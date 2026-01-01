Volete creare un sondaggio gratuito? State cercando di organizzare una riunione o un evento e di scoprire quando i vostri colleghi o amici sono disponibili? O semplicemente volete creare un sondaggio da condividere con gli amici? Allora non cercate altro che Doodle!

Con Doodle, non solo è facile creare un sondaggio rapido da condividere con i propri contatti, ma è anche completamente gratuito! Eliminate le lunghe discussioni in chat o le e-mail di gruppo e ottenete risultati rapidi, chiari e concisi utilizzando Doodle.

Prova Doodle

Inizia con il software di votazione online gratuito di Doodle.

Creare un sondaggio di voto online con Doodle richiede solo pochi semplici passi. Ecco come fare:

Per creare il proprio account, è sufficiente inserire il proprio indirizzo e-mail e una password a scelta, attendere un paio di secondi che venga inviata un'e-mail di attivazione dell'account e quindi attivare l'account. Per un accesso ancora più rapido e immediato, è possibile accedere semplicemente utilizzando i propri account Facebook o Google. È comunque possibile creare sondaggi senza registrare un account, ma lo consigliamo per tenere traccia di tutti i sondaggi.

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Creare il primo sondaggio

Per prima cosa, iniziate il vostro sondaggio Doodle scegliendo "Crea un Doodle" nella parte superiore della pagina. Nel primo modulo, i campi per includere il nome della riunione, il luogo della riunione e le note desiderate. In questo caso, useremo "Riunione del Consiglio di amministrazione". Il luogo è "i nostri uffici" e abbiamo aggiunto una piccola nota che invita a consultare l'ordine del giorno in anticipo. È sempre una buona idea!

Se desiderate creare un sondaggio o inviare un questionario, potete scegliere "testo" nella fase due e aggiungere le domande che desiderate. Per la riunione del consiglio di febbraio, assicuriamoci di aggiungere diverse opzioni di orario, in modo che i partecipanti possano trovare l'orario migliore. È possibile aggiungere anche opzioni di riunione di un'intera giornata, se necessario.

Nella fase 3 si trovano tutte le impostazioni importanti per la creazione di un sondaggio Doodle. Ad esempio, è possibile scegliere tra sì, no, se necessario, opzioni limitate o rendere il sondaggio Doodle nascosto. Qui si possono vedere anche diverse opzioni di Doodle Premium, come le scadenze del sondaggio e le richieste di informazioni aggiuntive. Gli account Premium Doodle dispongono anche di opzioni di branding che consentono di includere il logo e i colori aziendali in tutti gli inviti.

Aggiungete il vostro nome per la fase 4, la vostra e-mail e poi inviate il Doodle che avete creato ai vostri ospiti. È sufficiente aggiungere i loro indirizzi e-mail alla casella per inviare gli inviti. I partecipanti possono votare le date che preferiscono e in pochi minuti avrete trovato il momento migliore per la riunione. Scegliete la data finale e chiudete il sondaggio per informare tutti. Doodle è il modo migliore per programmare le riunioni!

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I sondaggi Doodle sono gratuiti?

La creazione di sondaggi Doodle è totalmente gratuita. Se create molti sondaggi o indagini con Doodle, vi consigliamo di creare un account. Una volta creato l'account, è possibile sincronizzare il calendario e la rubrica per gestire meglio la programmazione e gli inviti. Quando create e partecipate ai sondaggi, potete visualizzare contemporaneamente il vostro calendario, in modo da evitare di prendere impegni eccessivi. Inoltre, teniamo traccia di tutti i vostri Doodle in un comodo cruscotto.