Doodle के उपयोग पर दो सर्वेक्षण उदाहरण

यदि आप Doodle का उपयोग कर रहे हैं और पोल बनाने के लिए कुछ सुझाव चाहते हैं, तो हम आपको दो पोल के उदाहरण प्रदान करना चाहेंगे।

सर्वेक्षण उदाहरण 1: आपके पिता का 60वां जन्मदिन।

विशेष जन्मदिन बड़े आयोजन होते हैं और अक्सर पार्टी के साथ होते हैं। कई मेहमानों के साथ व्यवस्थाएँ जटिल हो सकती हैं।

आइए आपके पिताजी के 60वें जन्मदिन को उदाहरण के रूप में लें। चूंकि यह आपके पिताजी हैं, आप मामलों को अपने हाथ में लेना चाहेंगे।

ग्रुप पोल बनाएँ

बड़े दिन पर आमंत्रित करने के लिए सचमुच सैकड़ों रिश्तेदार, दोस्त, परिचित और व्यापारिक साझेदार हैं। अगर आपको यह सब हाथ से करना पड़े तो यह एक भयानक विचार हो सकता है। कल्पना कीजिए कि आपको सैकड़ों निमंत्रण पत्र लिखने हैं, फोन करके बुलाना है और RSVP का हिसाब रखना है।

चिंता मत कीजिए, जो काम पहले बहुत समय लेता था, अब Doodle के उपयोगी पोलिंग सॉफ़्टवेयर द्वारा जल्दी, कुशलतापूर्वक और स्पष्ट रूप से किया जाता है।

भले ही आप सैकड़ों या हजारों लोगों के साथ एक बड़ा आयोजन आयोजित करने की कोशिश कर रहे हों, आपको केवल कुछ ही मिनटों का समय चाहिए, जैसा कि हमारा सर्वेक्षण उदाहरण दिखाएगा।

बड़ी जन्मदिन पार्टी की योजना बनाने के लिए, आपको केवल एक ग्रुप पोल बनाना है। बस इवेंट का विवरण, पार्टी आयोजित करने की तारीखें और समय जोड़ें और इसे ईमेल या लिंक के रूप में अपने मेहमानों को भेज दें।

कुछ ही मिनटों में सही तारीख और समय स्पष्ट हो जाएगा।

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सर्वेक्षण उदाहरण 2: कंपनी की क्रिसमस पार्टी

हर साल, कंपनी की क्रिसमस पार्टी अक्सर अधिकांश संगठनों में सबसे बड़े आयोजनों में से एक होती है।

प्लेलिस्ट तैयार करने, कुकीज़ सजाने और बार में सामान भरने के साथ-साथ, आपको यह भी पता लगाना होगा कि कितने लोग आ रहे हैं।

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अनुमान लगाकर बहुत अधिक या बहुत कम खाना ऑर्डर करने के बजाय, चाहे यह कुछ महीनों बाद का ही कोई विचार हो, संख्याओं का स्पष्ट अंदाजा लगाने के लिए Doodle Group Poll का उपयोग करें।

जब आप क्रिसमस पार्टी के बारे में सोचना शुरू करते हैं, कभी-कभी तो सितंबर या अक्टूबर में ही, आप एक पोल भेज सकते हैं जिससे लोग उन समयों को चुन सकें जो उनके लिए सबसे उपयुक्त हों। सबसे अच्छी बात यह है कि चूंकि यह बहुत जल्दी होता है, Doodle आपको "If need be" विकल्प देने की सुविधा देता है, ताकि लोग कह सकें कि वे शायद आ पाएँगे, लेकिन 100 प्रतिशत पक्की नहीं कह सकते।

यह आपको रेस्तरां बुक करने, सही मात्रा में भोजन ऑर्डर करने या पार्टी गेम्स आयोजित करने की सुविधा देगा, जिससे हर कोई उत्सव की भावना में आ जाएगा।

चाहे बड़े जन्मदिन समारोह हों, कंपनी पार्टियाँ हों या किसी भी कार्यक्रम के लिए आपको संख्या का अंदाज़ा लगाना हो – हमारे सर्वेक्षण उदाहरणों को मार्गदर्शन के रूप में उपयोग करें और Doodle के ग्रुप पोल के साथ हमेशा अपने कार्यक्रमों की सफलतापूर्वक योजना बनाएँ।