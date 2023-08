Dois exemplos de pesquisa sobre o uso do Doodle

Se você estiver usando o Doodle e precisar de algumas dicas para criar uma enquete, gostaríamos de fornecer dois exemplos de enquetes.

Exemplo de enquete 1: o aniversário de 60 anos de seu pai.

Aniversários especiais são grandes eventos e geralmente vêm acompanhados de uma festa. Com muitos convidados, a logística pode se tornar complicada.

Vamos tomar como exemplo o aniversário de 60 anos de seu pai. Como se trata de seu pai, você quer resolver o problema com suas próprias mãos.

Há literalmente centenas de parentes, amigos, conhecidos e parceiros de negócios para convidar para o grande dia. Isso pode ser um pensamento aterrorizante se você tiver que fazer tudo manualmente. Imagine ter que escrever centenas de convites, fazer ligações e controlar as confirmações de presença.

Não se preocupe, o que costumava levar muito tempo agora é feito de forma rápida, eficiente e clara pelo prático software de votação Doodle.

Mesmo ao tentar organizar um grande evento com centenas ou milhares de pessoas, você não precisa de mais do que alguns minutos, como nosso exemplo de pesquisa ilustrará.

Para planejar a grande festa de aniversário, basta criar uma Group Poll. Basta adicionar os detalhes do evento, as datas e os horários em que deseja realizar a festa e enviá-la aos convidados como um e-mail ou link.

Em poucos minutos, a data e o horário perfeitos ficarão claros.

Exemplo de pesquisa 2: a festa de Natal da empresa

Todos os anos, a festa de Natal da empresa costuma ser um dos maiores eventos na maioria das organizações.

Além de garantir que a lista de reprodução esteja no máximo, que os biscoitos estejam decorados e que o bar esteja abastecido, você precisa ter uma ideia de quantas pessoas virão.

Em vez de ter que adivinhar e acabar pedindo muita ou pouca comida, use uma enquete de grupo do Doodle para ter uma ideia mais clara dos números, mesmo que seja apenas uma ideia com alguns meses de antecedência.

Quando começar a pensar na festa de Natal, às vezes já em setembro ou outubro, você pode enviar uma enquete que permita que as pessoas escolham os horários que acham que serão melhores para elas. A melhor coisa é que, por ser tão cedo, o Doodle permite que você ofereça uma opção "Se necessário" para que as pessoas possam dizer que acham que vão conseguir ir, mas não podem estar 100%.

Isso permitirá que você reserve um restaurante, peça a quantidade certa de comida ou organize jogos de festa para que todos entrem no espírito festivo.

Seja para grandes comemorações de aniversário, festas de empresa ou qualquer outro evento que precise ter uma ideia dos números - use nossos exemplos de pesquisa como guia e sempre planeje seus eventos com sucesso com as pesquisas de grupo do Doodle.