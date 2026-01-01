Deux exemples d'enquêtes sur l'utilisation de Doodle

Si vous utilisez Doodle et que vous avez besoin de conseils pour créer un sondage, nous vous proposons deux exemples de sondages.

Exemple de sondage 1 : le 60ème anniversaire de votre père.

Les anniversaires sont des événements importants qui s'accompagnent souvent d'une fête. Avec de nombreux invités, la logistique peut s'avérer compliquée.

Créer un sondage de groupe

Prenons l'exemple du 60e anniversaire de votre père. Comme il s'agit de votre père, vous voulez prendre les choses en main.

Il y a littéralement des centaines de parents, d'amis, de connaissances et de partenaires commerciaux à inviter pour le grand jour. Cette idée peut être terrifiante si vous devez tout faire manuellement. Imaginez que vous ayez à rédiger des centaines d'invitations, à téléphoner et à suivre les RSVP.

Ne vous inquiétez pas, ce qui prenait beaucoup de temps est maintenant fait rapidement, efficacement et clairement par le logiciel de sondage pratique de Doodle.

Même lorsque vous essayez d'organiser un grand événement avec des centaines ou des milliers de personnes, vous n'avez besoin que de quelques minutes de temps, comme l'illustre notre exemple de sondage.

Pour planifier la grande fête d'anniversaire, il vous suffit de créer un sondage de groupe. Il vous suffit d'ajouter les détails de l'événement, les dates et heures auxquelles vous souhaitez organiser votre fête et de l'envoyer à vos invités sous la forme d'un courriel ou d'un lien.

En quelques minutes, la date et l'heure idéales se préciseront.

Créer un sondage de groupe

Exemple de sondage 2 : la fête de Noël de l'entreprise

Chaque année, la fête de Noël de l'entreprise est souvent l'un des événements les plus importants dans la plupart des organisations.

En plus de vous assurer que la liste de lecture est bien réglée, que les biscuits sont décorés et que le bar est approvisionné, vous devez vous faire une idée du nombre de personnes qui vous accompagneront.

Créer un sondage de groupe

Plutôt que de devoir deviner et de finir par commander trop ou trop peu de nourriture, utilisez un sondage de groupe Doodle pour avoir une idée plus claire des chiffres, même si ce n'est qu'une idée à quelques mois de l'événement.

Lorsque vous commencez à penser à la fête de Noël, parfois dès septembre ou octobre, vous pouvez envoyer un sondage qui permet aux participants de choisir les horaires qui leur conviennent le mieux. L'avantage, c'est que Doodle vous permet d'offrir une option "Si nécessaire" pour que les gens puissent dire qu'ils pensent pouvoir venir, mais qu'ils ne peuvent pas être sûrs à 100 %.

Cela vous permettra de réserver un restaurant, de commander la bonne quantité de nourriture ou d'organiser des jeux de fête qui mettront tout le monde dans l'ambiance.

Qu'il s'agisse d'un grand anniversaire, d'une fête d'entreprise ou de tout autre événement pour lequel vous avez besoin d'avoir une idée des chiffres, utilisez nos exemples de sondages comme guide et planifiez toujours vos événements avec succès grâce aux sondages de groupe de Doodle.