Procurando criar uma sondagem livre? Procurando organizar uma reunião ou evento e descobrir quando seu colega ou amigos estão disponíveis? Ou simplesmente procurando construir uma enquete para compartilhar com os amigos? Então não procure mais que o Doodle!

Com Doodle, não só é fácil fazer uma sondagem rápida para compartilhar com seus contatos, mas também é completamente grátis! Elimine os longos tópicos de conversa ou e-mails de grupo e obtenha resultados rápidos, claros e concisos usando o Doodle.

Começar com o software de votação online gratuito do Doodle

Criar uma votação online com o Doodle dá apenas alguns passos simples. Veja como:

Para criar sua conta, tudo o que você precisa fazer é digitar seu endereço de e-mail e uma senha de sua escolha, aguardar alguns segundos para que um e-mail de Ativação de Conta seja enviado a você, e então ativar sua conta. Para um acesso ainda mais rápido e instantâneo, você pode simplesmente entrar usando suas contas no Facebook ou no Google. É possível, no entanto, criar pesquisas sem se registrar para uma conta, no entanto, recomendamos que você mantenha um registro de todas as suas pesquisas.

Crie sua primeira enquete

Primeiro, comece sua pesquisa Doodle escolhendo 'criar um Doodle' no topo da página. Você verá no primeiro formulário, os campos para incluir o nome da reunião, o local da reunião e as notas que quiser. Aqui, usaremos 'reunião da Diretoria'. O local é 'nossos escritórios' e acrescentamos uma pequena nota, que seria para ver a agenda de antemão. O que é sempre uma boa idéia!

Se você quiser criar uma pesquisa ou enviar um questionário, você pode escolher 'texto' durante a etapa dois e adicionar as perguntas que quiser. Para a reunião da diretoria em fevereiro, vamos nos certificar de adicionar várias opções de tempo para que nossos participantes possam ter certeza de que encontrarão o melhor momento. Você também pode adicionar opções de reunião de dia inteiro, se for o que você precisar.

Durante a etapa 3, você pode encontrar todas as configurações importantes para a criação de uma pesquisa Doodle. Escolha sim, não, se necessário, opções limitadas, ou faça a enquete Doodle escondida, por exemplo. Aqui você também pode ver várias opções do Doodle Premium, tais como prazos de votação e pedidos de informações adicionais. As contas Premium Doodle também têm opções de marca para que você possa incluir seu logotipo e as cores da empresa em todos os seus convites.

Adicione seu nome para o passo 4, seu e-mail, e depois envie o Doodle que você criou para seus convidados. Basta adicionar seus endereços de e-mail à caixa para enviar os convites. Eles podem votar nas datas que quiserem e em ata você encontrou a melhor hora para a sua reunião. Escolha a data final e feche a votação para que todos saibam. O Doodle é a melhor maneira de agendar reuniões!

As enquetes Doodle estão livres?

A criação de pesquisas Doodle é totalmente gratuita. Se você criar muitas enquetes ou pesquisas com o Doodle, certamente recomendamos criar uma conta. Uma vez criada sua conta, você pode sincronizar seu calendário e seus livros de endereços para melhor gerenciar sua programação e seus convites. Ao criar e participar de enquetes, você pode visualizar seu calendário ao mesmo tempo para que você não se sobrecarregue. Nós também acompanhamos todos os seus Doodle's em um conveniente painel de controle.