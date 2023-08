Volete creare un sondaggio gratuito? State cercando di organizzare una riunione o un evento e di scoprire quando i vostri colleghi o amici sono disponibili? O semplicemente volete creare un sondaggio da condividere con gli amici? Allora non cercate altro che Doodle!

Prova gratuitamente

Con Doodle, non solo è facile creare un sondaggio rapido da condividere con i propri contatti, ma è anche completamente gratuito! Eliminate le lunghe discussioni in chat o le e-mail di gruppo e ottenete risultati rapidi, chiari e concisi utilizzando Doodle.

Inizia con il software di votazione online gratuito di Doodle.

Creare un sondaggio di voto online con Doodle richiede solo pochi semplici passi. Ecco come fare:

Per creare il proprio account, è sufficiente inserire il proprio indirizzo e-mail e una password a scelta, attendere un paio di secondi che venga inviata un'e-mail di attivazione dell'account e quindi attivare l'account. Per un accesso ancora più rapido e immediato, è possibile accedere semplicemente utilizzando i propri account Facebook o Google. È comunque possibile creare sondaggi senza registrare un account, ma lo consigliamo per tenere traccia di tutti i sondaggi.

Creare il primo sondaggio

Per prima cosa, iniziate il vostro sondaggio Doodle scegliendo "Crea un Doodle" nella parte superiore della pagina. Nel primo modulo, i campi per includere il nome della riunione, il luogo della riunione e le note desiderate. In questo caso, useremo "Riunione del Consiglio di amministrazione". Il luogo è "i nostri uffici" e abbiamo aggiunto una piccola nota che invita a consultare l'ordine del giorno in anticipo. È sempre una buona idea!

Se desiderate creare un sondaggio o inviare un questionario, potete scegliere "testo" nella fase due e aggiungere le domande che desiderate. Per la riunione del consiglio di febbraio, assicuriamoci di aggiungere diverse opzioni di orario, in modo che i partecipanti possano trovare l'orario migliore. È possibile aggiungere anche opzioni di riunione di un'intera giornata, se necessario.

Nella fase 3 si trovano tutte le impostazioni importanti per la creazione di un sondaggio Doodle. Ad esempio, è possibile scegliere tra sì, no, se necessario, opzioni limitate o rendere il sondaggio Doodle nascosto. Qui si possono vedere anche diverse opzioni di Doodle Premium, come le scadenze del sondaggio e le richieste di informazioni aggiuntive. Gli account Premium Doodle dispongono anche di opzioni di branding che consentono di includere il logo e i colori aziendali in tutti gli inviti.

Aggiungete il vostro nome per la fase 4, la vostra e-mail e poi inviate il Doodle che avete creato ai vostri ospiti. È sufficiente aggiungere i loro indirizzi e-mail alla casella per inviare gli inviti. I partecipanti possono votare le date che preferiscono e in pochi minuti avrete trovato il momento migliore per la riunione. Scegliete la data finale e chiudete il sondaggio per informare tutti. Doodle è il modo migliore per programmare le riunioni!

Prova gratuitamente

I sondaggi Doodle sono gratuiti?

La creazione di sondaggi Doodle è totalmente gratuita. Se create molti sondaggi o indagini con Doodle, vi consigliamo di creare un account. Una volta creato l'account, è possibile sincronizzare il calendario e la rubrica per gestire meglio la programmazione e gli inviti. Quando create e partecipate ai sondaggi, potete visualizzare contemporaneamente il vostro calendario, in modo da evitare di prendere impegni eccessivi. Inoltre, teniamo traccia di tutti i vostri Doodle in un comodo cruscotto.