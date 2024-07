Per molti professionisti, trovare un orario di riunione che soddisfi le esigenze e le aspettative di tutti può essere quasi impossibile. È facile che ci si ritrovi a fare avanti e indietro con diverse persone nel tentativo di trovare qualcosa che si adatti agli impegni di tutti.

Con il software Doodle per la ricerca dell'orario, sarete in grado di organizzare riunioni che vadano bene per tutte le parti coinvolte. Inoltre, i vostri colleghi vi ringrazieranno per aver reso la loro giornata meno stressante. Quando vi chiederanno come avete fatto, assicuratevi di dire loro "Doodle".

Dalle riunioni alle collaborazioni...

Sia che dobbiate organizzare una semplice riunione individuale o una grande collaborazione a livello aziendale, gli strumenti di coordinamento degli orari di Doodle possono aiutarvi a farlo.

È stato realizzato pensando a team di qualsiasi dimensione e offre soluzioni di pianificazione efficienti per un massimo di 10.000 persone. Se avete bisogno di aiuto per le riunioni di selezione del personale, come i colloqui, Doodle può aiutarvi. Se dovete trovare un orario per una riunione del consiglio di amministrazione, Doodle vi aiuta anche in questo caso.

Può anche aiutare i liberi professionisti, gli educatori e le organizzazioni no-profit a organizzarsi al meglio con i suoi strumenti di coordinamento degli orari.

Con Doodle, sarete in grado di programmare rapidamente e facilmente le riunioni per qualsiasi settore. Funziona bene anche in qualsiasi contesto lavorativo: tradizionale, remoto o ibrido.

Anche se avete dipendenti o partner sparsi in tutto il mondo, il software di ricerca degli orari di Doodle troverà l'orario perfetto per tutti i partecipanti.

È anche facile da usare

Tutti abbiamo visto strumenti di coordinamento degli orari che sembrano fatti per l'uso esclusivo di scienziati missilistici. Non è questo il caso di Doodle.

L'ottimizzazione degli orari delle riunioni è così semplice che potrebbe farlo anche un bambino. Forse non un bambino, ma sicuramente un professionista. L'interfaccia di Doodle è estremamente intuitiva e facile da usare e strumenti come Pagina di prenotazione e Riunioni 1:1 rendono la ricerca di un orario di riunione un gioco da ragazzi.

Anche se si lavora in team, ognuno ha la possibilità di programmare le riunioni in modo rapido ed efficiente. Questo significa che voi e i vostri colleghi passerete meno tempo a discutere sugli orari delle riunioni e più tempo a realizzare i vostri obiettivi.

Pianificare una riunione per un'intera azienda può essere così scoraggiante da sembrare quasi impossibile. La buona notizia è che Doodle e la sua suite di strumenti per il coordinamento della pianificazione sono qui per aiutarvi.

Il software Doodle per la ricerca dell'orario vi permette di inserire il logo della vostra azienda su tutti gli inviti, in modo che gli invitati esterni possano trovare facilmente il loro invito nell'oceano delle loro e-mail. Grazie alla sua facilità d'uso e ai suoi strumenti utili, Doodle può aiutare la vostra grande azienda a funzionare in modo molto più fluido.

In cosa consiste esattamente l'aiuto di Doodle?

Una delle funzioni più utili offerte da Doodle è Sondaggi di gruppo. È sufficiente andare alla pagina Sondaggi di gruppo, avviare un sondaggio e vedere quanto velocemente verrà programmata la prossima riunione.

Inviate un sondaggio a chiunque vogliate invitare, seguite il sondaggio per vedere chi ha risposto e poi prenotate la riunione. Doodle invierà automaticamente gli inviti al calendario a tutti coloro che hanno risposto. Voilà! L'ottimizzazione dei tempi di riunione è il massimo.

Booking Page è un altro strumento utile, che vi permette di prendere prenotazioni direttamente sul vostro calendario e di condividere il link con chiunque vogliate.

Inoltre, potete lavorare in modo più intelligente, non più difficile. Le impostazioni di Booking Page consentono di impostare gli orari e di limitare il numero di prenotazioni al giorno. Inoltre, invia automaticamente dei promemoria alle persone con cui avete prenotato un incontro, eliminando così la possibilità di non presentarsi.

Doodle si integra con molti strumenti, facilitando il raggiungimento dell'obiettivo di diventare la persona più organizzata possibile.

Integra tutte le vostre applicazioni preferite per le videoconferenze, tra cui Zoom, Google Meet o WebEx. Ciò significa che potrete aggiungere un collegamento di videoconferenza alla vostra riunione con poco più di un clic.

È inoltre possibile collegare Doodle a Zapier per automatizzare la programmazione o a Microsoft Outlook per programmare direttamente dalla casella di posta. Con Doodle e tutto ciò che offre, potrete organizzare riunioni di successo in un batter d'occhio.