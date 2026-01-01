För många yrkesverksamma kan det vara nästintill omöjligt att hitta en mötestid som tillgodoser allas behov och förväntningar. Det är lätt att hamna i en situation där man måste diskutera fram och tillbaka med flera personer för att försöka hitta en tid som passar allas scheman. Denna fram-och-tillbaka-diskussion slösar ofta bort värdefull tid och skapar onödig stress, vilket kan påverka produktiviteten och teamets arbetsmoral negativt.

Med Doodles programvara för tidsbokning kan du boka möten som passar alla inblandade. Ännu bättre: dina kollegor kommer att tacka dig för att du gör deras dag mindre stressig. Och det gäller inte bara möten – Doodle erbjuder även en Sign-up Sheet för evenemang och webbseminarier, där du enkelt kan ange antal platser och hantera anmälningar. När de frågar hur du gjorde det, se till att säga ”Doodle”.

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Från möten till samarbeten…

Oavsett om du ska sätta upp en enkel en-till-en-möte Eller om det gäller ett stort samarbete som omfattar hela företaget kan Doodles verktyg för schemaläggning hjälpa dig med detta.

Tjänsten är utformad för team av alla storlekar och erbjuder effektiva schemaläggningslösningar för upp till 10 000 personer. Oavsett hur komplex din organisation är eller hur utspritt ditt team är, anpassar sig Doodle efter dina behov. Om du behöver hjälp med rekryteringsmöten, till exempel anställningsintervjuer, kan Doodle vara till hjälp. Om du behöver hitta en tid för ett styrelsemöte kan Doodle hjälpa till med det också.

Ska du anordna en workshop eller en utbildning? Med Sign-up Sheet kan deltagarna boka en plats innan platserna är fullbokade.

Det kan till och med hjälpa frilansare, lärare och ideella organisationer att organisera sig så bra som möjligt med hjälp av verktyg för schemaläggning. Från teknik till hälso- och sjukvård, från finans till utbildning – alla branscher använder Doodle för att hålla ordning på sina scheman. Denna mångsidighet gör Doodle till en populär bokningsplattform inom många branscher och yrken.

Med Doodle kan du snabbt och enkelt boka möten, oavsett vilken bransch du verkar inom. Det fungerar dessutom utmärkt oavsett vilken arbetsmiljö du har: traditionell, på distans eller en kombination av båda.

Även om du har medarbetare eller samarbetspartner över hela världen kommer Doodles tidsplaneringsverktyg att hitta den perfekta tidpunkten för alla inblandade. Den tar automatiskt hänsyn till tidszoner, vilket gör det globala samarbetet smidigt och problemfritt.

Den är dessutom enkel att använda

Vi har alla sett verktyg för schemaläggning som ser ut som om de vore avsedda enbart för raketforskare. Så är det inte med Doodle.

Det gör det så enkelt att boka tid att vem som helst kan göra det. Nja, kanske inte ett spädbarn, men definitivt vilken yrkesverksam som helst. Doodles gränssnitt är mycket intuitivt och lättanvänt. Med verktyg som Booking Page och 1:1-möten är det enkelt att hitta en tid. Du kan också lägga till egna frågor så att kunderna kan ange vad de vill fokusera på, och ställa in påminnelser för att minska antalet uteblivna möten.

Även om du arbetar i ett team har alla möjlighet att boka möten snabbt och effektivt. Det innebär att du och dina kollegor kommer att lägga mindre tid på att diskutera mötestider och mer tid på att faktiskt uppnå era mål.

Att boka ett möte för hela företaget kan kännas så överväldigande att det nästan verkar omöjligt. Den goda nyheten är att Doodle och dess verktyg för schemaläggning finns här för att hjälpa till.

Enhetlig varumärkesprofil är avgörande: Med Doodle tidsbokningsprogram kan du lägga till ditt företagslogotyp på alla dina inbjudningar, vilket gör det enkelt för externa inbjudna att hitta sina inbjudningar i en fullmatad inkorg. Tack vare sin användarvänlighet och sina praktiska verktyg kan Doodle bidra till att din stora verksamhet fungerar mycket smidigare.

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Så hur fungerar egentligen Doodle?

En av de mest användbara funktionerna som Doodle erbjuder är Group Poll . Gå helt enkelt till sidan ”Group Poll”, starta en omröstning och se hur snabbt ert nästa möte kommer att bokas in.

Skicka en omröstning till alla du vill bjuda in, följ upp omröstningen för att se vem som har svarat och boka sedan mötet. Doodle skickar automatiskt ut kalenderinbjudningar till alla som har svarat. Voilà! Planering när den är som bäst.

Booking Page är ett annat kraftfullt verktyg som gör att du kan ta emot bokningar direkt i din kalender och dela länken med vem du vill. Den är dessutom kopplad till Stripe, så att du kan ta emot betalningar när folk bokar hos dig, vilket omvandlar din tid till intäkter och minskar antalet uteblivna besök.

Dessutom kan du arbeta smartare, inte hårdare. Med Booking Page-inställningarna för kapacitet kan du ange dina öppettider och begränsa antalet bokningar per dag. Beroende på dina behov är Doodle gratis att använda, men det finns även premiumabonnemang som ger tillgång till fler anpassningsmöjligheter, integrationer och kontroll.

Doodle kan integreras med många verktyg, vilket gör det enkelt att hålla ordning. Koppla ihop alla dina favoritappar för videokonferenser, till exempel Zoom, Google Meet eller WebEx. Du kan också koppla ihop Doodle med Zapier för att automatisera din schemaläggning eller med Microsoft Outlook för att boka möten direkt från din inkorg. Dessa integrationer eliminerar manuellt arbete och gör att ditt arbetsflöde flyter smidigt.

Med Doodle och alla dess funktioner – anpassade frågor, påminnelser, betalningshantering och skalbara verktyg för privatpersoner, team och branscher världen över – kommer du att kunna planera smartare och få tillbaka värdefull tid på ett ögonblick.