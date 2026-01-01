कई पेशेवरों के लिए, सभी की जरूरतों और अपेक्षाओं को पूरा करने वाला बैठक का समय ढूँढना लगभग असंभव हो सकता है। आप आसानी से कई लोगों के साथ बार-बार चैट करते हुए खुद को पा सकते हैं, ताकि सभी के कार्यक्रम में फिट बैठने वाला कोई समय मिल सके। यह बार-बार की बातचीत अक्सर कीमती समय बर्बाद कर देती है और अनावश्यक तनाव पैदा करती है, जो उत्पादकता और टीम के मनोबल पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

Doodle के टाइम फाइंडर सॉफ़्टवेयर के साथ, आप सभी संबंधित पक्षों के लिए उपयुक्त बैठकें आयोजित कर सकेंगे। और भी बेहतर, आपके सहकर्मी आपके दिन को कम तनावपूर्ण बनाने के लिए आपका धन्यवाद करेंगे। और यह सिर्फ बैठकों के लिए ही नहीं है—Doodle कार्यक्रमों और वेबिनारों के लिए एक साइन-अप शीट भी प्रदान करता है, जिससे आप सीटों की सीमा निर्धारित कर सकते हैं और पंजीकरण को आसानी से प्रबंधित कर सकते हैं। जब वे आपसे पूछें कि आपने यह कैसे किया, तो उन्हें जरूर बताएं "Doodle"।

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बैठकों से लेकर सहयोग तक…

चाहे आप एक साधारण एक-से-एक बैठक चाहे वह एक विशाल कंपनी-व्यापी सहयोग हो, Doodle के शेड्यूल समन्वय उपकरण आपको ऐसा करने में मदद कर सकते हैं।

यह किसी भी आकार की टीमों को ध्यान में रखकर बनाया गया है और 10,000 लोगों तक के लिए कुशल शेड्यूलिंग समाधान प्रदान करता है। चाहे आपका संगठन कितना भी जटिल हो या आपकी टीम कितनी भी फैली हुई हो, Doodle आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्केल करता है। यदि आपको साक्षात्कार जैसी भर्ती बैठकों में मदद चाहिए, तो Doodle आपकी मदद कर सकता है। यदि आपको बोर्ड बैठक के लिए समय ढूंढना है, तो Doodle ने वह भी संभाल लिया है।

कार्यशाला या प्रशिक्षण आयोजित कर रहे हैं? साइन-अप शीट प्रतिभागियों को क्षमता पूरी होने से पहले अपनी जगह आरक्षित करने की अनुमति देती है।

यह फ्रीलांसरों, शिक्षकों और गैर-लाभकारी संगठनों को भी अपने शेड्यूल समन्वय उपकरणों के साथ यथासंभव व्यवस्थित होने में मदद कर सकता है। टेक से लेकर स्वास्थ्य देखभाल, वित्त से लेकर शिक्षा तक, हर क्षेत्र शेड्यूल को नियंत्रित रखने के लिए Doodle का उपयोग करता है। यह बहुमुखी प्रतिभा Doodle को कई उद्योगों और व्यवसायों में एक पसंदीदा शेड्यूलिंग प्लेटफ़ॉर्म बनाती है।

Doodle के साथ, आप जिस भी उद्योग में हों, बैठकों को जल्दी और आसानी से शेड्यूल कर सकेंगे। यह पारंपरिक, रिमोट या हाइब्रिड—आपकी कार्य व्यवस्था जो भी हो—में भी अच्छी तरह काम करता है।

चाहे आपके कर्मचारी या साझेदार दुनिया भर में कहीं भी हों, Doodle का टाइम फाइंडर सॉफ़्टवेयर सभी के लिए उपयुक्त समय ढूंढ लेगा। यह स्वचालित रूप से समय क्षेत्रों का हिसाब रखता है, जिससे वैश्विक सहयोग निर्बाध और परेशानी-मुक्त हो जाता है।

इसे उपयोग करना भी आसान है।

हम सभी ने वे शेड्यूल समन्वय उपकरण देखे हैं जो ऐसे दिखते हैं जैसे वे केवल रॉकेट वैज्ञानिकों के विशेष उपयोग के लिए बनाए गए हों। लेकिन Doodle के साथ ऐसा नहीं है।

यह शेड्यूलिंग को इतना आसान बना देता है कि कोई भी इसे कर सकता है। खैर, शायद एक बच्चा नहीं, लेकिन निश्चित रूप से कोई भी पेशेवर कर सकता है। Doodle का इंटरफ़ेस अत्यंत सहज और उपयोग में आसान है। बुकिंग पेज और 1:1 मीटिंग्स जैसे टूल्स के साथ समय ढूंढना सरल है। आप कस्टम प्रश्न भी जोड़ सकते हैं ताकि क्लाइंट यह बता सकें कि वे किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, और अनुपस्थितियों को कम करने के लिए रिमाइंडर सेट कर सकते हैं।

भले ही आप एक टीम के साथ काम कर रहे हों, हर किसी के पास बैठकों को जल्दी और कुशलतापूर्वक निर्धारित करने की शक्ति होती है। इसका मतलब है कि आप और आपके सहकर्मी बैठक के समय को लेकर बहस में कम समय व्यतीत करेंगे और वास्तव में अपने लक्ष्यों को पूरा करने में अधिक समय बिताएंगे।

पूरे संगठन के लिए बैठक निर्धारित करना इतना चुनौतीपूर्ण हो सकता है कि यह लगभग असंभव ही लगे। अच्छी खबर यह है कि Doodle और इसके शेड्यूल समन्वय उपकरण आपकी मदद के लिए मौजूद हैं।

ब्रांड की एकरूपता महत्वपूर्ण है: Doodle का टाइम फाइंडर सॉफ़्टवेयर आपको अपने सभी निमंत्रणों में अपनी कंपनी का लोगो जोड़ने की सुविधा देता है, जिससे भीड़-भाड़ वाले इनबॉक्स में बाहरी आमंत्रितों के लिए अपने निमंत्रण ढूंढना आसान हो जाता है। इसके उपयोग में आसानी और सहायक उपकरणों के साथ, Doodle आपके बड़े व्यवसाय को और भी सुचारू रूप से चलाने में मदद कर सकता है।

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तो Doodle वास्तव में कैसे मदद करता है?

Doodle द्वारा प्रदान की जाने वाली सबसे उपयोगी विशेषताओं में से एक है ग्रुप पोल बस ग्रुप पोल पेज पर जाएँ, एक पोल शुरू करें और देखें कि आपकी अगली बैठक कितनी जल्दी निर्धारित होगी।

जिस किसी को भी आप आमंत्रित करना चाहते हैं, उसे एक पोल भेजें, यह देखने के लिए अपने पोल को ट्रैक करें कि किसने प्रतिक्रिया दी है, और फिर उस मीटिंग को बुक करें। Doodle स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया देने वाले सभी लोगों को कैलेंडर निमंत्रण भेजेगा। वॉइला! अनुसूचीकरण अपनी उत्कृष्टता पर।

बुकिंग पेज एक और शक्तिशाली उपकरण है, जो आपको सीधे अपने कैलेंडर पर बुकिंग लेने और लिंक को अपनी इच्छानुसार किसी के साथ साझा करने की सुविधा देता है। यह Stripe से भी जुड़ता है, जिससे जब लोग आपके साथ बुकिंग करते हैं तो आप भुगतान एकत्र कर सकते हैं, अपने समय को राजस्व में बदल सकते हैं और नो-शो की संख्या कम कर सकते हैं।

और तो और, आप मेहनत ज्यादा किए बिना स्मार्ट तरीके से काम कर सकते हैं। बुकिंग पेज की पावर सेटिंग्स आपको अपने काम के घंटे तय करने और प्रतिदिन होने वाली बुकिंग की संख्या सीमित करने की सुविधा देती हैं। आपकी ज़रूरतों के अनुसार, Doodle का उपयोग मुफ़्त है, और अधिक कस्टमाइज़ेशन, इंटीग्रेशन और नियंत्रण के लिए Premium प्लान भी उपलब्ध हैं।

Doodle कई टूल्स के साथ इंटीग्रेट होता है, जिससे व्यवस्थित रहना आसान हो जाता है। ज़ूम, गूगल मीट, या वेबएक्स सहित अपनी सभी पसंदीदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप्स को कनेक्ट करें। आप अपने शेड्यूलिंग को ऑटोमेट करने के लिए Doodle को ज़ेपियर से या सीधे अपने इनबॉक्स से शेड्यूल करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये इंटीग्रेशन मैन्युअल काम को खत्म करते हैं और आपके वर्कफ़्लो को सुचारू बनाए रखते हैं।

Doodle और इसकी सभी सुविधाओं—कस्टम प्रश्न, रिमाइंडर, भुगतान संग्रह, और व्यक्तियों, टीमों, तथा उद्योगों के लिए विश्वभर में स्केलेबल उपकरण—के साथ आप अधिक स्मार्ट तरीके से शेड्यूलिंग करेंगे और पलक झपकते ही अपना बहुमूल्य समय वापस पाएँगे।