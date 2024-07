For mange fagfolk kan det være nærmest umuligt at finde et mødetidspunkt, der opfylder alles behov og forventninger. Man kan nemt komme til at gå frem og tilbage med flere personer i forsøget på at finde noget, der passer ind i alles tidsplan.

Med Doodles tidsfinder-software kan du arrangere møder, der fungerer for alle involverede parter. Endnu bedre, dine kolleger vil takke dig for at gøre deres dag mindre stresset. Når de spørger dig, hvordan du gjorde det, så sørg for at fortælle dem "Doodle".

Fra møder til samarbejde...

Uanset om du har brug for at arrangere et simpelt en-til-en-møde eller et stort samarbejde på tværs af virksomheden, kan Doodles værktøjer til koordinering af tidsplaner hjælpe dig med dette.

Det er lavet med teams af enhver størrelse i tankerne og tilbyder effektive planlægningsløsninger for op til 10.000 personer. Hvis du har brug for hjælp til rekrutteringsmøder som f.eks. interviews, kan Doodle hjælpe dig. Hvis du har brug for at finde et tidspunkt for et bestyrelsesmøde, kan Doodle også klare det.

Det kan endda hjælpe freelancere, undervisere og nonprofitorganisationer med at blive så organiseret som muligt med deres værktøjer til koordinering af tidsplaner.

Med Doodle vil du hurtigt og nemt kunne planlægge møder, uanset hvilken branche du er i. Det fungerer også godt, uanset hvad din arbejdssituation er: traditionel, eksternt eller hybrid.

Selv hvis du har medarbejdere eller partnere over hele verden, finder Doodles tidsfinder-software det perfekte tidspunkt for alle involverede.

Den er også nem at bruge

Vi har alle sammen set værktøjer til koordinering af tidsplaner, der ser ud som om de er lavet udelukkende til brug for raketforskere. Det er ikke tilfældet med Doodle.

Det gør optimering af mødetid så let, at en baby kan gøre det. Måske ikke en baby, men helt sikkert enhver professionel. Doodles brugerflade er yderst intuitiv og nem at bruge, og vittighedsværktøjer som Booking Page og 1:1 meetings gør det til en leg at finde en mødetid.

Selv hvis du arbejder med et team, har alle mulighed for at planlægge møder hurtigt og effektivt. Det betyder, at du og dine kolleger vil bruge mindre tid på at skændes om mødetider og mere tid på faktisk at nå jeres mål.

At planlægge et møde for en hel virksomhed kan være så skræmmende, at det kan virke næsten umuligt. Den gode nyhed er, at Doodle og dets pakke af værktøjer til koordinering af tidsplaner er her for at hjælpe.

Doodles timefinder-software giver dig mulighed for at sætte dit firmalogo på alle dine invitationer, så eksterne inviterede nemt kan finde deres invitation midt i deres hav af e-mails. Med sin brugervenlighed og sine nyttige værktøjer kan Doodle hjælpe din store virksomhed med at køre meget mere gnidningsløst.

Hvordan hjælper Doodle så helt præcist?

En af de mest nyttige funktioner, som Doodle tilbyder, er Group Polls. Du skal blot gå til siden Group Polls (gruppeafstemninger), starte en afstemning og se, hvor hurtigt dit næste møde vil blive planlagt.

Send en afstemning til alle, du vil invitere, følg din afstemning for at se, hvem der har svaret, og book derefter det pågældende møde. Doodle sender automatisk kalenderinvitationer ud til alle, der har svaret. Voila! Mødetidsoptimering på sit fineste.

Booking Page er et andet nyttigt værktøj, som giver dig mulighed for at tage bookinger direkte i din kalender og dele linket med hvem du vil.

Hvad mere er, kan du arbejde smartere, ikke hårdere. Booking Pages kraftindstillinger giver dig mulighed for at indstille dine arbejdstider og begrænse antallet af bookinger pr. dag. Derudover sender den automatisk påmindelser til de personer, du har booket et møde med, hvilket betyder, at risikoen for udeblivelser elimineres.

Doodle integrerer med dig mange værktøjer, hvilket gør det nemt at nå dit mål om at blive den mest organiserede person muligt.

Integrer alle dine foretrukne videokonferenceapps, herunder Zoom, Google Meet eller WebEx. Det betyder, at du vil kunne tilføje et videokonferencelink til dit møde med blot et enkelt klik.

Du kan også forbinde Doodle med Zapier for at automatisere din planlægning eller Microsoft Outlook for at planlægge direkte fra din indbakke. Med Doodle og alt det, det tilbyder, vil du oprette vellykkede møder i løbet af et øjeblik.