Zwei Umfragebeispiele zur Verwendung von Doodle

Wenn Sie Doodle verwenden und Tipps zum Erstellen einer Umfrage benötigen, möchten wir Ihnen zwei Beispiele für Umfragen zur Verfügung stellen.

Eine Besprechung erstellen Treffen Sie sich in wenigen Minuten mit Ihrem eigenen kostenlosen Doodle-Konto

Umfragebeispiel 1: Der 60. Geburtstag Ihres Vaters.

Besondere Geburtstage sind große Ereignisse und gehen oft mit einer Party einher. Bei vielen Gästen kann die Logistik kompliziert werden.

Nehmen wir den 60. Geburtstag Ihres Vaters als Beispiel. Da es Ihr Vater ist, wollen Sie die Dinge selbst in die Hand nehmen.

Es gibt buchstäblich Hunderte von Verwandten, Freunden, Bekannten und Geschäftspartnern, die Sie zu diesem großen Tag einladen müssen. Das kann ein erschreckender Gedanke sein, wenn Sie das alles von Hand machen müssten. Stellen Sie sich vor, Sie müssten Hunderte von Einladungen schreiben, herumtelefonieren und die Einladungen im Auge behalten.

Keine Sorge, was früher viel Zeit in Anspruch genommen hat, wird jetzt schnell, effizient und übersichtlich von der praktischen Umfrage-Software von Doodle erledigt.

Selbst wenn Sie eine grosse Veranstaltung mit Hunderten oder Tausenden von Personen organisieren wollen, benötigen Sie nur wenige Minuten Zeit, wie unser Umfragebeispiel zeigt.

Um die große Geburtstagsparty zu planen, müssen Sie nur eine Gruppenumfrage erstellen. Fügen Sie einfach die Veranstaltungsdetails sowie die Daten und Uhrzeiten hinzu, an denen die Party stattfinden soll, und senden Sie sie als E-Mail oder Link an Ihre Gäste.

Innerhalb weniger Minuten wird das perfekte Datum und die perfekte Uhrzeit feststehen.

Teilen Sie Ihren Kalender Erstellen Sie ein kostenloses Doodle-Konto und teilen Sie Ihren Kalender in wenigen Minuten

Umfrage-Beispiel 2: die Firmen-Weihnachtsfeier

Jedes Jahr ist die Weihnachtsfeier des Unternehmens in den meisten Unternehmen eine der größten Veranstaltungen.

Sie müssen nicht nur dafür sorgen, dass die Playlist stimmt, die Plätzchen verziert sind und die Bar bestückt ist, sondern auch eine Vorstellung davon bekommen, wie viele Leute kommen werden.

Anstatt zu raten und am Ende zu viel oder zu wenig Essen zu bestellen, sollten Sie eine Doodle-Gruppenumfrage durchführen, um eine genauere Vorstellung von den Zahlen zu bekommen, selbst wenn es nur eine Idee für ein paar Monate im Voraus ist.

Wenn Sie anfangen, über die Weihnachtsfeier nachzudenken, manchmal schon im September oder Oktober, können Sie eine Umfrage verschicken, bei der die Teilnehmer die Zeiten wählen können, die ihnen am besten passen. Das Tolle daran ist, dass Sie bei Doodle die Option "Falls nötig" anbieten können, so dass die Teilnehmer sagen können, dass sie zwar kommen werden, aber nicht 100-prozentig sicher sind.

So können Sie ein Restaurant buchen, die richtige Menge an Essen bestellen oder Partyspiele organisieren, die alle in Festtagsstimmung versetzen.

Ob für grosse Geburtstagsfeiern, Firmenfeste oder andere Anlässe, bei denen Sie einen Überblick über die Teilnehmerzahlen benötigen - orientieren Sie sich an unseren Umfragebeispielen und planen Sie Ihre Anlässe immer erfolgreich mit Doodle's Gruppenumfragen.