzyć ankietę i przekonać się, jak szybko zostanie zaplanowane kolejne spotkanie.

Wyślij ankietę do dowolnych osób, które chcesz zaprosić, sprawdź, kto na nią odpowiedział, a następnie umów spotkanie. Doodle automatycznie wyśle zaproszenia do kalendarza do wszystkich osób, które udzieliły odpowiedzi. Voila! Planowanie w najlepszym wydaniu.

Booking Page to kolejne potężne narzędzie, które pozwala przyjmować rezerwacje bezpośrednio w kalendarzu i udostępniać link dowolnym osobom. Jest ona również zintegrowana z serwisem Stripe, dzięki czemu możesz pobierać opłaty w momencie dokonywania rezerwacji, zamieniając swój czas na przychody i ograniczając liczbę osób, które nie pojawiają się na umówionych spotkaniach.

Co więcej, możesz pracować mądrzej, a nie ciężej. Ustawienia wydajności w Booking Page pozwalają Ci określić godziny pracy i ograniczyć liczbę rezerwacji na dzień. W zależności od potrzeb z serwisu Doodle można korzystać bezpłatnie; dostępne są również plany premium, które zapewniają większe możliwości dostosowywania, integracji i kontroli.

Doodle integruje się z wieloma narzędziami, co ułatwia utrzymanie porządku. Połącz wszystkie swoje ulubione aplikacje do wideokonferencji, w tym Zoom, Google Meet czy WebEx. Możesz również połączyć Doodle z Zapierem, aby zautomatyzować planowanie spotkań, lub z Microsoft Outlookiem, aby planować je bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej. Te integracje eliminują konieczność ręcznego wykonywania zadań i zapewniają płynny przebieg pracy.

Dzięki Doodle i wszystkim jego funkcjom — spersonalizowanym pytaniom, przypomnieniom, pobieraniu opłat oraz skalowalnym narzędziom dla osób prywatnych, zespołów i branż na całym świecie — będziesz planować spotkania w bardziej przemyślany sposób i w mgnieniu oka zyskasz cenny czas.