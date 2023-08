Vous cherchez à créer un sondage gratuit ? Vous essayez d'organiser une réunion ou un événement et de savoir quand votre collègue ou vos amis sont disponibles ? Ou vous souhaitez simplement créer un sondage à partager avec vos amis ? Alors ne cherchez pas plus loin que Doodle !

Essayez gratuitemen

Avec Doodle, il est non seulement facile de créer un sondage rapide à partager avec vos contacts, mais c'est aussi totalement gratuit ! Supprimez les longs fils de discussion ou les e-mails de groupe et obtenez des résultats rapides, clairs et concis en utilisant Doodle.

Démarrez avec le logiciel de vote en ligne gratuit de Doodle

Créer un sondage en ligne avec Doodle ne prend que quelques étapes simples. Voici comment procéder :

Pour créer votre compte, il vous suffit de saisir votre adresse électronique et un mot de passe de votre choix, d'attendre quelques secondes qu'un e-mail d'activation de compte vous soit envoyé, puis d'activer votre compte. Pour un accès encore plus rapide et instantané, vous pouvez simplement vous connecter en utilisant vos comptes Facebook ou Google. Il est toutefois possible de créer des sondages sans créer de compte, mais nous vous le recommandons pour garder la trace de tous vos sondages.

Créer votre premier sondage

Commencez par lancer votre sondage Doodle en choisissant "Créer un Doodle" en haut de la page. Vous verrez sur le premier formulaire, les champs pour inclure le nom de la réunion, le lieu de la réunion, et toutes les notes que vous souhaitez. Ici, nous utiliserons "Réunion du conseil d'administration". Le lieu est "nos bureaux" et nous avons ajouté une petite note, qui consiste à consulter l'ordre du jour à l'avance. Ce qui est toujours une bonne idée !

Si vous souhaitez créer une enquête ou envoyer un questionnaire, vous pouvez choisir "texte" à l'étape 2 et ajouter les questions que vous souhaitez. Pour la réunion du conseil d'administration en février, veillons à ajouter plusieurs options de temps afin que nos participants puissent s'assurer de trouver le meilleur moment. Vous pouvez également ajouter des options de réunion d'une journée entière si c'est ce dont vous avez besoin.

À l'étape 3, vous trouverez tous les paramètres importants pour la création d'un sondage Doodle. Choisissez par exemple "oui", "non", "si nécessaire", "options limitées" ou "cacher" le sondage Doodle. Vous pouvez également voir ici plusieurs options Premium Doodle, telles que les dates limites des sondages et les demandes d'informations supplémentaires. Les comptes Premium Doodle disposent également d'options de marquage qui vous permettent d'inclure votre logo et les couleurs de votre entreprise sur toutes vos invitations.

Ajoutez votre nom pour l'étape 4, votre adresse électronique, puis envoyez le Doodle que vous avez créé à vos invités. Il suffit d'ajouter leur adresse électronique dans la case pour envoyer les invitations. Ils peuvent voter pour les dates qui leur plaisent et en quelques minutes, vous avez trouvé le meilleur moment pour votre réunion. Choisissez la date finale et fermez le sondage pour en informer tout le monde. Doodle est le meilleur moyen de planifier des réunions !

Essayez gratuitemen

Les sondages Doodle sont-ils gratuits ?

La création de sondages Doodle est totalement gratuite. Si vous créez beaucoup de sondages ou d'enquêtes avec Doodle, nous vous recommandons vivement de créer un compte. Une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez synchroniser votre calendrier et vos carnets d'adresses pour mieux gérer vos plannings et vos invitations. Lorsque vous créez et participez à des sondages, vous pouvez consulter votre calendrier en même temps afin de ne pas vous surcharger. Nous gardons également la trace de tous vos Doodle dans un tableau de bord pratique.