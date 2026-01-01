Procurando criar uma sondagem livre? Procurando organizar uma reunião ou evento e descobrir quando seu colega ou amigos estão disponíveis? Ou simplesmente procurando construir uma enquete para compartilhar com os amigos? Então não procure mais que o Doodle!

Com Doodle, não só é fácil fazer uma sondagem rápida para compartilhar com seus contatos, mas também é completamente grátis! Elimine os longos tópicos de conversa ou e-mails de grupo e obtenha resultados rápidos, claros e concisos usando o Doodle.

Experimenta o Doodle

Começar com o software de votação online gratuito do Doodle

Criar uma votação online com o Doodle dá apenas alguns passos simples. Veja como:

Para criar sua conta, tudo o que você precisa fazer é digitar seu endereço de e-mail e uma senha de sua escolha, aguardar alguns segundos para que um e-mail de Ativação de Conta seja enviado a você, e então ativar sua conta. Para um acesso ainda mais rápido e instantâneo, você pode simplesmente entrar usando suas contas no Facebook ou no Google. É possível, no entanto, criar pesquisas sem se registrar para uma conta, no entanto, recomendamos que você mantenha um registro de todas as suas pesquisas.

Experimenta o Doodle

Crie sua primeira enquete

Primeiro, comece sua pesquisa Doodle escolhendo 'criar um Doodle' no topo da página. Você verá no primeiro formulário, os campos para incluir o nome da reunião, o local da reunião e as notas que quiser. Aqui, usaremos 'reunião da Diretoria'. O local é 'nossos escritórios' e acrescentamos uma pequena nota, que seria para ver a agenda de antemão. O que é sempre uma boa idéia!

Se você quiser criar uma pesquisa ou enviar um questionário, você pode escolher 'texto' durante a etapa dois e adicionar as perguntas que quiser. Para a reunião da diretoria em fevereiro, vamos nos certificar de adicionar várias opções de tempo para que nossos participantes possam ter certeza de que encontrarão o melhor momento. Você também pode adicionar opções de reunião de dia inteiro, se for o que você precisar.

Durante a etapa 3, você pode encontrar todas as configurações importantes para a criação de uma pesquisa Doodle. Escolha sim, não, se necessário, opções limitadas, ou faça a enquete Doodle escondida, por exemplo. Aqui você também pode ver várias opções do Doodle Premium, tais como prazos de votação e pedidos de informações adicionais. As contas Premium Doodle também têm opções de marca para que você possa incluir seu logotipo e as cores da empresa em todos os seus convites.

Adicione seu nome para o passo 4, seu e-mail, e depois envie o Doodle que você criou para seus convidados. Basta adicionar seus endereços de e-mail à caixa para enviar os convites. Eles podem votar nas datas que quiserem e em ata você encontrou a melhor hora para a sua reunião. Escolha a data final e feche a votação para que todos saibam. O Doodle é a melhor maneira de agendar reuniões!

Experimenta o Doodle

As enquetes Doodle estão livres?

A criação de pesquisas Doodle é totalmente gratuita. Se você criar muitas enquetes ou pesquisas com o Doodle, certamente recomendamos criar uma conta. Uma vez criada sua conta, você pode sincronizar seu calendário e seus livros de endereços para melhor gerenciar sua programação e seus convites. Ao criar e participar de enquetes, você pode visualizar seu calendário ao mesmo tempo para que você não se sobrecarregue. Nós também acompanhamos todos os seus Doodle's em um conveniente painel de controle.