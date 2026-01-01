Dwa przykłady ankiet dotyczących korzystania z serwisu Doodle

Jeśli korzystasz z serwisu Doodle i potrzebujesz wskazówek dotyczących tworzenia ankiety, chcielibyśmy przedstawić Ci dwa przykłady ankiet.

Przykład ankiety nr 1: 60. urodziny twojego ojca.

Wyjątkowe urodziny to wielkie wydarzenia, które często wiążą się z organizacją przyjęcia. Przy dużej liczbie gości logistyka może stać się skomplikowana.

Weźmy na przykład 60. urodziny twojego taty. Skoro chodzi o twojego ojca, chcesz wziąć sprawy w swoje ręce.

Na tę wielką uroczystość trzeba zaprosić dosłownie setki krewnych, przyjaciół, znajomych i partnerów biznesowych. Myśl o tym może budzić przerażenie, gdyby trzeba było zrobić to wszystko ręcznie. Wyobraź sobie, że musiałbyś napisać setki zaproszeń, dzwonić do wszystkich i śledzić potwierdzenia udziału.

Nie martw się – to, co kiedyś zajmowało mnóstwo czasu, teraz załatwia się szybko, sprawnie i przejrzyście dzięki poręcznemu oprogramowaniu do ankietowania Doodle.

Nawet jeśli chcesz zorganizować duże wydarzenie z udziałem setek lub tysięcy osób, wystarczy ci na to zaledwie kilka minut, co pokaże nasz przykład ankiety.

Aby zaplanować wielkie przyjęcie urodzinowe, wystarczy utworzyć jedną Group Poll. Po prostu dodaj szczegóły wydarzenia, daty i godziny, w których chcesz zorganizować przyjęcie, a następnie wyślij ją gościom w formie wiadomości e-mail lub linku.

W ciągu kilku minut okaże się, kiedy jest idealna data i godzina.

Przykład ankiety nr 2: firmowa impreza bożonarodzeniowa

Co roku firmowa impreza bożonarodzeniowa jest często jednym z największych wydarzeń w większości organizacji.

Oprócz zadbania o to, by lista utworów była gotowa, ciasteczka udekorowane, a bar zaopatrzony, musisz zorientować się, ile osób się pojawi.

Zamiast zgadywać i w rezultacie zamawiać za dużo lub za mało jedzenia, skorzystaj z Group Poll w Doodle, aby uzyskać dokładniejszy obraz liczby osób – nawet jeśli to tylko wstępne szacunki na kilka miesięcy przed wydarzeniem.

Kiedy zaczynasz myśleć o imprezie bożonarodzeniowej – czasem już we wrześniu lub październiku – możesz rozesłać ankietę, w której uczestnicy będą mogli wybrać terminy, które ich zdaniem będą dla nich najdogodniejsze. Wspaniałą rzeczą jest to, że ponieważ jest to tak wcześnie, Doodle pozwala na dodanie opcji „W razie potrzeby”, dzięki czemu uczestnicy mogą zaznaczyć, że prawdopodobnie się pojawią, ale nie mają 100-procentowej pewności.

Dzięki temu będziesz mógł zarezerwować stolik w restauracji, zamówić odpowiednią ilość jedzenia lub zorganizować gry towarzyskie, które wprowadzą wszystkich w świąteczny nastrój.

Niezależnie od tego, czy chodzi o huczne urodziny, imprezy firmowe, czy też inne wydarzenia, w przypadku których chcesz zorientować się w liczbie uczestników – skorzystaj z naszych przykładowych ankiet jako wskazówek i zawsze z powodzeniem planuj swoje wydarzenia dzięki Group Poll od Doodle.