Pour de nombreux professionnels, trouver une heure de réunion qui réponde aux besoins et aux attentes de chacun peut s'avérer presque impossible. Vous pouvez facilement vous retrouver à faire des allers-retours avec plusieurs personnes pour essayer de trouver une solution qui convienne à l'emploi du temps de chacun.

Avec le logiciel de recherche de temps de Doodle, vous pourrez organiser des réunions qui conviennent à toutes les parties concernées. Mieux encore, vos collègues vous remercieront d'avoir rendu leur journée moins stressante. Lorsqu'ils vous demanderont comment vous avez fait, ne manquez pas de leur dire "Doodle".

Des réunions aux collaborations...

Qu'il s'agisse d'une simple réunion individuelle ou d'une vaste collaboration à l'échelle de l'entreprise, les outils de coordination des horaires de Doodle peuvent vous aider à y parvenir.

Ils sont conçus pour des équipes de toute taille et offrent des solutions de planification efficaces pour un maximum de 10 000 personnes. Si vous avez besoin d'aide pour des réunions de recrutement telles que des entretiens, Doodle peut vous aider. Si vous avez besoin de trouver une heure pour une réunion du conseil d'administration, Doodle s'en charge également.

Doodle peut même aider les travailleurs indépendants, les éducateurs et les organisations à but non lucratif à s'organiser au mieux grâce à ses outils de coordination des horaires.

Avec Doodle, vous pourrez rapidement et facilement planifier des réunions, quel que soit votre secteur d'activité. Il fonctionne également bien quel que soit votre environnement de travail : traditionnel, à distance ou hybride.

Même si vous avez des employés ou des partenaires dans le monde entier, le logiciel de recherche de temps de Doodle trouvera l'heure idéale pour tous les participants.

Il est également facile à utiliser

Nous avons tous vu des outils de coordination d'horaires qui semblent avoir été conçus pour l'usage exclusif de spécialistes des fusées. Ce n'est pas le cas de Doodle.

Il rend l'optimisation des temps de réunion si facile qu'un bébé pourrait le faire. Enfin, peut-être pas un bébé, mais certainement n'importe quel professionnel. L'interface de Doodle est très intuitive et facile à utiliser et des outils comme Page de réservation et Réunions 1:1 font de la recherche d'une heure de réunion un jeu d'enfant.

Même si vous travaillez en équipe, chacun a la possibilité de planifier des réunions rapidement et efficacement. Cela signifie que vous et vos collègues passerez moins de temps à vous disputer sur l'heure des réunions et plus de temps à atteindre vos objectifs.

Planifier une réunion pour toute une entreprise peut être si décourageant que cela peut sembler presque impossible. La bonne nouvelle, c'est que Doodle et sa suite d'outils de coordination des horaires sont là pour vous aider.

Le logiciel de recherche de temps de Doodle vous permet d'apposer le logo de votre entreprise sur toutes vos invitations, de sorte que les invités externes puissent facilement retrouver leur invitation dans leur océan d'e-mails. Grâce à sa facilité d'utilisation et à ses outils utiles, Doodle peut aider votre grande entreprise à fonctionner plus facilement.

En quoi Doodle est-il utile ?

L'une des fonctions les plus utiles de Doodle est Group Polls. Il vous suffit de vous rendre sur la page des sondages de groupe, de lancer un sondage et de voir dans combien de temps votre prochaine réunion sera programmée.

Envoyez un sondage à toutes les personnes que vous souhaitez inviter, suivez votre sondage pour voir qui a répondu, puis réservez cette réunion. Doodle enverra automatiquement des invitations au calendrier à tous ceux qui ont répondu. Et voilà ! L'optimisation du temps de réunion dans toute sa splendeur.

Booking Page est un autre outil utile, qui vous permet de prendre des réservations directement sur votre calendrier et de partager le lien avec qui vous voulez.

De plus, vous pouvez travailler plus intelligemment, et non plus durement. Les paramètres de puissance de Booking Page vous permettent de définir vos horaires et de limiter le nombre de réservations par jour. De plus, il enverra automatiquement des rappels aux personnes avec lesquelles vous avez réservé une réunion, ce qui signifie que le risque de ne pas se présenter sera éliminé.

Doodle s'intègre à de nombreux outils, ce qui vous permet d'atteindre facilement votre objectif de devenir la personne la plus organisée possible.

Intégrez toutes vos applications de vidéoconférence préférées, y compris Zoom, Google Meet ou WebEx. Cela signifie que vous pourrez ajouter un lien de vidéoconférence à votre réunion en un simple clic.

Vous pouvez également connecter Doodle à Zapier pour automatiser votre planification ou à Microsoft Outlook pour programmer directement depuis votre boîte de réception. Avec Doodle et tout ce qu'il offre, vous organiserez des réunions réussies en un clin d'œil.