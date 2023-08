Due esempi di indagine sull'uso di Doodle

Se state utilizzando Doodle e avete bisogno di alcuni suggerimenti per creare un sondaggio, vi forniamo due esempi di sondaggi.

Esempio di sondaggio 1: il 60° compleanno di tuo padre.

I compleanni speciali sono eventi importanti e spesso sono accompagnati da una festa. Con molti invitati, la logistica può diventare complicata.

Prendiamo come esempio il 60° compleanno di tuo padre. Trattandosi di vostro padre, volete prendere in mano la situazione.

Ci sono letteralmente centinaia di parenti, amici, conoscenti e partner commerciali da invitare al grande giorno. Questo può essere un pensiero terrificante se doveste fare tutto manualmente. Immaginate di dover scrivere centinaia di inviti, telefonare e tenere traccia delle risposte.

Non preoccupatevi, quello che prima richiedeva molto tempo ora viene fatto in modo rapido, efficiente e chiaro grazie al pratico software di sondaggio di Doodle.

Anche quando si cerca di organizzare un evento di grandi dimensioni con centinaia o migliaia di persone, sono necessari solo pochi minuti di tempo, come illustra il nostro esempio di sondaggio.

Per pianificare la grande festa di compleanno, è sufficiente creare un sondaggio di gruppo. Basta aggiungere i dettagli dell'evento, le date e gli orari in cui si vuole organizzare la festa e inviarlo ai propri ospiti come e-mail o link.

In pochi minuti sarà chiara la data e l'ora perfetta.

Esempio di sondaggio 2: la festa di Natale dell'azienda

Ogni anno, la festa di Natale dell'azienda è spesso uno degli eventi più importanti nella maggior parte delle organizzazioni.

Oltre ad assicurarvi che la playlist sia pronta, che i biscotti siano decorati e che il bar sia rifornito, dovete avere un'idea del numero di persone che parteciperanno alla festa.

Piuttosto che tirare a indovinare e finire per ordinare troppo o poco cibo, utilizzate un sondaggio di gruppo Doodle per avere un'idea più chiara dei numeri, anche se si tratta solo di un'idea a qualche mese di distanza.

Quando iniziate a pensare alla festa di Natale, a volte già a settembre o ottobre, potete inviare un sondaggio che permetta alle persone di scegliere gli orari che ritengono più adatti a loro. Il bello è che, essendo così presto, Doodle vi permette di offrire l'opzione "Se necessario", in modo che le persone possano dire che pensano di farcela, ma non possono essere al 100%.

In questo modo potrete prenotare un ristorante, ordinare la giusta quantità di cibo o organizzare giochi per la festa che facciano entrare tutti nello spirito di festa.

Che si tratti di grandi feste di compleanno, di feste aziendali o di qualsiasi altro evento in cui sia necessario avere un'idea dei numeri, utilizzate i nostri esempi di sondaggi come guida e pianificate sempre con successo i vostri eventi con i sondaggi di gruppo di Doodle.